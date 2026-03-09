Kako otroka naučiti varno in samozavestno kolesariti?

Kolesarjenje prinaša neodvisnost in svobodo ter je odlična popotnica za zdrav gibalni razvoj in samozavest otrok. A pot do prvih samostojnih metrov ni vedno preprosta; terja pripravo, pravo izbiro opreme, vztrajnost in veliko spodbude. Kako naj otroci vstopijo v svet kolesarjenja varno, igrivo in z užitkom, svetujeta magister profesor športne vzgoje ter učitelj gorskega in BMX kolesarstva, Matej Kodrin, ter projektna vodja pri Zavodu Varna pot, Tina Klemenčič.

icon-expand Poganjalec je izvrstno orodje za začetek kolesarske poti, saj otroku pomaga razviti ravnotežje, koordinacijo in samozavest. FOTO: Profimedia

S čim začeti – s poganjalcem, štirikolesnikom, pomožnimi koleščki ali takoj na kolo?

Otroci se lahko z osnovami kolesarjenja začnejo spoznavati že takoj, ko shodijo. Takrat so odlična izbira stabilni in čim lažji štirikolesni poganjalci, ki otroku nudijo oporo pri sedenju in hkrati omogočajo prve občutke vožnje. Sčasoma otrok pridobiva ravnotežje, koordinacijo in moč, kar so temelji za varno vožnjo s kolesom. Kolo s pedali pa naj otrok dobi, ko na poganjalcu že samozavestno obvladuje ravnotežje in se zna pravočasno ustaviti, svetuje Matej Kodrin. Na Zavodu Varna pot soglašajo, da je poganjalec izvrsten za začetek otrokove kolesarske poti. "Otroku pomaga razviti ravnotežje, koordinacijo in samozavest. S tem se prehod na pravo kolo zgodi lažje in pogosto brez potrebe po pomožnih koleščkih," je pojasnila Tina Klemenčič. Z Matejem Kodrinom pritrjujeta, da dolgotrajna uporaba pomožnih kolesc ni priporočljiva. Pogosto namreč predstavljajo oviro, saj lahko otroku preprečijo, da bi se naravno naučil ohranjati ravnotežje, kar je ključno za poznejšo samostojno vožnjo brez pomoči. "Če je le mogoče, raje priporočam uporabo poganjalca, kjer z odrivanjem in dvigom nog lahko že pri dveh letih drži ravnotežje na kolesu med vožnjo. Ravno zaradi samostojne vožnje je potem prehod na kolo s pedali hitrejši, večja pa je tudi samozavest," je obrazložil učitelj kolesarjenja.

Kako izbrati pravo prvo kolo in kako skrbeti zanj?

Starši se lahko za pomoč pri izbiri kolesa obrnejo na prodajalce, ki najbolje poznajo ponudbo in tehnične lastnosti, priporočajo na Zavodu Varna pot. Sicer pa mora biti kolo po velikosti prilagojeno telesu otroka, ki naj z obema nogama doseže tla. Sedež in krmilo naj bosta nastavljiva, zavore naj bodo ergonomsko prilagojene njegovi moči v rokah. Zelo je pomembna teža kolesa; lažje kot je, lažje ga bo otrok obvladal. Ključno je tudi redno preverjanje brezhibnosti kolesa (zavore, pnevmatike, svetila), pri čemer naj starši vključijo otroke v izbiro in vzdrževanje kolesa, da krepijo odgovornost in odnos do varne mobilnosti.

Pomembna je dobra priprava: razvijanje ravnotežja, koordinacija in igra

Preden otrok sede na pravo kolo, je ključno, da razvija ravnotežje in koordinacijo, "ki sta temelj za uspešno in varno obvladovanje kolesa. Ravnotežje omogoča stabilnost na dveh kolesih, medtem ko koordinacija omogoča usklajeno gibanje rok, nog in oči, kar je potrebno za zavijanje, ustavljanje in vzdrževanje smeri." Starši ga lahko spodbujajo skozi igro; učinkovite, igrive in zabavne priprave so hoja po ravni črti, stoja na eni nogi, hoja po robniku. Na voljo so tudi motorični parki na prostem, kjer otroci skozi igro pridobivajo gibalne izkušnje, svetuje Matej Kodrin.

Nasveti Mateja Kodrina, kako otroku pomagati pri prvih zavrtljajih in učenju vožnje s kolesom:

- Skupaj spoznajte kolo: otrok naj skupaj s starši spozna dele kolesa in se nauči skrbeti zanj, kar zajema varno odlaganje, postavljanje na stojalo, čiščenje. - Izberite varen prostor: za prve poskuse in učenje izberite varen in odprt prostor brez prometa in ovir, kot je prazno igrišče, parkirišče ali drug teren brez ovir. - Pravilno nastavite kolo: sedež naj bo nastavljen tako, da otrok z obema nogama doseže tla, kar mu daje občutek stabilnosti in večjega nadzora. - Začnite s hojo in tekom: otrok naj najprej sedi na kolesu in hodi ali teče, podobno kot na poganjalcu. Starši bodite ob njem, da ga lahko ujamete ob morebitnem padcu. - Naučite ga zavirati: otroka naučite varno ustaviti. Preverite, ali ima kolo zavoro na krmilu ali zaviranje s pedalom, in vadite zaviranje. - Postopno uvajajte v pedaliranje: otrok naj začne poganjati z eno nogo, nato z drugo. Ko bo potisk pedala dovolj močan, bo pridobil nekaj hitrosti, kar mu bo omogočilo večjo stabilnost in lažje postavljanje druge noge na pedal. Pomagate mu lahko tako, da ga držite za sedež ali ramena, dokler ne bo sposoben ohranjati ravnotežja. Podporo postopoma zmanjšajte in ga spodbujajte k čimprejšnji samostojnosti. - Spodbujajte samozavest: ko otrok obvlada osnovne veščine, naj poskuša voziti kolo samostojno, brez pomoči staršev. Bodite ob njem, spodbujajte in razložite mu, da so tudi padci del učenja.

Kdaj gre otrok lahko varno v promet?

Otrok za samostojno vožnjo v prometu potrebuje več kot le tehnične spretnosti. V Sloveniji je zakonsko predpisano, da mora imeti opravljen kolesarski izpit, kar pomeni, da sme sam na cesto šele po 4. ali 5. razredu osnovne šole. Prav tako mora znati predvideti prometne situacije, poznati in upoštevati pravila, biti zbran in samozavesten. Pred samostojnimi potmi priporočajo skupne vožnje in analizo poti, recimo do šole ali treninga, je pojasnila Tina Klemenčič.

icon-expand Starši imamo ključno vlogo pri učenju kolesarjenja. Otroku nudimo varno okolje, potrebno podporo in pozitivno spodbudo. FOTO: Profimedia

Do 18. leta starosti je tudi zakonsko obvezna kolesarska čelada, a strokovnjaki jo priporočajo za vse starosti. Pomembno je, da je ustrezne velikosti, pravilno nameščena in vedno v uporabi, ne le "za daljše vožnje". Za večjo vidljivost so priporočljiva svetla oblačila, pomembni so tudi odsevniki in delujoča svetila na kolesu. Vožnja naj poteka na varnih, preglednih površinah, kot so kolesarske steze, mirne ulice, izogibanje prometnim križiščem, otrok pa naj bo ves čas pod nadzorom. Ključnega pomena pri vsem je zgled staršev. Otroci jih posnemajo, zato naj vozijo previdno, dosledno in spoštljivo, pozivajo na Zavodu Varna pot.

Katere so pogoste napake staršev in kako jih popraviti?