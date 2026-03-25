Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ideja za ustvarjanje: Čudovite rožice za mami!

S.B.
Ustvarjamo 0
25. 03. 2026 04.00

Da boste svoje žene in mamice letos na materinski dan še posebej razveselili, smo za vas pripravili izvirno idejo za darilo, za katerega priporočamo, da ga izdelate kar očetje in otroci skupaj.

Ustvarjanje materinski dan

Mesec marec je posvečen ženskam. Najprej praznujemo dan žena, nato pa še materinski dan. Da bi na dan mamic razveselili svojo najdražjo, pa lahko očetje skupaj z otroki ustvarite krasne rožice, ki jo bodo prav gotovo razveselile. Za vas smo poiskali dve preprosti ideji, pri katerih vam lahko pri ustvarjanju pomagajo tudi otroci. Pa si ju poglejmo.

Rožice iz rolic toaletnega papirja

Letošnjo pomlad zaznamujejo svetle, pastelne barve. Prva ideja, ki jo predstavljamo, so cvetlice, izdelane iz rolic toaletnega papirja. Rolice najprej obarvajte z nežnimi barvami, najbolje, da kar s temperami, nato pa jih narežite na tanke kolobarje. S pištolico za nanašanje fleksibilnega voska prilepite skupaj po šest kolobarjev. Na sredino zalepite mali beli cofek, ki ga lahko ustvarite tudi iz papirnate brisačke ali robčka, nato pa svet zalepite na leseno paličico, lahko tudi nabodalo. Nanj prilepite tudi po dva zelena kolobarja, ki bosta predstavljala liste rože. Rožice lahko postavite v lonček ali pa jih zataknete v gobo za aranžiranje, ki jo pred tem zavijete v darilni papir.

Pri lepljenju si pomagajte s pištolo za nanašanje fleksibilnega voska.FOTO: Shutterstock
Rolice papirja obarvajte, nato narežite na tanke kolobarje.FOTO: Shutterstock
Papirnate cvetlice lahko postavite v lončke.FOTO: Shutterstock

Rožice iz barvnega kolaž papirja

Za ustvarjanje pisanih tulipanov potrebujete barvni kolaž papir v odtenkih zelene, rjave in poljubnih barv, ki jih boste izbrali za cvetlice. V našem primeru so to živahne barve, kot so rumena, rdeča in modra. Poleg papirja potrebujete še svinčnik, škarjice in lepilo za papir. Zeleni list papirja naj bo vaša podlaga, na kateri boste ustvarjali šopek rožic. Rjavi list papirja razrežite na pravokotnik in ga zložite kot harmoniko ter prilepite na zeleni list papirja. To bo namreč predstavljalo vaš lonček za rožice. Nato izrežite iz pisanih listov kolaža po tri kose ovalne oblike, ki bodo namenjene za ustvarjanje cvetov. En ovalen lik prilepite na zeleni list tako, da se bo rob dotikal rjavega lončka, nato pa po dva prepognjena ovalna lika prilepite na zalepljen ovalni lik, da ustvarite obliko cvetlice kot na fotografiji. Prepričani smo, da bo z malce truda in veliko ljubezni vaš šopek videti naravnost čudovito. Mamice pa bodo izjemno vesele takšne lepe pozornosti.

Za ustvarjanje potrebujete barvni kolaž papir, svinčnik, škarje in lepilo.FOTO: Shutterstock
Rjavi kolaž papir narežite na pravokotnik in ga zvijte na harmoniko.FOTO: Shutterstock
Iz barvnih papirjev izrežite po tri ovalne oblike za ustvarjanje cvetov.FOTO: Shutterstock
Po dve ovalni obliki prepognite in ju zalepite na tretjo.FOTO: Shutterstock
Cvetove zalepite na zeleno podlago,tik ob rjavi lončekFOTO: Shutterstock
Vaše rožice bodo prav gotovo razveselile mamoFOTO: Shutterstock
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1606