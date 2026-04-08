Ideje, kako otroka vključiti v vrtnarjenje

Ni pomembno, ali imate veliko dvorišče in velik vrt ali pa te možnosti nimate, obstaja veliko dejavnosti, s katerimi lahko svoje otroke vključite v vrtnarjenje in skrb za naravo. Na ta način pa ne le, da boste otroka naučili marsikatere življenjske veščine, temveč ga boste spodbudili tudi k bolj zdravemu življenjskemu stilu in preživljanju časa na prostem.

Posadite zelenjavni vrt

Ena od odličnih stvari pri zelenjavnih vrtovih je, da otroci žanjejo prave nagrade za svoj trud, in presenečeni boste nad tem, kaj vse bodo jedli, če bodo to tudi sami pridelali. Katero zelenjavo lahko posadite, je v veliki meri odvisno od letnega časa, vendar se v sezoni sajenja vedno nekaj najde. Kupite si dober vodnik za vrtnarjenje in izkoristite svojo vrtnarsko avanturo za pridelavo hrane, ki je vaš otrok morda še ni poskusil. Ni vam treba narediti ogromnega vrta; pravzaprav obstaja veliko zelenjave, ki jo lahko gojite v lončkih ali koritih. Češnjeve paradižnike, paprike in bučke je enostavno gojiti in zagotavljajo dokaj hitre rezultate, če pa imate dovolj prostora, tudi buče rastejo z zelo malo pomoči. Vaši otroci bodo navdušeni nad idejo, da bi nekaj dejansko sami pridelali, in uživali bodo v obiranju sadov svoje letine.

icon-expand Otroci se z vrtnarjenjem naučijo o pridelajovanju rastlinic in skrbi zanje. FOTO: Adobe Stock

Zeliščna nebesa

Če se vam zdi zamisel o zasaditvi zelenjavnega vrta nekoliko preveč ambiciozna, lahko poskusite za začetek raje narediti zeliščni vrt. Zeliščne rastline so na voljo v vrtnih centrih, vendar ima tudi večina supermarketov veliko izbiro zelišč, stanejo pa le nekaj evrov. Vsakodnevna zelišča, kot so peteršilj, drobnjak in meta, je enostavno gojiti in vaš otrok jih lahko začne uživati takoj. Tako kot zelenjavo lahko tudi zelišča gojimo v loncih in na vrtovih, tako da je zeliščni vrt zagotovo dosegljiv, ne glede na to, kje živite. Zelišča pa boste na ta način vedno imeli pri roki za razne omake, juhice in enolončnice. Otroka pa boste lahko sproti učili o zeliščih in njihovi uporabi.

Naredite visečo košaro

Nič ne prinese hitreje zadovoljstva v očeh otrok, kot je viseča košara, v kateri lahko opazujejo, kaj se dogaja z njihovo najljubšo rastlinico. Če nimate vrta ali prostora na dvorišču, je to lahko ena izmed super rešitev in estetskih idej, kako zasnovati nekaj rastlinja v stanovanju. Preden se lotite tega podviga, si v spodnjem članku preberite, kaj vse potrebujete in kako namestiti viseče lonce, da bodo rastline uspevale.

icon-expand Vrt je lahko odlična lokacija za igro, ustvarjalne delavnice in družinska srečanja. Pri tem pa igra ključno vlogo tudi primerno vrtno pohištvo. FOTO: Adobe Stock

Joj, vse te smeti!

Kompostni kup se morda na prvo žogo ne sliši tako zelo glamurozno, vendar je njegovo postavljanje lahko zelo zabavno, še posebej, če je vašemu otroku všeč zamisel o neredu in umazaniji. Ko je kompost pripravljen, lahko vaš otrok prevzame odgovornost za to, da je dobro nahranjen. Naj tudi poskrbi, da bo vsak dan izpraznjen. Presenečeni boste, kako dobro se otroci lotijo opravila, če so bili del procesa že od samega začetka.Če vsakdanji kompost spremenite v farmo črvov, ga boste naredili za otroke še bolj zanimivega. Lahko ga naredite v košu, škatli ali samo na kupu v kotu dvorišišča. Tu pa lahko preverite, kako na enostaven način ustvariti kompostnik kar v stanovanju:

Naredite si svoj terarij

Veliki kozarci s širokim vratom so prikupni steklenjaki za otroške sobe. Dno kozarca preprosto obložite z majhnimi kamni ali peskom, nato kozarec do napolnite z mešanico za zemlje za vrtnarjenje in na vrh položite še nekaj okrasnih kamnov. Majhni beli kamenčki delujejo zelo lepo. Na dno posadite kakšen kaktus ali dva ali pa rastlinico po želji in že je pripravljen. Če se vaš otrok počuti zelo ustvarjalnega, lahko izdela tudi druge vrtne okraske, ki jih bo postavil v steklenjak.