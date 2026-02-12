Ideje iz Vrtca Sonček: pustne maske, ki jih lahko naredite tudi doma

V skupini Ribice v Vrtcu Sonček v Šmarjeti je bilo dopoldne pred pustom zelo ustvarjalno. Predšolski otroci so s šablonami, flomastri, perjem in kartonom izdelali maske za tigra, muco in pisanega ptička ter kraljičino krono. Dokazali so, da za prisrčno in dobro pustno masko ne potrebujemo dragih materialov, temveč veselje, domišljijo, ustvarjalni duh in dobro voljo.
Otroci so obrisovali in izrezovali šablone, lepili okraske, kljune in ušeska, risali tigraste proge ter se pri vsem skupaj neizmerno zabavali. Izpod njihovih malih rok in pod budnim očesom vzgojiteljice Simone Rangus in izvajalke ustvarjalnice pustnih mask v okviru Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Svetlane Conti Padao, so se iz kartona porajali tigri, krone, muce in ptički. In kako ponosni so bili, ko so masko nadeli in jo "oživeli"!
Ustvarjanje za "pusta hrusta" je za otroke čarobno
Na ustvarjalnici pustnih mask so imeli otroci pripravljene kartonske šablone. Najprej so jih obrisali na barvni karton, nato so maske izrezali, pri čemer so jim odrasli po potrebi pomagali. Sledil je najboljši del – porisovanje, lepljenje in okraševanje. Otroci so neizmerno uživali in vzklikali: "Joj, še tole peresce tu!", "Zobek je odpadel!", "Poglej, kako lepo!"
Po besedah Svetlane Conti Padao je pri ustvarjalnicah pomembno predvsem, da otroci ustvarjajo z materiali, ki so preprosti in dosegljivi: karton ali močnejši papir, škarje, lepilo, flomastri in nekaj dodatkov, ki navdušujejo, kot so perje, bleščeč papir, nalepke, bleščice, kristali in dragulji. In da, pri izrezovanju predšolskim otrokom pogosto pomagamo, ostalo pa naj bo čim bolj po njihovem navdihu.
Vzgojiteljica Simona Rangus staršem svetuje, naj doma z otroki čim več ustvarjajo in naj se jim pri tem pridružijo. Tako otroci ob ustvarjanju ne razvijajo le fine motorike in vztrajnosti, temveč predvsem doživijo dragocen skupni družinski čas, poln smeha, dogovarjanja in pogovora. Priporoča pa, naj otroci samostojno ustvarjajo: "Otroci so veliko bolj ustvarjalni, kot si mislimo, in njihovi izdelki so najlepši, ko nastanejo po njihovem navdihu in iz njihove domišljije."
- FOTO: Š.Z.
Kaj potrebujete za domačo pustno masko?
Preden se lotite posameznih idej, si pripravite osnovo:
- barvni karton ali šeleshamer (tudi reciklirana embalaža je super),
- škarje (po možnosti otroške, ene močnejše so lahko za odraslega),
- lepilo za papir/karton,
- spenjač,
- elastika (črna ali barvna) ali trak,
- flomastri, barvice, črn flomaster za obrobe,
- okraski: bleščeč papir, nalepke, perje, krep papir, dragulji, kristali ...
Če želite, da maska zdrži več pustnih rajanj, naj bo karton malo debelejši, elastiko pa pritrdite z lepilom (po potrebi s pomočjo pištole za vroče lepljenje) in dodatno s koščkom traku ali spenjačem.
Štiri prisrčne maske iz vrtca, ki jih zlahka naredite doma:
1) Maska tigra
Potrebujete:
- oranžen karton (osnova maske),
- bel karton (zobje),
- šablono tigra,
- črn in bel flomaster ali barvico (proge, smrček, brki),
- lepilo in
- črno elastiko.
Postopek: Šablono položite na oranžen karton in jo obrišite. Izrežite obliko maske (pri očesih in robovih naj po potrebi pomaga odrasel). Dodajte tigrove proge s črnim flomastrom, z belim poudarite detajle (npr. okoli oči in na ušesih). Iz belega kartona izrežite zobke in jih prilepite. Na strani pritrdite elastiko, da maska stoji na glavi.
Kostum: Tiger naj se obleče v oranžno in črno (trenirka, majica, pajkice). Rep lahko doma izdelate iz blaga ali filca (tudi iz stare nogavice), ga napolnite z vato ali koščki blaga in ga prišijete na hlače/trenirko.
2) Krona
Potrebujete:
- barvni karton (rožnat, srebrn, vijoličen – ali kar koli imate doma),
- šablono krone,
- krep papir za lase,
- bleščeč papir za okraske,
- dodatno po želji: bleščice, umetni kristalčki/draguljčki ter
- spenjač.
Postopek: Šablono položite na karton, jo obrišite in izrežite krono. Okrasite jo z bleščečim papirjem, nalepkami, kristalčki ali dragulji. Za kraljičine lase na notranjo stran prilepite trakove krep papirja. Krono oblikujte v obroč in jo spnite s spenjačem.
Kostum: Kraljična se lahko obleče v lepo oblekico. Obraz lahko nežno okrasite z bleščečimi barvicami ali kristalčki za obraz, ki jih lahko dodatno pritrdite z lepilom za umetne trepalnice, priporočljivo pa je, da za vsak slučaj najprej preizkusite na majhnem delu kože.
3) Maska muce
Potrebujete:
- barvni karton,
- šablono mačje maske,
- flomastre/barvice,
- izrezana trikotna ušeska (iz kartona) in
- elastiko ali trak.
Postopek: Šablono položite na karton, jo obrišite in izrežite masko. Iz kartona izrežite trikotna ušeska in jih prilepite. Narišite smrček, brke, pikice ali muci dodajte srček na ličku. Pritrdite elastiko.
Kostum: Muca je lahko bela, črna, rjava, oranžna ali tigrasta. Rep naredite iz blaga/filca in ga prišijete na hlače.
4) Ptičja maska s perjem
Potrebujete:
- barvni karton,
- šablono ptičje maske,
- pisano perje,
- karton za kljun in
- lepilo (za perje je praktična tudi lepilna pištola, ki naj jo uporablja odrasel).
Postopek: Šablono položite na karton, jo obrišite in izrežite masko. Iz kartona izrežite kljun, ga prepognite, da dobi obliko, in ga prilepite pri nosu. Perje prilepite na zgornji del maske ali ob strani. Dodajte elastiko.
Kostum: Ptica je lahko pisana ali enobarvna. Krila lahko naredite iz lahkega blaga in jih prišijete na zgornji del (npr. na pulover, na hrbtno stran ali ob rokave), da se lepo razprejo, ko otrok "poleti".
Ko maska oživi: rjovenje, mijavkanje in kraljevska drža
Ko so Ribice dokončale maske, ni bilo najpomembnejše, ali je imel tiger proge popolnoma simetrične, ali so bili robovi natančno izrezani in ali je krona stala povsem naravnost (čeprav so bili nekateri robovi, proge in krone res mojstrski). Vzdušje je bilo čudovito: otroci so bili navdušeni, zbrani in presenetljivo vztrajni. Najlepše pa je bilo, ko so si nadeli maske in jih "oživeli": tigri so glasno rjoveli, muce so milo mijavkale, ptički so razprli krila, kraljične pa so postale fine. Ponosni so bili, saj so maske naredili sami. Doživeli so čarobnost, občutek, da so nekaj sami ustvarili.
Pustna maska je tudi doma krasna priložnost, da smo skupaj, da odpremo škatlo s kartoni, poiščemo škarje, lepilo in flomastre ter si vzamemo čas drug za drugega.
Simona Rangus je lepo povzela: ko ustvarjamo skupaj, se pogovarjamo, dogovarjamo, smejimo in otroku damo, kar mu največ pomeni: našo prisotnost. Hkrati pa mu pustimo, da vodi: da sam izbere barve, doda bleščice ali brke in ustvarja "po svoje".
Ko otrok sam izdela masko, jo nosi z več veselja, ponosa in poguma. Otroci so povedali, da jim je bilo super in da bodo ustvarjali tudi doma s starši. Ko smo jih vprašali, kaj bodo za pusta, je bil seznam čudovito pester: policist, gasilec, kraljična, Batman, muca ..., en deček je celo omenil izvijač. Pust je očitno res tisti dan v letu, ko je to popolnoma logično in razumljivo.
Če torej razmišljate, kako letos pričarati malce drugačen pust, naredite masko doma. Naj bo muca s prevelikimi ušesi, tiger z najbolj strašnimi in ostrimi zobmi, ptiček z največ perja na svetu ali kraljična z lasmi do tal. Dovolite, da bo malce nepopolna, a zato toliko bolj prisrčna in edinstvena. Tako bo pustovanje z lastnoročno izdelanimi maskami še bolj čarobno, razposajeno in norčavo.
