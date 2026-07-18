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Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke?

S.B.
Izleti in počitnice 0
18. 07. 2026 04.00

Medtem ko se bližajo toplejše vreme in zabavne aktivnosti ob vodah, se boste želeli prepričati, da je poskrbljeno tudi za varnost. Poleg plavalnega tečaja za otroke je treba poskrbeti tudi za ustrezno, varnostno opremo. A kateri plavalni pripomočki so za otroke najboljši?

plavanje

Poleg tega, da majhnega otroka nikoli ne pustite brez nadzora v vodi ali blizu nje, obstajajo tudi drugi dejavniki, ki jih lahko starši uporabite za čim večjo varnost otroka v bližini vode. Med drugim je najbolje, da otroka čim prej vključite v plavalni tečaj ter da obnovite svoje znanje o prvi pomoči in oživljanju. 

Ko se odpravite z otroki, ki še ne znajo plavati ali pa ne plavajo povsem samostojno, do vode, pa naj si bo to bazen, reka, jezero ali morje, jih vedno opremite z varnostnimi plavalnimi pripomočki. Izbirate lahko med naslednjimi:

Rešilni jopiči

Rešilni jopič za dojenčke in najmlajše zahteva veliko premišljenosti in pozornosti. Skrbno je treba razmisliti o otrokovi starosti, velikosti, teži pa tudi o tehničnih značilnostih rešilnega jopiča. Gre namreč za bistveni pripomoček za vodne avanture, ki poskrbi za primerno varnost otroka, ki še ne zna plavati ali pa slabo plava. 

Dobro je izbrati rešilni jopič vpadljive barve, recimo rumene ali oranžne, vsekakor pa se odsvetuje nakup jopičev v modri ali zeleni barvi, ki sta slabo vidni v vodah. Zelo pomembno je, da se rešilni jopič dobro prilega otroku ter ga ne ovira, temveč mu nudi zgolj oporo. 

Rešilni jopič naj bo vpadljive, žive barve, ki jo v vodi zlahka opazimo.
Rešilni jopič naj bo vpadljive, žive barve, ki jo v vodi zlahka opazimo.FOTO: Adobe Stock

Plavalni pripomočki

"Kot primerne plavalne pripomočke se priporoča različne plavalne deske in plavalne pene v različnih oblikah. Rokavčki res niso med najprimernejšimi, vendar so nekako najbolj priljubljeni. Verjetno tudi z vidika varnosti, ker plavalne deske in pene otrok lahko spusti iz rok, rokavčki pa so ves čas na rokah," je pred časom za naš portal pojasnila Špela Gorenc Jazbec, fizioterapevtka in terapevtka razvojno nevrološke obravnave.

Plavalne pene in rokavčki so najbolj priljubljena izbira za majhne otroke, ki še pridobivajo samozavest v vodi. Ti pripomočki namreč zagotavljajo dodatno plovnost za podporo otrokom, ko se učijo plavati in krmariti po vodi. Čeprav niso namenjeni nadomestitvi nadzora staršev ali uporabi rešilnih jopičev, lahko rokavčki, obroči ali pene nudijo dodatno raven varnosti med nadzorovano igro v vodi. 

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Rokavčki

Pri izbiri rokavčkov pazite predvsem na to, da so primerni otrokovi starosti in teži ter se primerno prilegajo rokam in so za malčka udobni. Izberete pa lahko tudi takšne rokavčke s privlačnimi barvami in otroškimi motivi, da jih bo otrok z veseljem nosil.

Otroka v bližini vode vedno opremite z varnimi plavalnimi pripomočki.
Otroka v bližini vode vedno opremite z varnimi plavalnimi pripomočki.FOTO: Adobe Stock

Plavalni obroč

Plavalni obroč je prvi pripomoček, ki ga dojenček uporablja kot pripomoček v vodi. Kasneje obroč ni najbolj priročen, saj ovira nemoteno gibanje. Prav tako pri obroču obstaja velika nevarnost, da otrok zdrsne v vodo, zato ga ne priporočamo kot samostojen plavalni pripomoček, temveč zgolj kot dodatek v vodi. 

Plavalna plavut 

Plavalne plavuti so primerne za učenje plavanja žabice, kravla, plavanja na hrbtu in delfinčka. Ker nasprotno od rokavčkov otroka v vodi držijo pokončno, so zelo priljubljene med najmlajšimi. V primerjavi z ostalimi pripomočki pa je pri plavalni plavuti prednost tudi v tem, da ima otrok pri plavanju povsem proste roke. 

Hkrati je lahko plavalna plavut primerna za otroke, ki se bojijo vode, saj jim je zasnova plavuti, ki jo lahko vidijo pri ribah, zelo zanimiva in privlačna in se bodo s tem pripomočkom raje odpravili v vodo ter se lažje sprostili. Uporabljajo jo lahko otroci različnih starosti in nivoja znanja o plavanju. Zelo dobro se obnesejo tudi na plavalnih tečajih, kjer se otroci učijo različnih tehnik plavanja. 

Plavalna deska je odličen pripomoček za podporo pri učenju plavanja.
Plavalna deska je odličen pripomoček za podporo pri učenju plavanja.FOTO: Adobe Stock

Plavalna deska

Plavalna deska je odličen pripomoček za podporo pri učenju plavanja. Otrokom, ki se učijo plavati, pomaga in jim omogoča, da izboljšajo svojo tehniko plavanja. Zaradi visoke plovnosti jo lahko uporabljajo tako manjši kot večji otroci. Predvsem pa je priljubljena pri starejših otrocih, ki jo imajo zgolj za oporo in občutek varnosti. Namenjena je predvsem povečanju moči spodnjega dela telesa in izboljšanju plavalne tehnike nog.

Pri plavalni deski je namreč treba imeti v mislih tudi to, da lahko otroku zlahka zdrsne iz rok, zato je dobro, da manjši otroci, ki niso dobri v plavanju, poleg deske preventivno uporabljajo tudi druge pripomočke, kot so rokavčki ali plavalna plavut. 

Plovec

Lahko ga položimo med stegna ali gležnje in tako omogočimo dvig bokov in nog k gladini vode. Za plavanje se tako uporabljajo samo roke. Namenjen je povečati moč zgornjega dela telesa in izboljšati plavalne tehnike pri gibanju rok.

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