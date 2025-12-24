Bibaleze.si
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine

Špela Zupan
Ustvarjamo 0
24. 12. 2025 08.47

Mafini so preprosti za pripravo, tako da lahko tudi ne tako zelo vešči v peki na mizo zelo hitro postavite kupček omamno dišečih slastnih kolačkov. Fino je tudi, ker jih lahko okrasite na tisoč in en način.

peka

V veselem prazničnem decembru si lahko morda končno privoščite malce več sproščenega časa za družino, za veselje, za neskončno crkljanje in seveda za ustvarjanje z otroki. Kot verjetno opaža večina staršev, malčki pogosto še posebej uživajo, če lahko pomagajo pri peki slastnih božičnih in novoletnih dobrot. Takrat lahko gnetejo testo, delajo piškote, okrašujejo pecivo in se sproti sladkajo. Veliko se naučijo in ob okraševanju prepustijo domišljiji prosto pot, istočasno pa lahko vsi skupaj preživljate lepe in nepozabne skupne družinske trenutke.

Odlična ideja za decembrsko peko z najmlajšimi so zagotovo mafini – otroci jih naravnost obožujejo in praviloma uspejo, četudi niste tako vešči v peki. Preprosti in hitri so za pripravo, zato tudi ne bo trajalo celo večnost, preden bose lahko na mizo postavili kupček omamno dišečih slastnih kolačkov. Več kot odlično je tudi, da gre za zlahka pripravljeno poslastico, ki je lahko bodisi sladka bodisi slana. 

V testo lahko namreč dodate marsikaj – koščke čokolade, suho sadje, oreške, mrvice, pa tudi sir, šunko, zelenjavo, tuno ... Možnosti je ogromno in vse je odvisno od vaših želja in priljubljenih okusov. Potrebujete le še osnovne sestavine, papirnate modelčke ali peki papir, pekač za mafine in seveda pečico. Številne recepte za okusne mafine na sto in en način lahko poiščete TUKAJ.

Mafini "božična smrečica" s slastno kremo

Tudi v naši družini so otroci neko mrzlo zimsko sobotno popoldne izrazili neizmerno željo po sladkem in po demokratičnem glasovanju smo se odločili speči mafine. Maso smo razpolovili, saj se nikakor nismo mogli zediniti, ali naj bodo vaniljevi ali čokoladni. V vaniljevo polovico smo dodali zamrznjene borovnice, v drugo polovico žličko pravega kakava in koščke čokolade. Spekli smo jih celo goro, da so lahko vse otroške ročice dobile priložnost za okraševanje.

Med pečenjem smo pripravili slastno kremo za okraševanje. 250 mililitrom stepene sladke smetane smo dodali 250 gramov mascarponeja in 50 gramov raztopljene in ohlajene bele čokolade (dodate lahko dve žlici belega kremnega mlečnega namaza). Na koncu smo dodali nekaj kapljic zelenega barvila za živila, da je krema dobila pravi odtenek božične smrečice.

Mafine smo se torej odločili okrasiti po vzoru praznične smrečice. S pomočjo pribora za nanašanje krem smo nanje nanesli zvrhan kupček kreme, na katerega smo nato po občutku posipali raznorazne jedilne okraske. V domači shrambi smo našli pisane okrogle bonbone, raznovrstne perlice, zvezdice, snežinke in mrvice različnih barv, ki so ostali od preteklih rojstnih dni, in okraševanje prepustili otrokom. Navdušenje je bilo veliko in mafini so prehitro pošli.

Pripravo mafinov "božična smrečica" si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

Decembrski mafini
Decembrski mafiniFOTO: Špela Zupan
Decembrski mafini
Decembrski mafiniFOTO: Špela Zupan
Decembrski mafini
Decembrski mafiniFOTO: Špela Zupan
Decembrski mafini
Decembrski mafiniFOTO: Špela Zupan
Decembrski mafini
Decembrski mafiniFOTO: Špela Zupan
Decembrski mafini
Decembrski mafiniFOTO: Špela Zupan

Ideje za še več prazničnih decembrskih, božičnih in novoletnih mafinov lahko preverite v spodnji fotogaleriji:

Praznični mafini
Praznični mafiniFOTO: Dreamstime
Praznični mafini
Praznični mafiniFOTO: Dreamstime
Praznični mafini
Praznični mafiniFOTO: Dreamstime
Praznični mafini
Praznični mafiniFOTO: Dreamstime
Praznični mafini
Praznični mafiniFOTO: Dreamstime
peka muffini mafini veseli december prazniki recepti
