Trener opozoril starše na dogajanje na otroških tekmah

Po besedah Ivana Tančaka, trenerja HNK Kobre Samobor se v zadnjih letih na tribunah in ob igriščih vse pogosteje dogajajo konflikti, kričanje na sodnike ter pritiski na otroke zaradi rezultata. Opozarja, da starši včasih pozabijo, da gre za igro, namenjeno učenju, druženju in razvoju otrok, ne pa za profesionalni šport. V svoji objavi je opisal več situacij, ki so ga posebej pretresle, od žaljenja sodnikov do neprimernih komentarjev med tekmami otrok, mlajših od deset let. Po njegovih besedah so otroci pogosto priča vedenju odraslih, ki presega meje športnega 'fair playa.'

Posebej ga moti, da nekateri odrasli rezultate in zmage postavljajo pred otrokovo izkušnjo in veselje do igre. Opozarja, da otroci vse opazujejo in se iz vedenja odraslih tudi učijo, zato imajo starši in trenerji veliko odgovornost. "Če s tribun vidijo pritisk, bodo pritisk tudi ponotranjili. Če vidijo žaljenje, ga bodo ponavljali," je sporočil v svoji objavi.

icon-expand šport FOTO: Adobe Stock

Tančak je predlagal tudi razmislek o spremembah v otroških ligah, med drugim celo idejo o ukinitvi rezultatov in tabel pri najmlajših selekcijah, da bi bil poudarek bolj na učenju in igri.

Njegova objava je na družbenih omrežjih sprožila veliko odzivov

Številni starši so se z njim strinjali in zapisali, da podobne prizore opažajo tudi sami, drugi pa so poudarili, da je tekmovalnost sicer del športa, vendar mora ostati v zdravih mejah. Na koncu je trener opozaril, da se pravi rezultat otroškega športa ne meri na semaforju, temveč v tem, ali otroci po treningu še vedno z veseljem pridejo na igrišče. Če se to izgubi, pravi, potem je šport izgubil svoj osnovni namen.