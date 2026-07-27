Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ta animirani film bo navdušil otroke in povezal celo družino

S.B.
Prosti čas 0
27. 07. 2026 02.30

Počitnice so odlična priložnost, da si družina vzame čas za skupne trenutke. Brez hitenja, šolskih obveznosti in vsakodnevnega urnika. Ena od idej za prijeten večer doma je tudi ogled kakovostnega animiranega filma, ki bo zabaval otroke, hkrati pa ponudil teme za pogovor tudi odraslim.

teve

Na VOYO si lahko ogledate priljubljeni animirani film Krudovi 2: Nova doba (The Croods: A New Age), v katerem se prazgodovinska družina Krudovi poda na novo pustolovščino. Film prinaša veliko humorja, barvitih prizorov in sporočil o družini, sprejemanju drugačnosti ter sodelovanju.

Zgodba, ki povezuje celo družino

Družina Krudovi po številnih dogodivščinah išče nov dom. Ko odkrijejo varen, z ograjo zaščiten raj, se zdi, da so našli popolno mesto za življenje. A tam že živi druga družina, Bettermanni, ki imajo drugačen način življenja, več izumov in drugačne navade. Razlike med družinama hitro povzročijo nesporazume, vendar jih nova nevarnost prisili, da stopijo skupaj in sodelujejo.

Prav v tem je ena od glavnih vrednosti filma: otrokom pokaže, da drugačnost ni nekaj, česar bi se morali bati, temveč priložnost, da se od drugih nekaj naučimo.

Ena od idej za prijeten večer doma je tudi ogled kakovostnega animiranega filma.
Ena od idej za prijeten večer doma je tudi ogled kakovostnega animiranega filma.FOTO: VOYO

Film, ki odpira pomembne pogovore z otroki

Čeprav je Krudovi 2 predvsem zabavna animirana pustolovščina, se za smešnimi prizori skrivajo teme, ki so blizu vsakemu otroku:

Družina je najpomembnejša

Film pokaže, da se družinski člani včasih ne strinjajo, imajo različne poglede in se težko prilagajajo spremembam, vendar jih povezuje ljubezen in skrb drug za drugega.

Po ogledu se lahko z otroki pogovorite:

Kaj jim je pri njihovi družini najbolj všeč?

Kdaj jim je težko sprejeti spremembe?

Kako lahko pomagamo drug drugemu?

Skupaj zmoremo več

Krudovi in Bettermanni se morajo naučiti sodelovati, čeprav so si zelo različni. To je lepo sporočilo za otroke, ki se vsak dan srečujejo z novimi prijateljstvi, skupinskim delom in različnimi značaji.

Pogum za spremembe

Ena od pomembnih tem filma je tudi vprašanje: ali je bolje ostati na varnem ali poskusiti nekaj novega?

Otroci skozi zgodbo spoznajo, da so spremembe lahko strašljive, a pogosto prinesejo tudi nove priložnosti.

Film prinaša veliko humorja, barvitih prizorov in sporočil o družini, sprejemanju drugačnosti ter sodelovanju.
Film prinaša veliko humorja, barvitih prizorov in sporočil o družini, sprejemanju drugačnosti ter sodelovanju.FOTO: VOYO

Zakaj bo film všeč tudi staršem?

Animirani filmi, ki jih lahko skupaj gledajo otroci in odrasli, so še posebej dragoceni, saj ustvarjajo priložnost za skupno doživetje. Krudovi 2 ponujajo dovolj humorja in akcije za najmlajše, hkrati pa se bodo v zgodbi našli tudi starši, predvsem v prikazu družinskih odnosov, zaščitniške ljubezni in izzivov odraščanja.

Film je primeren za družinski ogled, priporočljiv predvsem za otroke okoli 7. leta in starejše, saj vsebuje nekaj bolj napetih pustolovskih prizorov.

Ideja za popoln počitniški večer

Za pravo filmsko vzdušje lahko pripravite:

- domače kokice,

- najljubši napitek,

- udobne odeje,

- in po filmu nekaj minut za pogovor o tem, kaj je otrokom ostalo v spominu.

Včasih niso potrebni veliki izleti ali posebni načrti. Otroci si pogosto najbolj zapomnijo prav preproste trenutke, ko so bili starši zares prisotni.

To počitniško popoldne ali večer si zato privoščite družinsko pustolovščino s Krudovimi 2, filmom, ki bo nasmejal otroke in hkrati spomnil, da je največja moč družine v tem, da drži skupaj.

Otroci skozi zgodbo spoznajo, da so spremembe lahko strašljive, a pogosto prinesejo tudi nove priložnosti.
Otroci skozi zgodbo spoznajo, da so spremembe lahko strašljive, a pogosto prinesejo tudi nove priložnosti.FOTO: VOYO
družinski film Krudovi VOYO vzgojni pogovori počitniške dejavnosti
Prejšnji članek
Dojenček

Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?

Naslednji članek
Novice

Priljubljeno otroško igračo umikajo s trga zaradi nevarne kemikalije

Bibaleze.si Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali
Bibaleze.si Dolgčas je priložnost za ustvarjalnost, inovativnost in rast
Bibaleze.si Ustvarjalne počitnice: Zabavne ideje za otroke
Bibaleze.si Spoznajte najljubše like svojih otrok
Bibaleze.si Preživite jesenske počitnice na OTO
Bibaleze.si Filmi za vso družino
Bibaleze.si Ideje za ustvarjanje med počitnicami: Mali tiger
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1826