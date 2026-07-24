Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali

Gre za risanko, ki združuje pustolovščino, skrivnostne primere in spoznavanje živalskega sveta. Otroci skozi zgodbe spremljajo živalsko ekipo preiskovalcev, ki raziskuje nenavadne dogodke po svetu in pri reševanju ugank uporablja znanje o živalih, naravi in njihovem vedenju.

Zakaj je Živalski preiskovalci dobra izbira za otroke?

Otroci spoznavajo svet živali Otroška radovednost je ena največjih prednosti pri učenju. Risanka otroke spodbuja, da začnejo postavljati vprašanja: Zakaj se nekatere živali obnašajo tako, kot se? Kako se živali prilagajajo okolju? Zakaj imajo različne živali različne sposobnosti? Na zabaven način otroci spoznavajo raznolikost živalskega sveta in razvijajo zanimanje za naravo.

icon-expand Živalski preiskovalci FOTO: VOYO

Spodbuja radovednost in logično razmišljanje

Glavni junaki ne rešujejo primerov z močjo, ampak z opazovanjem, raziskovanjem in povezovanjem informacij. Otroci se ob gledanju učijo, da je za rešitev problema pomembno dobro opazovati, poslušati, razmišljati in iskati različne možnosti. Takšne zgodbe lahko pomagajo razvijati otrokovo sposobnost reševanja problemov in kritičnega razmišljanja.

Uči sodelovanja

Preiskovalci pri svojih nalogah ne delujejo sami. Vsak član ekipe ima svoje znanje in sposobnosti, skupaj pa lahko rešijo še tako zapleten primer. To je lepo sporočilo za otroke, vsak posameznik je pomemben in s sodelovanjem lahko dosežemo več.

Po ogledu se lahko z otroki pogovorite:

Kdo v ekipi je imel najbolj pomembno vlogo? Bi lahko primer rešili sami ali potrebujejo pomoč prijateljev? Katere svoje sposobnosti bi lahko tudi oni uporabili pri reševanju težav?

icon-expand Takšne zgodbe lahko pomagajo razvijati otrokovo sposobnost reševanja problemov in kritičnega razmišljanja. FOTO: Adobe Stock

Otroci razvijajo spoštovanje do narave

V času, ko otroci vse več časa preživijo v digitalnem svetu, je pomembno, da ohranjajo stik z naravo in živimi bitji. Risanke, ki otroke približajo živalim, lahko postanejo spodbuda za pogovor o varovanju okolja, odgovornem odnosu do živali in pomenu naravnega ravnovesja.

Popolna ideja za počitniški popoldan

Skupno gledanje risanke je lahko več kot le nekaj minut pred zaslonom. To je lahko priložnost za družinski trenutek – za smeh, vprašanja in pogovor.

Po ogledu lahko otroke spodbudite, da:

- narišejo svojo najljubšo žival, - poiščejo zanimivost o živali, ki so jo spoznali, - povedo, kateri preiskovalec jim je bil najbolj všeč. Majhne aktivnosti po ogledu pomagajo, da vsebina ostane v otrokovem spominu. Če iščete risanko, ki bo otroke zabavala, hkrati pa v njih prebudila radovednost do sveta okoli njih, so Živalski preiskovalci odlična izbira. Pridružite se jim vsak dan ob 17.50 na OTO in skupaj z otroki odkrijte skrivnosti živalskega kraljestva.