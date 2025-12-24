Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine

V veselem prazničnem decembru si lahko morda končno privoščite malce več sproščenega časa za družino, za veselje, za neskončno crkljanje in seveda za ustvarjanje z otroki. Kot verjetno opaža večina staršev, malčki pogosto še posebej uživajo, če lahko pomagajo pri peki slastnih božičnih in novoletnih dobrot. Takrat lahko gnetejo testo, delajo piškote, okrašujejo pecivo in se sproti sladkajo. Veliko se naučijo in ob okraševanju prepustijo domišljiji prosto pot, istočasno pa lahko vsi skupaj preživljate lepe in nepozabne skupne družinske trenutke.

Odlična ideja za decembrsko peko z najmlajšimi so zagotovo mafini – otroci jih naravnost obožujejo in praviloma uspejo, četudi niste tako vešči v peki. Preprosti in hitri so za pripravo, zato tudi ne bo trajalo celo večnost, preden bose lahko na mizo postavili kupček omamno dišečih slastnih kolačkov. Več kot odlično je tudi, da gre za zlahka pripravljeno poslastico, ki je lahko bodisi sladka bodisi slana.

V testo lahko namreč dodate marsikaj – koščke čokolade, suho sadje, oreške, mrvice, pa tudi sir, šunko, zelenjavo, tuno ... Možnosti je ogromno in vse je odvisno od vaših želja in priljubljenih okusov. Potrebujete le še osnovne sestavine, papirnate modelčke ali peki papir, pekač za mafine in seveda pečico. Številne recepte za okusne mafine na sto in en način lahko poiščete TUKAJ.