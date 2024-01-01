Bibaleze.si
Popolna destinacija za prve počitnice z letalom

Verjetno ni med nami nikogar, ki ne bi vsaj kakšnega vročega poletja preživel na hrvaški obali, ki je bila pravzaprav del našega otroštva. Hrvaška je odlična izbira za družinske počitnice z majhnimi otroki, saj ponuja bržkone vse – lepe plaže, senco visokih borovcev, mirne ali živahne zalive, parke z igrali, vso infrastrukturo, ki jo družina potrebuje na dopustu. In ker nikoli ni prezgodaj za načrtovanje naslednjega družinskega dopusta, smo za vas izbrali nekaj najlepših hrvaških plaž, na katerih boste preživeli lep in brezskrben dopust.

Poletne počitnice so ne le čas družinskih dopustov, ampak tudi obdobje, ko otrok odide na letovanje, gre na počitnice k sorodnikom ali se udeleži kakšnega tabora v naravi. To je odlična priložnost za sklepanje novih prijateljstev, pridobivanje novih izkušenj in počitek od šolskega leta. Kaj pa v tem obdobju lahko počnejo starši? Predstavljamo vam nekaj idej, kako lahko izkoristite čas, ko je otrok na počitnicah.

Smo družina z najstnikom in za vikend se radi kam odpravimo. Vedno znova iščemo nove ideje, ki jih z veseljem delimo z vami. In kje vse smo se že potepali? Tako na Hrvaškem kot tudi po Sloveniji, Italiji, Avstriji ... Ne oklevajte, vzemite na pot dobro voljo in preživite čudovit vikend tudi vi skupaj z vsemi družinskimi člani.

Za večerni sprehod smo si na morju izbrali le nekaj kilometrov stran od našega kampa destinacijo, in sicer mestece Labin, ki nas je očaralo že na prvi pogled. Sprehod po ozkih uličicah v starem delu je bil za otroka prava pustolovščina. In čeprav smo tam preživeli le dve uri, smo srečali veliko prijaznih ljudi.

V Sloveniji so letos zabeležili 19 primerov ošpic, večinoma gre za vnesene primere iz tujine. Precepljenost otrok proti ošpicam v Sloveniji je relativno visoka, vendar je v zadnjih letih pod priporočljivo 95-odstotno mejo. Vsem, ki potujejo na območja z izbruhi ošpic, na NIJZ svetujejo, da preverijo, ali so ustrezno zaščiteni proti ošpicam.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je v poslanici ob koncu šolskega leta učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom zaželel, da bi počitnice dobro izkoristili, med njimi uživali in si nabrali čim več novih izkušenj, so sporočili z ministrstva. Prav je, da si po trdem in napornem delu tudi odpočijemo, je še poudaril.

Ste radovedni, kako poteka malčkov dan v vrtcu, ko se začne poletje? Tokrat lahko izveste, saj smo se o tem pogovarjali z vzgojiteljico predšolskih otrok Lucijo Hrovat, ki nam je razkrila, da so otroci več zunaj, dnevna rutina pa ostaja ista. Kako pa poteka druženje poleti, ko so otroci združeni iz več skupin v eno? Ali je več prepirov med njimi, izveste v naslednjih vrsticah.

''Septembra gre moja hčerka v šolo in na zadnjem sestanku v vrtcu so nam svetovali, da jo imamo med počitnicami doma. Da se bo večina otrok izpisala iz vrtca, da bodo v varstvu pri babici in dedku. Mi te možnosti nimamo, ker oba delava. Ali lahko zakonsko ostane do 30. avgusta vpisana v vrtec in gre potem 2. septembra v prvi razred?'' se je z vprašanjem na nas obrnila mamica bodoče prvošolke.

Bi radi otroke odpeljali na mini pohod v gozd ter ga zaključili tako, da bi vi v miru pili kavo, oni pa bi se razposajeno igrali na igralih? Potem je odlična ideja izlet, pri katerem je končni cilj koča pri Jelenovem studencu.

Vsi vemo, da je zelo dobro, da otroci čim več časa preživijo v naravi, toda včasih preprosto zmanjka idej, kam se odpraviti. Da vam med počitnicami ne bo dolgčas, smo zbrali nekaj idej, kam se lahko odpravite. Vse imajo oznako družinam prijazno.

Poleti so otroci ure in ure na igrišču, še posebej, če so igrala postavljena v senci. Na kaj vse je potrebno paziti, kaj vse je potrebno preveriti, da ne pride do nesreče? Otroci pa morajo poznati pravila, kako se na njem vede, saj se tudi tako lahko prepreči nezgoda.

