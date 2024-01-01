Bibaleze.si
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine

Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček

Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki

Približuje se najlepši in najbolj čaroben čas v letu, božični čas. Ko enkrat zadiši po božičnih piškotih, vemo, da so prazniki tik pred vrati. Za vas smo poiskali enostaven recept za piškotke, ki jih lahko pod smrečico skupaj s skodelico mleka pustite Božičku, razveselili pa bodo tudi vse ostale, ki jih bodo poskusili!

Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike

Praznični čas predstavlja obdobje radosti, a z božičnim drevescem prihaja tudi odgovornost za varnost najmlajših. Ta vodič ponuja poglobljene nasvete za varovanje jelke, od izbire lokacije do dekoracije in nadzora.

Ideje za jesensko ustvarjanje z otroki
Ideje za jesensko ustvarjanje z otroki

Jeseni lahko iz barvitih suhih listov, storžev, želodov, iglic, kostanja ... ustvarite čudovite mojstrovine. Kombinirate jih lahko s kolažem, plastelinom, zobotrebci, tempera barvami in nihče vam ne bo mogel oporekati, da ste najbolj ustvarjalna družina v naselju. Na razstavo svojih izdelkov povabite prijatelje in sorodnike in vsi skupaj občudujte jesen v vašem domu. Za vas smo pripravili nekaj ustvarjalnih idej.

Ribice iz toaletnih rolic: ustvarjalna ideja za poletne dni z otroki
Ribice iz toaletnih rolic: ustvarjalna ideja za poletne dni z otroki

Ko starši iščejo preprosto in zabavno ustvarjalno dejavnost za deževno popoldne ali počitniške dni, so ribice iz toaletnih rolic odlična izbira. Gre za domiselno reciklažno ustvarjanje, ki otrokom omogoča razvoj domišljije, ročnih spretnosti in občutka za barve ter vzorce.

Kako izdelati semenske bombice iz recikliranega papirja – zabaven DIY projekt za otroke
Kako izdelati semenske bombice iz recikliranega papirja – zabaven DIY projekt za otroke

Izdelava semenskih bombic je zabaven in poučen projekt za otroke vseh starosti, ki združuje ustvarjalnost, ekologijo in ljubezen do narave. Namesto tradicionalnih glinenih semenskih bombic lahko za osnovo uporabimo recikliran papir – manj nereda, več barv in oblike ter enkratna priložnost za skupno ustvarjanje.

Prešernov dan in ideje za dejavnosti z otroki
Prešernov dan in ideje za dejavnosti z otroki

8. februarja slavimo največji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. Ta dan je odlična priložnost, da otrokom predstavimo največjega slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna, in pomen slovenskega jezika, kulture in poezije. Kako? Za vas smo pripravili nekaj idej.

Majhen umetnik z velikim talentom, 3-letnik v svetu abstraktne umetnosti
Majhen umetnik z velikim talentom, 3-letnik v svetu abstraktne umetnosti

Laurent Schwarz, triletnik iz Bavarske, je prevzel mednarodno umetniško sceno. Njegova abstraktna dela krasijo stene ljubiteljev umetnosti po vsem svetu.

Recepti za božične napitke za vso družino
Recepti za božične napitke za vso družino

V hladnih zimskih dneh se je zelo prijetno pocrkljati z vročimi napitki. Vonj in okus praznično obogatenih pijač pa ob soju sveč in dobri družbi postaneta še omamnejša.

Enostavni in čudoviti božično-novoletni okraski iz storžev
Enostavni in čudoviti božično-novoletni okraski iz storžev

Storži domišljiji ponujajo prosto pot. Za popestritev dolgih zimskih popoldnevov lahko iz njih z otroki hitro in enostavno izdelate različne božične in novoletne okraske za lepši in veseli decembrski dom ali za obdarovanje babic in dedkov, stricev in tet, vzgojiteljic in učiteljic ter drugih otroku bližnjih.

Izdelajte čudovite okraske za novoletno smrečico
Izdelajte čudovite okraske za novoletno smrečico

Okraševanje novoletnega drevesca je za otroke poleg obdarovanja, vrhunec prihajajočih prazničnih dni. Še bolj pa bodo otroci ponosni, če boste letošnje leto na smrečico dodali okraske, ki so jih ustvarili sami. Za vas smo pripravili nekaj idej za ustvarjanje.

Ustvarjalna ideja: Izdelajte čudovite praznične okraske!

December je prav poseben, pravljičen mesec. Zunanje temperature se naglo nižajo in na prostem je precej mrzlo, vendar pa ravno nasprotno notranjost naših domov objema neka nežna toplina, saj je to obdobje namenjeno družini, ljubezni, praznovanju in medsebojnem povezovanju. Decembrski večeri naj bodo torej namenjeni družini in preživljanju skupnega časa. Kaj pa je boljše, kot skupaj z otroki ustvarjati in se ob tem zabavati? Zato smo za vas pripravili idejo za decembrsko kreativno ustvarjanje. Vse, kar potrebujete, so soda bikarbona, voda in guštin. Zavihajte rokave in veselo na delo!

Ustvarjalna ideja: Izdelajte čudovite praznične okraske!
