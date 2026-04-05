Foto recept: Sladki velikonočni zajčki, pletenice in ovčka

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ko verniki praznujejo vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Verujejo, da je bil v petek križan in da je tri dni zatem vstal od mrtvih. Na velikonočni petek je zapovedan strogi post brez mesa, v soboto je blagoslov jedi, v nedeljo sledi velikonočni zajtrk. Poleg kruha, potice, pletenic, pirhov ne smeta manjkati šunka in hren. Tako bogato je obložena velikonočna miza, za katero se ponavadi na velikonočnem nedeljskem zajtrku zbere vsa družina. Jedi se pripravljajo na veliki petek ali tudi zgodaj zjutraj v soboto, ko po cerkvah, ob kapelicah in ob križih blagoslavljajo velikonočne dobrote. Verniki se torej poklonijo tudi z več jedmi. Vse imajo globok simbolični pomen, saj ponazarjajo Jezusovo trpljenje. Šunka predstavlja Kristusovo telo, hren žeblje, s katerimi je bil Jezus Kristus pribit na križ. Najbolj tradicionalni pirhi so rdeči in simbolizirajo kaplje krvi, potica ali okrogel hlebec kruha spominja na trnovo krono.

Sladko kvašeno testo je silno okusno in prijazno za oblikovanje

Najlepše je slastne jedi pripraviti doma in podaljšan vikend, ki se zavleče v velikonočni ponedeljek, je kot nalašč za peko z otroki. Mi smo tokrat umesili bogato sladko kvašeno testo. Pekli smo sladke pletenice, iz katerih smo oblikovali zajčke različnih oblik, pisana gnezda, kitko in veliiiko ovčko. Navdih za oblikovanje smo dobili na spletu. Za oči smo pri ovčki uporabili jedilno oko, pri zajčkih suhe brusnice za oči, ki jih lahko nadomestite z rozinami. Gnezdo smo okrasili s pisanimi mrvicami, pletenice pa z raznobarvnimi bonbončki in čokoladnimi jajčki. Recept za sladke pletenice smo malce priredili, posladkali in odišavili po 50 let starem babičinem: 800 gramov mehke bele moke 15 gramov suhega kvasa 3 čajne žličke sladkorja (opcijsko, če želite slane pletenice ali če ne želite dodajati sladkorja) 2 čajni žlički soli 150 gramov stopljenega masla 4 dcl mlačnega mleka 2 žlici trdega jogurta, skyra ali kisle smetane nekaj kapljic rumove arome (opcijsko) tri ščepce limonine lupinice (opcijsko) Dodatni namig: v testo lahko vmešate mlet cimet ali muškatni orešek, začimbe za medenjake ali/in naribano lupinico bio pomaranče. V kuhinjski robot smo vsuli mehko belo moko, kvas, sladkor in sol. Na indukcijskem štedilniku smo previdno na res nizki temperaturi stopili maslo, mu dali približno 15 minut za ohladitev do mlačnega in ga med stalnim mešanjem dodali med suhe sestavine. Za konec smo enega za drugim dodali mlačno mleko, jogurt, rumovo aromo in limonino lupinico. Naš kuhinjski robot je vseskozi delal nekje s sredinsko močjo, če ga doma nimate, lahko mešate na roko.

Vse skupaj smo gnetli 10 do 15 minut, da so se vse sestavine lepo povezale. Ker je bilo testo še malce lepljivo, smo mu malo po malo dodali nekaj pikic moke. Gladko, voljno testo je zatem vzhajalo 45 minut na toplem v posodi, pokriti s plastičnim pokrovom ali živilsko folijo. Vzhičeni smo bili, ker je po šolsko pravilno enkratno naraslo. Zabuhlega smo ga z roko znova na hitro pregnetli in razdelili na osem kosov. Poljubno smo jih oblikovali in v želeni formi takoj premazali z vmešanim jajcem in mlekom.

Sladki kvašeni zajčki, gnezda, pletenice, ovčka so skrbno pokriti s kuhinjskimi krpami dodatno pridobivali na velikosti na pekačih, obloženih s peki papirjem. Po pol ure, ko so že skorajda prilezli drug do drugega, smo jih za 15 do 20 minut potisnili v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija. Pečeni, mehki, slastni in omamno dišeči so namočeni v čokoladno mleko izginili v nekaj minutah. Za prihodnji dan je ostala le ovčka. V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate, kako in kaj vse smo oblikovali:

icon-expand Naredili smo kitko, jo speli v gnezdo in jo okrasili s pisanimi mrvicami. FOTO: Š.Z.

icon-expand V nekaj gnezd smo dali čokoladna jajčka in jih okrasili z mrvicami. FOTO: Š.Z.

icon-expand Iz več enako velikih kroglic smo oblikovali ovčko, jo posuli s sezamom in za oko uporabili jedilno oko. Pirhi na fotografiji so obarvani s teranom, ki daje zanimivo črnikasto vijolično bleščičasto barvo. FOTO: Š.Z.

icon-expand Kitko smo okrasili s pisanimi bonboni. FOTO: Š.Z.