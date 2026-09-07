Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje

Slovenija ponuja ogromno možnosti za brezplačne izlete, sprehode in raziskovanje narave, številne zabavne dejavnosti pa lahko pripravite kar doma. Otroci pri tem ne potrebujejo vedno novih igrač ali dragih doživetij. UNICEF poudarja, da prosta igra spodbuja otrokovo ustvarjalnost, samostojnost in reševanje problemov, igra na prostem pa ima številne koristi za telesno, socialno in čustveno dobro počutje.

Za začetek: brezplačen družinski izlet

Ena najcenejših možnosti za počitniški dan je preprost izlet v naravo. Slovenija je polna urejenih poti, parkov in naravnih območij, ki jih lahko raziskujete brez vstopnine. Tudi Slovenska turistična organizacija med družinskimi idejami izpostavlja sprehode, lažje pohode in tematske poti, ki jih lahko prilagodite starosti otrok.

icon-expand Ena najcenejših možnosti za počitniški dan je preprost izlet v naravo. FOTO: Profimedia

Tivoli in Rožnik: izlet skoraj sredi mesta

Če ste iz osrednje Slovenije, je odlična izbira Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Park se razprostira na kar 459 hektarih in ponuja številne sprehajalne poti, otroška igrišča ter športna igrišča. Na Rožniku je tudi približno tri kilometre dolga Jesenkova pot, na kateri lahko z otroki opazujete različne vrste dreves in grmov. Izlet lahko spremenite v pravo pustolovščino: otrokom pripravite seznam stvari, ki jih morajo po poti najti: rdeč list, storž, tri različne vrste dreves, mah, nekaj rumenega in nekaj, kar se začne na določeno črko.

Škocjanski zatok: narava in živali brez vstopnine

Za družine s Primorske je zanimiva možnost Naravni rezervat Škocjanski zatok. Vstop v rezervat je brezplačen, obiskovalci pa ga lahko raziskujejo po urejenih poteh in opazujejo živali iz opazovalnic. To je lahko odlična ideja za otroke, ki jih zanimajo ptice in živali. Namesto klasičnega sprehoda jim lahko naročite, naj poskusijo opaziti čim več različnih živali in si zapomnijo njihove značilnosti.

Šmarna gora: izlet, ki ne potrebuje vstopnice

Za nekoliko bolj aktivne družine je možnost tudi vzpon na Šmarno goro. Do vrha vodi približno 15 označenih poti, vzpon pa lahko glede na izbrano pot traja od približno pol ure do nekaj več kot ene ure. Na vrhu otroke čaka tudi igrišče in čudovit razgled. Namesto da otrokom rečete, da gredo na pohod, jim lahko pripravite tekmovanje: kdo bo prvi opazil rdeč list, kdo bo našel največ različnih dreves in kdo si bo izmislil najboljšo zgodbo o gozdu.

Domači lov na zaklad

Če vreme ne bo sodelovalo, vam ni treba takoj iskati plačljivih notranjih aktivnosti. Po stanovanju skrijte deset predmetov in otrokom pripravite namige. Lahko gre za pravi lov na zaklad, pri katerem morajo reševati uganke, računati, iskati skrite črke ali opraviti majhne naloge. Podobno idejo med preprostimi dejavnostmi za otroke priporoča tudi UNICEF: domači lov na zaklad, igra "I spy" oziroma "Kdo prvi opazi?", skupno ustvarjanje zgodb in raziskovanje narave so lahko povsem preproste dejavnosti brez posebnih pripomočkov.

Družabne igre, ki jih že imate doma

Preden kupite novo družabno igro, preverite omaro. Morda imate doma igre, na katere so otroci preprosto pozabili. Še bolj zabavno je, če si družina izmisli svoja pravila. Pri igri Človek, ne jezi se lahko na primer dodate posebne naloge, pri kartah uvedete zabavne izzive, pri pantomimi pa naredite družinsko različico. Za starejše otroke lahko pripravite tudi večerni turnir: - karte, - šah ali dama, - Activity oziroma domača različica pantomime, - kviz o družini, - ugibanje filmov in risank, - tekmovanje v risanju, - igra "Kdo sem?" z listki na čelu. Ni pomembno, katero igro izberete. Bistvo je, da se za nekaj časa igra cela družina.

icon-expand Ni pomembno, katero igro izberete. Bistvo je, da se za nekaj časa igra cela družina. FOTO: Shutterstock

Družinski filmski večer, brez kina

Če je zunaj dež, lahko dnevno sobo spremenite v domači kino. Otroci naj sami pripravijo "vstopnice", izberejo film, pripravijo prigrizek in uredijo sedeže. Še bolj zabavno je, če ima vsak član družine svoj večer, ko izbere film. Tako lahko iz navadnega gledanja televizije nastane majhen družinski dogodek.

Jesenski bingo

To je skoraj brezplačna igra, ki jo lahko vzamete s seboj na vsak sprehod. Na list napišite na primer: - rumen list - rdeč list - storž - pajkova mreža - želod - ptica - nekaj, kar diši po jeseni - nenavadno drevo - majhen potoček - nekaj okroglega Zmaga tisti, ki prvi najde vse. Takšne dejavnosti so tudi dober način, da otroci med sprehodom bolj opazujejo okolico, namesto da bi ves čas razmišljali o telefonu.

icon-expand Takšne dejavnosti so tudi dober način, da otroci med sprehodom bolj opazujejo okolico, namesto da bi ves čas razmišljali o telefonu. FOTO: Profimedia

Ustvarjalni dan iz stvari, ki jih že imate

Za ustvarjalno popoldne ni treba kupiti kompleta za ustvarjanje. Iz kartonskih škatel lahko nastane hiša za plišaste igrače, iz starih revij kolaž, iz papirja družinski časopis, iz odej in stolov pa skrivališče. UNICEF poudarja, da otroška igra spodbuja radovednost, ustvarjalnost, kritično mišljenje in reševanje problemov, zato ni nujno, da je igra vnaprej pripravljena ali popolna.

Naredite si "dan brez nakupovanja"

Ena zanimiva počitniška ideja je, da si družina izbere en dan, ko ne kupi ničesar, ampak uporabi tisto, kar že ima doma. Iz ostankov hrane pripravite skupno kosilo, iz škatel ustvarite igračo, iz starih oblačil kostume, iz papirja družabno igro. Otroci lahko sami predlagajo, kaj bodo ustvarili. Tak dan je lahko celo bolj zanimiv od obiska trgovskega centra, predvsem zato, ker otroci niso samo opazovalci, ampak sodelujejo pri ustvarjanju.

In še ena pomembna ideja: dolgčas

Ni treba zapolniti vsakega dneva in vsake ure počitnic. Tudi dolgčas ima lahko svojo vrednost. Ko otrok nima vnaprej določene aktivnosti, mora sam ugotoviti, kaj bi počel, kar odpira prostor za domišljijo, samostojno igro in ustvarjalnost. UNICEF pri prosti igri prav posebej poudarja pomen tega, da lahko otrok sam izbere, s čim in kako se bo igral. Zato morda letos ni treba pripraviti popolnega urnika za krompirjeve počitnice. Dovolj je nekaj dobrih idej, udobni čevlji, topel čaj v termovki in pripravljenost, da kakšen dan preprosto preživite skupaj. Najlepši del počitnic namreč ni nujno tisti, ki največ stane.