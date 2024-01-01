Prvih nekaj let življenja vašega otroka je ključnega pomena za razvoj njegovih možganov. Pravzaprav bo imel vaš dojenček v prvih treh letih do dvakrat toliko nevronskih vezi kot odrasel človek, njegovi možgani pa bodo dosegli približno 80 odstotkov volumna odraslega!
Vsak starš se je že soočil z izzivi otroškega vedenja – izbruhi jeze, trma, neupoštevanje pravil ali celo agresija so pogosto del otroškega razvoja. Kaj pa, če ti običajni izzivi niso le začasna faza, ampak lahko kažejo na globlje in resnejše vedenjske težave?
Fizioterapevtka razlaga, katere so najpogostejše napake staršev pri spodbujanju pravilnega razvoja.
Dolge neprespane noči so verjetno eden največjih izzivov v prvem letu z dojenčkom in včasih je res uganka, zakaj se dojenček zbuja sredi noči. A nekaj rešitev je, med njimi tudi pasenje kravic. Poglejte, zakaj ...
Dojenčki v prvih mesecih življenja pogosto močno stiskajo pesti, kar opazijo številni novopečeni starši in jih včasih zaradi tega skrbi. Čeprav se morda zdi zaskrbljujoče, je stiskanje pesti pri dojenčkih povsem normalno in služi več razvojnim namenom. Preverite, zakaj dojenčki stiskajo pesti in kdaj bi morali biti starši pozorni.
Otroci so najuspešnejši in se največ naučijo z dejavnostmi, v katere vključimo vsa njihova čutila: tipanje, okušanje, poslušanje, vid. K temu pa jih spodbuja pedagogika montessori, zato smo za vas pripravili pet dejavnosti, ki bodo spodbudile otrokov razvoj.
Branje ima cel kup pozitivnih učinkov, še posebej pa ima pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možganov. Raziskave kažejo, da branje ne le izboljšuje njihove jezikovne sposobnosti, temveč tudi čustveni in socialni razvoj.
Je res priporočljivo, da otroški jok ignoriramo? Se otrok res zna pomiriti sam? Je otrok res priden, če nič več ne joče? Pojavlja se mnogo vprašanj, ki vse prevečkrat dobivajo povsem napačne odgovore.
Objemi niso le izraz ljubezni – so temeljni gradnik zdravega razvoja otroka. Človeška bližina, crkljanje in pestovanje dokazano vplivajo na otrokovo samozavest, varnost in celosten čustveni razvoj. V nadaljevanju preverite, zakaj je redno objemanje nujno in kako močno oblikuje otrokov svet.
Včasih ljudje igračke ali odejice otrok povezujejo z 'nezrelim', 'nepotrebnim' ali 'otročjim'. Ampak za najljubšo odejico ali igračo stojijo pomembni razlogi in imajo številne pomene. Vsekakor pa so dobre za otrokov razvoj!
Otroci nestrpno pričakujejo izgubo mlečnih zob, saj jim zobna miška odnese izpadli zobek in v zameno zanj pusti darilce. Ponavadi je to kakšen kovanček ali malenkost, ki pa ima za otroka dragoceno vrednost.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.