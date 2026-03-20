Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma

V letošnjem šolskem letu bodo prvomajske počitnice potekale od ponedeljka, 27. aprila do petka, 1. maja 2026, kar pomeni, da bodo otroci 5 dni doma. Ob tem je 27. april državni praznik (dan upora proti okupatorju), 1. maj pa praznik dela, oba pa sta dela prosta dneva za vse učence in zaposlene.
Če k temu prištejemo vikend prejšnjega in naslednjega tedna, lahko družine izkoristijo prijeten niz dni za krajše počitnice ali izlet.
Pozabite na dolgočasne dneve, čas je za družinske avanture, mini oddihe v naravi, obiske mestnih znamenitosti ali celo adrenalinske izzive za najmlajše. Če iščete navdih, kam z družino na prvomajske počitnice, imamo za vas nekaj idej, ki bodo razveselile tako otroke kot odrasle.
Koliko dejansko prostih dni imamo?
27. april – 1. maj: 5 dni brez pouka za otroke
Vikenda pred (25.–26. april) in po počitnicah (2. maj) lahko ustvarita podaljšan oddih.
Prvomajske počitnice so kot nalašč za kratke izlete, sprehode po naravi, piknike ali preprosto sproščene trenutke doma, ko čas teče počasneje.
Otroci lahko uživajo v igri na svežem zraku, starši pa si privoščijo malo oddiha od vsakodnevnih obveznosti. Skupni smeh, ustvarjanje novih spominov in majhne družinske avanture naredijo prvomajske dni poseben čas za vse člane družine.
Ne glede na to, ali se odločite za obisk Bohinja, Pirana, katere izmed sosednjih držav, ali pa raje ostanete doma in ustvarjate mini družinske aktivnosti, so prvomajske počitnice odlična priložnost, da se družina ponovno poveže in napolni z energijo za preostanek pomladi.
V primeru, da starši vzamete kakšen dan dopusta okoli tega obdobja, lahko z malo načrtovanja ustvarite še več prostih dni skupaj. Če še nimate ideje, kam bi šli skupaj z otroki in kaj bi počeli, smo za vas pripravili nekaj idej:
Vir: gov.si, publicholiday.eu
