Zakaj bi morali vsi otroci voziti kolo?

Večina staršev se bo strinjala, da je iskanje dejavnosti, ki bi otroke zabavala, jih ohranjala zdrave in držala stran od zaslonov precejšen izziv. Na srečo pa obstaja enostavna rešitev – in takšna, v kateri bi lahko uživali tudi otroci: kolesarjenje. Ne samo, da kolesarjenje otrokom zagotavlja številne koristi za zdravje, kot sta izboljšana koncentracija in nadzor razpoloženja, odlično je tudi za njihovo samozavest. Ko razmišljamo o prednostih vožnje s kolesom, običajno pomislimo na njegovo priljubljenost kot obliko vadbe ali način prevoza, ki lahko pomaga zmanjšati naš ogljični odtis. Vse to je res, a še zdaleč ne edini razlog, zakaj bi otroci morali kolesariti. Izkazalo se je namreč, da ima kolesarjenje, še posebej za otroke, številne druge prednosti. Tu je nekaj razlogov, zakaj bi se moral vsak otrok naučiti voziti kolo :

Razvijanje spretnosti in kondicije

Redno kolesarjenje pomaga pri razvoju mišic nog, moči jedra in splošne kondicije. Izboljša vzdržljivost in delovanje srca in ožilja ter vaše otroke pripravi na zgodnjo pot do zdravega srca. Otrokom omogoča tudi vadbo finih in grobih motoričnih sposobnosti, koordinacije in ravnotežja, vseh veščin, ki jim bodo pomagale, ko bodo odraščali v mlade odrasle. Kolesarjenje prav tako pomaga izboljšati otrokovo prostorsko zavest ter navigacijske in opazovalne sposobnosti. Ne glede na to, ali se izogibajo luknjam, se vozijo po neravnem brezpotju ali iščejo pot do prijateljeve hiše, se na tej poti učijo in razvijajo bistvene življenjske spretnosti. Toda koristi so več kot le fizične.

Kolo je okolju prijazno prevozno sredstvo in ob kolesarjenju se krepi tudi zdravje.

Stimulacija nevronov in izboljšanje hranilnih snovi v možganih

Študije so pokazale, da redna aerobna vadba, kot je jahanje, stimulira nevrone in izboljša pretok kisika in hranil v možgane. To posledično poveča raven energije in kognitivno delovanje, vključno s socialnimi in ustvarjalnimi veščinami. Koristi so takojšnje. Raziskava, izvedena na Danskem, je nedavno preučevala skoraj 20.000 otrok, starih od 5 do 19 let. Ugotovila je, da kolesarjenje v šolo poveča koncentracijo med šolskimi urami, pri čemer je povečana koncentracija vidna še štiri ure po kolesarjenju v šolo.

Kolesarjenje spravi otroke stran od zaslonov

Poleg bistvenih prednosti vožnje s kolesom je preživljanje časa na kolesu dvojno koristno, saj otrokom pomaga preživeti več časa zunaj. Dokazano je, da ima igranje na prostem različne koristi, tako za otroke kot za odrasle, vključno z izboljšanim razpoloženjem in zmanjšanjem stresa, višjimi ravnmi vitamina D in večjo pozornostjo.

Vožnja s kolesom spodbuja samozavest in neodvisnost otrok

Naučiti se voziti kolo je težko. Posledično lahko obvladovanje te veščine poveča otrokovo samozavest in samospoštovanje. Nadalje, za družine, ki živijo v soseskah, kjer je to varno, lahko vožnja s kolesom otrokom zagotovi vir neodvisnega prevoza, kar lahko poveča njihov občutek svobode in neodvisnosti. Kolesarjenje prav tako zahteva, da se otroci naučijo zavedati svoje okolice ter se zavedati varnosti in cestnih pravil.

Kolesarjenje poveča otrokovo samozavest in neodvisnost.



Kolesarjenje nudi priložnosti za druženje Ena največjih prednosti kolesarjenja je, da ga lahko izvajate sami ali v skupinah. Skupna vožnja s kolesom je odlična družinska dejavnost, ki jo otroci lahko počnejo s prijatelji ali brati in sestrami.

Kolesarjenje in ADHD

V zadnjih nekaj letih je bilo izvedenih več študij o koristih kolesarjenja za otroke z ADHD. Raziskave, ki uporabljajo telesno vadbo kot alternativno zdravljenje ADHD, dosledno dajejo pozitivne rezultate. Leta 2012 sta Specialized Bikes in RTSG Neuroscience en mesec pet dni na teden merila učinke kolesarjenja pri dveh skupinah otrok z ADHD (ali s simptomi, podobnimi ADHD). Raziskovalci so po študiji zaključili, da je kolesarjenje zelo koristno za otroke z ADHD, saj izboljšuje pozornost, razpoloženje, obdelavo informacij, čustveno inteligenco in kognitivno zmogljivost.

Najboljši nasveti za varno kolesarjenje z otroki

Poiščite poti, kjer je le mogoče, ki so izven cest, z uporabo ločenih kolesarskih stez stran od prometa. Za vsakogar, ne glede na starost, je kolesarjenje po cestah tvegano. Posebej tvegane so podeželske ceste z veliko ovinki in visokimi hitrostmi, enako velja za mestne ulice z veliko prometa, tovornjaki in avtobusi.

Otroku vedno namestite čelado, pa tudi sami jo nosite za zgled otrokom.

Celotna družina naj nosi kolesarske čelade

Dajte svojim otrokom dober zgled tudi z nošenjem čelade. Če vi in vaši otroci uporabljate ceste za kolesarjenje, poskrbite, da imate vsi luči in nosite svetla oblačila, kot so dobro vidni brezrokavniki. To še posebej pomaga voznikom s slabšim vidom, da vas opazijo v meglenih dneh in ponoči.

Prepričajte se, da je čelada vašega otroka nova in nepoškodovana

Ne uporabljajte poškodovane čelade. Previdno namestite čelado otroku in se prepričajte, da je trak tesno pod njegovo brado.

Bolj zdravo, srečnejše otroštvo

Ni nujno, da je kolesarjenje veščina, ki se je otroci naučijo in se je nato naveličajo – lahko postane vsakodnevni način življenja in vodi k boljšemu delovanju telesa in duha ter srečnejšemu in bolj zdravemu otroštvu.