Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti

Pri nakupu čelade za otroka je pomembno, da upoštevamo specifične zahteve za posamezne športe. Preberite si, na kaj morate biti pozorni pri izbiri čelade za različne aktivnosti ter kako pravilno poskrbeti za njeno vzdrževanje.

Kolesarska čelada

Kolesarska čelada je osnovna zaščita za vse, ki se ukvarjajo s kolesarjenjem, vožnjo s poganjalčkom ali rolanjem. Pri izbiri čelade je zelo pomembno, da se dobro prilega glavi, saj le tako zagotavlja optimalno zaščito v primeru padca. Pri nakupu čelade za otroka je priporočljivo izbrati svetlo barvo, saj bo otrok tako bolj viden v prometu. Za pravilno nošenje čelade upoštevajte naslednje: - Čelada naj sega globoko na čelo, približno 2 prsta (približno 3 cm) nad obrvmi. Zadnji del čelade naj ne sega na vrat. - Zapeti paščki naj tvorijo črko "V" pod ušesi.

- Dolžino paščkov prilagodite, da čelada tesno objame glavo. Med zapetimi paščki in brado naj bo dovolj prostora za en prst. Pri otrocih do 5. leta starosti so na voljo posebne čelade, ki nudijo dodatno zaščito za zadnji del glave. Ko otrok preraste čelado, je čas, da izberete večjo, ki bo ustrezala njegovim potrebam.

Kdaj je treba kolesarsko čelado zamenjati?

Kolesarsko čelado je treba zamenjati po petih letih, saj plastika postane krhka in ne zagotavlja več enake zaščite. Prav tako jo je treba zamenjati po vsakem trčenju ali padcu, tudi če čelada na prvi pogled ni poškodovana, saj notranja pena izgubi zaščitno funkcijo. Nakup rabljene čelade se odsvetuje, saj ni mogoče vedeti, koliko časa je bila v uporabi in ali je že utrpela udarec.

Čelada za rolkanje

Za rolkanje potrebujete posebno čelado, ki pokriva tudi velik del zadnje strani glave. Ker so padci pri rolkanju pogosti, je čelada izdelana iz materiala, ki omogoča zaščito pred več kot enim blažjim udarcem na isto mesto. Kljub temu je treba čelado zamenjati, če utrpi močnejši udarec ali če na njej opazimo vidne poškodbe. Opozorilo: Čelada za rolkanje ni primerna za kolesarjenje, razen če je izrecno označeno, da je primerna za več športov.

Čelada za več športnih dejavnosti

Če se vaš otrok ukvarja z različnimi športi, lahko izberete čelado za več športnih dejavnosti. Takšna čelada je testirana in certificirana za uporabo pri različnih aktivnostih, kot so kolesarjenje, rolanje in rolkanje. Pomembno je, da preverite oznako na čeladi, ki natančno navaja, za katere športne aktivnosti je primerna.

Vzdrževanje in hramba čelade

Čelada je ključna za zaščito otroka med športnimi aktivnostmi, zato je pravilno vzdrževanje zelo pomembno: Preverjanje stanja čelade: Pred vsakokratno uporabo vedno preverite, da so vsi trakovi in nastavitveni elementi na čeladi pravilno pritrjeni. Čelad, ki jim manjkajo deli ali so poškodovane, ne smemo uporabljati. Čiščenje čelade: Čelado čistite z blagim detergentom in toplo vodo. Nikoli je ne namakajte in je ne sušite na neposredni sončni svetlobi ali pri visokih temperaturah, saj lahko to poškoduje material čelade. Hramba čelade: Čelado hranite v prostoru, ki ni izpostavljen visokim ali nizkim temperaturam ter neposredni sončni svetlobi. Ne puščajte je v avtomobilu, saj se lahko plastika pregreje in postane krhka. Nalepke na čeladi: Nalepk na čelado ne lepite, saj lepilo lahko oslabi material. Uporabite le nalepke, ki so posebej zasnovane za lepljenje na čelado. Izbira primerne čelade, ki se dobro prilega in ustreza varnostnim standardom, je ključnega pomena. Ob tem je pomembno, da čelado redno preverjamo, jo pravilno vzdržujemo in zamenjamo v primeru poškodb ali po določenem obdobju. Z odgovornim pristopom lahko zmanjšamo tveganje za poškodbe in zagotovimo varno športno udejstvovanje za naše otroke.

