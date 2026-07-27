Ta animirani film bo navdušil otroke in povezal celo družino

Na VOYO si lahko ogledate priljubljeni animirani film Krudovi 2: Nova doba (The Croods: A New Age), v katerem se prazgodovinska družina Krudovi poda na novo pustolovščino. Film prinaša veliko humorja, barvitih prizorov in sporočil o družini, sprejemanju drugačnosti ter sodelovanju.

Zgodba, ki povezuje celo družino

Družina Krudovi po številnih dogodivščinah išče nov dom. Ko odkrijejo varen, z ograjo zaščiten raj, se zdi, da so našli popolno mesto za življenje. A tam že živi druga družina, Bettermanni, ki imajo drugačen način življenja, več izumov in drugačne navade. Razlike med družinama hitro povzročijo nesporazume, vendar jih nova nevarnost prisili, da stopijo skupaj in sodelujejo. Prav v tem je ena od glavnih vrednosti filma: otrokom pokaže, da drugačnost ni nekaj, česar bi se morali bati, temveč priložnost, da se od drugih nekaj naučimo.

icon-expand Ena od idej za prijeten večer doma je tudi ogled kakovostnega animiranega filma. FOTO: VOYO

Film, ki odpira pomembne pogovore z otroki

Čeprav je Krudovi 2 predvsem zabavna animirana pustolovščina, se za smešnimi prizori skrivajo teme, ki so blizu vsakemu otroku: Družina je najpomembnejša Film pokaže, da se družinski člani včasih ne strinjajo, imajo različne poglede in se težko prilagajajo spremembam, vendar jih povezuje ljubezen in skrb drug za drugega. Po ogledu se lahko z otroki pogovorite: Kaj jim je pri njihovi družini najbolj všeč? Kdaj jim je težko sprejeti spremembe? Kako lahko pomagamo drug drugemu? Skupaj zmoremo več Krudovi in Bettermanni se morajo naučiti sodelovati, čeprav so si zelo različni. To je lepo sporočilo za otroke, ki se vsak dan srečujejo z novimi prijateljstvi, skupinskim delom in različnimi značaji. Pogum za spremembe Ena od pomembnih tem filma je tudi vprašanje: ali je bolje ostati na varnem ali poskusiti nekaj novega? Otroci skozi zgodbo spoznajo, da so spremembe lahko strašljive, a pogosto prinesejo tudi nove priložnosti.

icon-expand Film prinaša veliko humorja, barvitih prizorov in sporočil o družini, sprejemanju drugačnosti ter sodelovanju. FOTO: VOYO

Zakaj bo film všeč tudi staršem?

Animirani filmi, ki jih lahko skupaj gledajo otroci in odrasli, so še posebej dragoceni, saj ustvarjajo priložnost za skupno doživetje. Krudovi 2 ponujajo dovolj humorja in akcije za najmlajše, hkrati pa se bodo v zgodbi našli tudi starši, predvsem v prikazu družinskih odnosov, zaščitniške ljubezni in izzivov odraščanja. Film je primeren za družinski ogled, priporočljiv predvsem za otroke okoli 7. leta in starejše, saj vsebuje nekaj bolj napetih pustolovskih prizorov.

Ideja za popoln počitniški večer

Za pravo filmsko vzdušje lahko pripravite: - domače kokice, - najljubši napitek, - udobne odeje, - in po filmu nekaj minut za pogovor o tem, kaj je otrokom ostalo v spominu. Včasih niso potrebni veliki izleti ali posebni načrti. Otroci si pogosto najbolj zapomnijo prav preproste trenutke, ko so bili starši zares prisotni. To počitniško popoldne ali večer si zato privoščite družinsko pustolovščino s Krudovimi 2, filmom, ki bo nasmejal otroke in hkrati spomnil, da je največja moč družine v tem, da drži skupaj.