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Noč čarovnic za najmlajše: priljubljeni risani junaki bodo tokrat nekoliko drugačni

S.B.
Počitnice 0
23. 10. 2026 04.00

Jesenske počitnice so odlična priložnost za večere, ko se malo upočasnimo, pospravimo urnike in si privoščimo nekaj, za kar med šolskim tednom pogosto zmanjka časa. Če iščete idejo, kako razveseliti otroke, lahko dnevno sobo spremenite v pravi mali domači kino, tokrat v nekoliko bolj čarovniški različici.

noč čarovnic
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Ni treba veliko. Nekaj odej, blazin, kokic in najljubši otroški prigrizki lahko ustvarijo čisto posebno vzdušje. Če dodate še buče, papirnate netopirje ali kakšen drug preprost okras, bo večer hitro dobil pravo podobo.

In kaj si ogledati?

Domači kino v znamenju Noči čarovnic

Na VOYO bodo v času okoli Noči čarovnic na voljo posebne epizode priljubljenih otroških risank, ki bodo obarvane prav s to tematiko.

Otroci bodo tako lahko v čarovniško razpoloženje vstopili skupaj z junaki, ki jih že dobro poznajo.

Na VOYO bodo na voljo tematski deli risank Maša in medo, Tačke na patrulji, Robocar Poli, Dora, Govoreči Tom, Viking Viki ter Blaze in Megakolesniki.

Vsaka od njih bo ponudila nekoliko drugačen pogled na najbolj strašno noč v letu, od zabavnih do pustolovskih zgodb, ki so primerne za otroško občinstvo.

Nekaj odej, blazin, kokic in najljubši otroški prigrizki lahko ustvarijo čisto posebno vzdušje.
Nekaj odej, blazin, kokic in najljubši otroški prigrizki lahko ustvarijo čisto posebno vzdušje.FOTO: Adobe Stock

Najprej ustvarjanje, potem risanka

Če želite, da počitniški večer postane še bolj poseben, lahko ogled risank spremenite v del večjega družinskega dogodka.

Pred začetkom filma oziroma risank naj otroci izdelajo svoje čarovniške klobuke, duhce, netopirje ali papirnate buče. Materiala ne potrebujete veliko, zadostujejo papir, škarje, lepilo in barvice.

Še bolj zabavno je, če vsak otrok izdela svojega filmskega junaka v različici za Noč čarovnic. Kako bi bila videti Maša, če bi postala čarovnica? Kakšen kostum bi nosil Robocar Poli? Bi si Tačke na patrulji upale v strašljiv grad?

Tako bo tudi čakanje na začetek risank postalo del zabave.

Prigrizki, ki jih lahko pripravijo otroci

Domači kino brez prigrizkov skoraj ne gre. Tokrat pa lahko običajne kokice nekoliko popestrite.

Na mizo postavite skledo kokic, sadje narežite v zanimive oblike, iz mandarin naredite majhne buče, sendviče pa lahko z modelčki izrežete v obliki duhov ali netopirjev.

Otroci bodo še bolj uživali, če bodo pri pripravi sodelovali sami.

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Kaj pa, če otroci ne marajo strašljivih vsebin?

Noč čarovnic ni nujno povezana s pravimi grozljivkami. Še posebej pri mlajših otrocih je veliko bolj pomembno, da je vzdušje zabavno, igrivo in prilagojeno njihovi starosti.

Prav zato so lahko tematske epizode njihovih najljubših risank dobra izbira. Otroci poznajo junake in svet, v katerem se dogaja zgodba, tema Noči čarovnic pa vse skupaj le začini z nekoliko drugačnim vzdušjem.

Začnite počitniški večer z majhnim presenečenjem

Ni treba, da je domača zabava velika.

Otrokom lahko pripravite majhno vstopnico za domači kino, jih pričakate z ugasnjenimi lučmi in prižganimi lučkami ali pa jim pripravite skrivnostno škatlo s prigrizki, ki jo lahko odprejo šele, ko se začne prva risanka.

In če imate doma kostume, jih nikar ne pospravite v omaro. Kdo pravi, da se domači kino ne more začeti kar v čarovniških klobukih, maskah in ogrinjalih?

Robocar Poli bo na VOYO na voljo tudi v halloween obarvani tematiki.
Robocar Poli bo na VOYO na voljo tudi v halloween obarvani tematiki.FOTO: VOYO

Počitnice so tudi čas za skupne trenutke

Otroci si pogosto ne bodo zapomnili, koliko dejavnosti smo jim pripravili med počitnicami. Veliko bolj verjetno je, da si bodo zapomnili občutek, ko smo vsi skupaj sedeli na kavču, jedli kokice, se smejali najljubšim junakom in za nekaj ur pozabili na vsakodnevne obveznosti.

Če torej iščete preprosto idejo za jesenski počitniški večer, pripravite odeje, blazine, nekaj dobrot in izberite risanke, ki bodo tokrat nekoliko drugačne.

Na VOYO bodo otroci lahko med počitnicami in ob Noči čarovnic uživali v posebnih tematskih epizodah risank Maša in medo, Tačke na patrulji, Robocar Poli, Dora, Govoreči Tom, Viking Viki ter Blaze in Megakolesniki.

Pravzaprav potrebujete le še eno stvar: izklopite luči, prižgite zaslon in pustite, da se začne čisto vaš družinski večer čarovnic.

 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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