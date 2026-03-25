Ideja za ustvarjanje: Čudovite rožice za mami!

Mesec marec je posvečen ženskam. Najprej praznujemo dan žena, nato pa še materinski dan. Da bi na dan mamic razveselili svojo najdražjo, pa lahko očetje skupaj z otroki ustvarite krasne rožice, ki jo bodo prav gotovo razveselile. Za vas smo poiskali dve preprosti ideji, pri katerih vam lahko pri ustvarjanju pomagajo tudi otroci. Pa si ju poglejmo.

Rožice iz rolic toaletnega papirja

Letošnjo pomlad zaznamujejo svetle, pastelne barve. Prva ideja, ki jo predstavljamo, so cvetlice, izdelane iz rolic toaletnega papirja. Rolice najprej obarvajte z nežnimi barvami, najbolje, da kar s temperami, nato pa jih narežite na tanke kolobarje. S pištolico za nanašanje fleksibilnega voska prilepite skupaj po šest kolobarjev. Na sredino zalepite mali beli cofek, ki ga lahko ustvarite tudi iz papirnate brisačke ali robčka, nato pa svet zalepite na leseno paličico, lahko tudi nabodalo. Nanj prilepite tudi po dva zelena kolobarja, ki bosta predstavljala liste rože. Rožice lahko postavite v lonček ali pa jih zataknete v gobo za aranžiranje, ki jo pred tem zavijete v darilni papir.

icon-expand Pri lepljenju si pomagajte s pištolo za nanašanje fleksibilnega voska. FOTO: Shutterstock

icon-expand Rolice papirja obarvajte, nato narežite na tanke kolobarje. FOTO: Shutterstock

icon-expand Papirnate cvetlice lahko postavite v lončke. FOTO: Shutterstock

Rožice iz barvnega kolaž papirja

Za ustvarjanje pisanih tulipanov potrebujete barvni kolaž papir v odtenkih zelene, rjave in poljubnih barv, ki jih boste izbrali za cvetlice. V našem primeru so to živahne barve, kot so rumena, rdeča in modra. Poleg papirja potrebujete še svinčnik, škarjice in lepilo za papir. Zeleni list papirja naj bo vaša podlaga, na kateri boste ustvarjali šopek rožic. Rjavi list papirja razrežite na pravokotnik in ga zložite kot harmoniko ter prilepite na zeleni list papirja. To bo namreč predstavljalo vaš lonček za rožice. Nato izrežite iz pisanih listov kolaža po tri kose ovalne oblike, ki bodo namenjene za ustvarjanje cvetov. En ovalen lik prilepite na zeleni list tako, da se bo rob dotikal rjavega lončka, nato pa po dva prepognjena ovalna lika prilepite na zalepljen ovalni lik, da ustvarite obliko cvetlice kot na fotografiji. Prepričani smo, da bo z malce truda in veliko ljubezni vaš šopek videti naravnost čudovito. Mamice pa bodo izjemno vesele takšne lepe pozornosti.

icon-expand Za ustvarjanje potrebujete barvni kolaž papir, svinčnik, škarje in lepilo. FOTO: Shutterstock

icon-expand Rjavi kolaž papir narežite na pravokotnik in ga zvijte na harmoniko. FOTO: Shutterstock

icon-expand Iz barvnih papirjev izrežite po tri ovalne oblike za ustvarjanje cvetov. FOTO: Shutterstock

icon-expand Po dve ovalni obliki prepognite in ju zalepite na tretjo. FOTO: Shutterstock

icon-expand Cvetove zalepite na zeleno podlago,tik ob rjavi lonček FOTO: Shutterstock