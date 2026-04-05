Z otroki specite pisane velikonočne kolačke

Velika noč je odlična priložnost za zabavno peko z otroki. Lahko se lotite raznovrstnih sladkih in slanih pletenic, kvašeno in močno vzhajano mehko, puhasto testo lahko oblikujete na tisoč in en način, v zajčke, ovčke, ptičke, piščančke, gnezdeca ... Lahko spečete barvite velikonočne torte in jih okrasite s čokoladnimi jajčki ali potico po vaši izbiri, ki je lahko orehova, potratna, čokoladna, pehtranova ... Pirhe lahko pobarvate na naraven način in jih poljubno okrasite.

Ideje, kaj vse velikonočnega in lepega lahko ustvarite:

Pri nas je tokrat v domači kuhinji omamno dišalo po velikonočnih vanilijevih kolačkih. Recept in idejo smo odkrili na Okusno.je. Navdušila nas je izredno preprosta priprava, pri kateri mlajši še potrebujejo nekaj odrasle pomoči, starejši otroci pa se lahko peke lotijo tudi sami in jim po potrebi sem in tja priskočimo s hitrim nasvetom.

Odlično je, ker bodo kolački skorajda zagotovo uspeli, saj po tehtanju in odmeri zgolj posebej najprej zmiksamo mokre sestavine, ki jih nato zmešamo s suhimi. Zatem napolnimo papirnate posodice za kolačke in pekač porinemo v na 180 stopinj Celzija ogreto pečico. Po 15 minutah preverimo, ali so že pečeni, z zobotrebcem, ki ga zapičimo v enega od cupcakesov (najbolje v največjega oziroma najbolj naraslega). Na njem ne sme ostati surovo testo, lahko pa so posamične drobtinice, saj bodo tako kolački sočni in bi bili ob morebitni dodatni peki preveč izsušeni.

Mi smo ravno prav pečene kolačke temeljito ohladili na rešetki. Vmes smo pripravili kremo za okrasitev, ki smo jo z vrečko za dresiranje in okroglim nastavkom nabrizgali na zlato pečene vrhove. Za gnezdeca smo sladko kremo razporedili zgolj ob robu, za zajčke smo naredili visok kupček. Za okrasitev gnezd smo uporabili živobarvne dražeje v obliki jajčkov z okusom sadja (lahko bi tudi čokoladne jajčke) in vse skupaj popestrili z barvitimi mrvicami. Prisrčni zajčki so medtem dobili jedilne oči, ušesa iz sladkih penic, rožnate bonbonaste noske, bela lička in sekalce iz izbranih belih, roza ali modrih mrvic.