Ali veste, kaj je hiperleksija – 'motnja pametnega otroka'?
Razvoj otroka

Ali veste, kaj je hiperleksija – 'motnja pametnega otroka'?

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Kako spodbuditi razvoj možganov otroka skozi zanimive dejavnosti?
Razvoj otroka

Kako spodbuditi razvoj možganov otroka skozi zanimive dejavnosti?

Prvih nekaj let življenja vašega otroka je ključnega pomena za razvoj njegovih možganov. Pravzaprav bo imel vaš dojenček v prvih treh letih do dvakrat toliko nevronskih vezi kot odrasel človek, njegovi možgani pa bodo dosegli približno 80 odstotkov volumna odraslega!

Trije pokazatelji, ki kažejo na to, da bi otrok lahko razvil psihopatijo
Razvoj otroka

Trije pokazatelji, ki kažejo na to, da bi otrok lahko razvil psihopatijo

Vsak starš se je že soočil z izzivi otroškega vedenja – izbruhi jeze, trma, neupoštevanje pravil ali celo agresija so pogosto del otroškega razvoja. Kaj pa, če ti običajni izzivi niso le začasna faza, ampak lahko kažejo na globlje in resnejše vedenjske težave?

Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Razvoj otroka

Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka

Fizioterapevtka razlaga, katere so najpogostejše napake staršev pri spodbujanju pravilnega razvoja.

Kaj imata skupnega spanje in pasenje kravic?
Dojenček

Kaj imata skupnega spanje in pasenje kravic?

Dolge neprespane noči so verjetno eden največjih izzivov v prvem letu z dojenčkom in včasih je res uganka, zakaj se dojenček zbuja sredi noči. A nekaj rešitev je, med njimi tudi pasenje kravic. Poglejte, zakaj ...

Stiskanje pesti pri dojenčkih: normalno vedenje ali razlog za skrb?
Dojenček

Stiskanje pesti pri dojenčkih: normalno vedenje ali razlog za skrb?

Dojenčki v prvih mesecih življenja pogosto močno stiskajo pesti, kar opazijo številni novopečeni starši in jih včasih zaradi tega skrbi. Čeprav se morda zdi zaskrbljujoče, je stiskanje pesti pri dojenčkih povsem normalno in služi več razvojnim namenom. Preverite, zakaj dojenčki stiskajo pesti in kdaj bi morali biti starši pozorni.

Razvijajte tip, sluh, okus in vid: Montessori dejavnosti za radovedne otroke
Razvoj otroka

Razvijajte tip, sluh, okus in vid: Montessori dejavnosti za radovedne otroke

Otroci so najuspešnejši in se največ naučijo z dejavnostmi, v katere vključimo vsa njihova čutila: tipanje, okušanje, poslušanje, vid. K temu pa jih spodbuja pedagogika montessori, zato smo za vas pripravili pet dejavnosti, ki bodo spodbudile otrokov razvoj.

Kako branje spodbuja otrokov kognitivni razvoj in možgane
Razvoj otroka

Kako branje spodbuja otrokov kognitivni razvoj in možgane

Branje ima cel kup pozitivnih učinkov, še posebej pa ima pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možganov. Raziskave kažejo, da branje ne le izboljšuje njihove jezikovne sposobnosti, temveč tudi čustveni in socialni razvoj.

Zato ne smemo ignorirati otroškega joka
Razvoj otroka

Zato ne smemo ignorirati otroškega joka

Je res priporočljivo, da otroški jok ignoriramo? Se otrok res zna pomiriti sam? Je otrok res priden, če nič več ne joče? Pojavlja se mnogo vprašanj, ki vse prevečkrat dobivajo povsem napačne odgovore.

Objemi, ki zdravijo: Zakaj vaš otrok vsak dan potrebuje vašo bližino?
Razvoj otroka

Objemi, ki zdravijo: Zakaj vaš otrok vsak dan potrebuje vašo bližino?

Objemi niso le izraz ljubezni – so temeljni gradnik zdravega razvoja otroka. Človeška bližina, crkljanje in pestovanje dokazano vplivajo na otrokovo samozavest, varnost in celosten čustveni razvoj. V nadaljevanju preverite, zakaj je redno objemanje nujno in kako močno oblikuje otrokov svet.

Zakaj imajo otroci najljubšo odejico ali igračo?
Razvoj otroka

Zakaj imajo otroci najljubšo odejico ali igračo?

Včasih ljudje igračke ali odejice otrok povezujejo z 'nezrelim', 'nepotrebnim' ali 'otročjim'. Ampak za najljubšo odejico ali igračo stojijo pomembni razlogi in imajo številne pomene. Vsekakor pa so dobre za otrokov razvoj!

Razvoj otroka

Koliko denarja pusti pod vzglavnikom zobna vila?

Otroci nestrpno pričakujejo izgubo mlečnih zob, saj jim zobna miška odnese izpadli zobek in v zameno zanj pusti darilce. Ponavadi je to kakšen kovanček ali malenkost, ki pa ima za otroka dragoceno vrednost.

Koliko denarja pusti pod vzglavnikom zobna vila?
