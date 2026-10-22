Ko so otroci na počitnicah, starši pa v službi: kako slovenske družine rešujejo varstvo?

Jesenske počitnice bodo letos potekale od 26. do 30. oktobra. Ker imajo starši praviloma manj dopusta, kot je prostih dni v šolskem letu, je treba varstvo pogosto načrtovati vnaprej. Nekatere družine si pomagajo z izmenjavanjem dopusta, druge se zanesejo na stare starše, vse več možnosti pa ponujajo tudi različni organizatorji počitniških dejavnosti. Toda te niso povsod enako dostopne, prosta mesta pa so lahko hitro zasedena.

Od babice in dedka do organiziranega varstva

Najpreprostejša rešitev je za marsikatero družino pomoč starih staršev. Otroci tako ostanejo v znanem okolju, starši pa lažje opravijo delovne obveznosti. Vendar vsi nimajo te možnosti. Stari starši so lahko še vedno zaposleni, živijo daleč stran ali zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne morejo prevzeti vsakodnevne skrbi za vnuke. Nekateri starši zato načrtujejo dopust vnaprej in si ga razdelijo tako, da je otrok čim manj časa brez odrasle osebe. V drugih družinah si pri varstvu pomagajo sorojenci, prijatelji ali sosedje, vendar je tudi takšna organizacija odvisna od zaupanja, razpoložljivosti in otrokove starosti. Tretja možnost je organizirano počitniško varstvo, ki otrokom poleg nadzora ponuja ustvarjalne delavnice, šport, izlete in druženje z vrstniki. V Sloveniji obstajajo tako brezplačni kot plačljivi programi, a se razlikujejo po starostnih omejitvah, urnikih, vsebini in številu mest.

icon-expand Najpreprostejša rešitev je za marsikatero družino pomoč starih staršev. FOTO: Adobe Stock

Kje lahko otroci preživijo jesenske počitnice?

Nekaj organizatorjev je za letošnje krompirjeve počitnice že objavilo konkretne programe. Pri izbiri je pomembno, da starši preverijo ne le vsebino in ceno, temveč tudi čas prihoda in odhoda ter morebitne pogoje za vključitev.

Brezplačno varstvo v Celju

Družinski center Ljudske univerze Celje tudi med jesenskimi počitnicami ponuja brezplačno varstvo za otroke, stare od 6 do 10 let. Program bo potekal od 26. do 30. oktobra, vsak delovni dan med 7. in 16. uro, v prostorih na Cankarjevi ulici 1 v Celju. Otroci se bodo lahko udeležili ustvarjalnih in likovnih delavnic, glasbenih in plesnih dejavnosti, družabnih iger ter aktivnosti na prostem. Po navedbah organizatorja bo poskrbljeno tudi za prehrano. Informacije o prijavi in vključitvi so objavljene na spletni strani Ljudske univerze Celje.

Športne počitnice v Ljubljani

Športna zveza Ljubljane pripravlja petdnevni program za otroke od 6. do 12. leta. Od 26. do 30. oktobra bodo v Športnem centru Triglav na Vodovodni cesti 25 v Ljubljani med 8. in 16. uro na sporedu športne in gibalne igre, spretnostni poligoni ter ekipni izzivi. Cena celotnega programa znaša 90 evrov na otroka, vključuje pa kosilo in sadje. Za manjšo malico morajo otroci poskrbeti sami. Prijave so po objavi organizatorja odprte do zapolnitve mest. Več informacij je na voljo na spletni strani Športne zveze Ljubljane.

Brezplačne dejavnosti v Mariboru

Zveza prijateljev mladine Maribor v Domu ustvarjalnosti mladih pripravlja različne dejavnosti, med drugim ustvarjalnico in igralnico za otroke od šestega leta dalje. Program bo potekal med 26. in 30. oktobrom, vsak dan med 8. in 16. uro, udeležba pri tej dejavnosti pa je brezplačna. Otroci bodo lahko ustvarjali okraske za noč čarovnic, se igrali družabne igre, preživljali čas z vrstniki in se udeležili drugih aktivnosti. Pri posameznih počitniških programih so prijave obvezne, zato je treba pred obiskom preveriti pogoje izbranega programa. Podrobnosti so objavljene na spletni strani ZPM Maribor.

icon-expand Tudi doma je veliko aktivnosti, s katerimi se lahko večji otroci zamotijo v času počitnic. FOTO: Adobe Stock

Ustvarjalni teden v Narodni galeriji

Tudi Narodna galerija v Ljubljani organizira počitniško varstvo za otroke od 5. do 11. leta. Med 26. in 30. oktobrom bodo otroci raziskovali umetnine, ustvarjali in sodelovali pri tematskih dejavnostih, povezanih tudi z nočjo čarovnic. Program poteka od 8. do 16. ure. Cena posameznega dne je 35 evrov, petdnevnega sklopa pa 150 evrov. Vključeni so vodenje, varstvo, ustvarjalni material, kosilo, dve malici in pijača. Otroka je mogoče prijaviti tudi za posamezne dni. Več informacij je na voljo na spletni strani Narodne galerije.

Varstvo za šolarje v Novi Gorici

Mladinski center Nova Gorica pripravlja jesensko počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole. Potekalo bo od 26. do 30. oktobra, vsak dan med 7. in 16.15. Cena je 80 evrov za teden oziroma 30 evrov za posamezni dan, za drugega otroka iz iste družine pa tedenska cena znaša 70 evrov. Vključeni so prigrizki, kosilo in spremljevalni program. Varstvo bo izvedeno ob najmanj desetih prijavljenih otrocih. V spletni prijavnici je bilo ob preverjanju ponudbe prikazanih še šest mest, vendar se lahko razpoložljivost hitro spremeni. Starši lahko podatke preverijo na strani Mladinskega centra Nova Gorica.

Dostopna možnost tudi v Ajdovščini

Zavod BETA v Ajdovščini v okviru programa Garaža pripravlja petdnevno počitniško varstvo za otroke od 6. do 12. leta. Program bo potekal od 26. do 30. oktobra, cena pa znaša 85 evrov in vključuje zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico ter dejavnosti. Prihod otrok je predviden med 6.30 in 8. uro, odhod pa med 15.30 in 17. uro. Program povezuje ustvarjanje, naravoslovne vsebine ter spoznavanje kulturne in tehniške dediščine. Število mest je omejeno, zato je treba razpoložljivost preveriti pri organizatorju. Več informacij je objavljenih na spletni strani Garaže.

icon-expand Ali imajo vsi otroci v Sloveniji enake možnosti za preživljanje počitnic? FOTO: Adobe Stock

Brezplačna mesta so dragocena, a omejena

Čeprav so v nekaterih krajih na voljo brezplačni programi, to še ne pomeni, da lahko vanje vključijo vse zainteresirane otroke. Dober primer je počitniško varstvo v Centru Rog v Ljubljani, ki ga organizira Mala ulica. Program za učence od 1. do 5. razreda je brezplačen in poteka med 8. in 16. uro, vendar je termin od 26. do 30. oktobra na spletni strani že označen kot zaseden. Starši, ki iščejo varstvo tik pred začetkom počitnic, se tako lahko znajdejo pred dilemo, brezplačna možnost je zapolnjena, plačljiv program pa za družinski proračun morda predstavlja prevelik zalogaj. Cene posameznih programov se razlikujejo glede na obseg varstva, prehrano in dejavnosti. Za pet dni lahko družina odšteje od nič evrov pri brezplačnih programih do več kot sto evrov pri plačljivih ponudbah. Pomembno je tudi, ali lahko otroka prijavijo le za posamezne dni ali je treba plačati celoten teden.

Ali imajo torej vsi otroci enake možnosti za kakovostno preživljanje počitnic?

Otrok, katerega starši lahko plačajo športni tabor ali ustvarjalni program, ima morda več izbire kot otrok, čigar družina si tega ne more privoščiti. Pri brezplačnih programih pa je dostopnost odvisna tudi od števila mest, razpisnih pogojev in pravočasne prijave.

Na kaj morajo biti starši pozorni pri izbiri varstva?

Pred prijavo je smiselno preveriti nekaj ključnih informacij. Ali je program primeren za otrokovo starost? Ali je zagotovljen ves delovni dan ali le nekaj dopoldanskih ur? Je prehrana vključena v ceno? Ali je otrok lahko vključen le za posamezne dni? In kaj se zgodi, če zboli ali se programa ne more udeležiti?

icon-expand Starši naj preverijo ključne informacije o počitniškem varstvu, preden se odločijo, da vanj vključijo otroka. FOTO: Adobe Stock

Pomembno je tudi, da se otrok z izbrano obliko varstva počuti dobro

Nekateri uživajo v športnih dejavnostih in večjih skupinah, drugi imajo raje ustvarjanje v manjšem krogu ali čas pri starih starših. Počitnice naj bodo zanje prijetne, ne zgolj rešitev za logistične težave odraslih. Če so termini že zasedeni, lahko starši povprašajo o čakalnih seznamih, morebitnih odpovedih ali krajših programih. Smiselno je preveriti tudi ponudbo lokalnih društev, knjižnic, mladinskih centrov in občin, saj se nekatere dejavnosti objavijo na njihovih spletnih straneh ali družbenih omrežjih.

Počitnice ne smejo postati dodaten vir stresa