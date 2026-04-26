Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti

B.R.
Prosti čas 0
26. 04. 2026 04.00

Zaščita glave je ključnega pomena pri številnih športnih aktivnostih, kot so kolesarjenje, rolanje, vožnja s skirojem in rolkanje. Čelada je osnovna oprema, ki zmanjšuje tveganje za poškodbe pri padcih. Vendar pa ni vsaka čelada primerna za vse vrste aktivnosti.

otrok

Pri nakupu čelade za otroka je pomembno, da upoštevamo specifične zahteve za posamezne športe. Preberite si, na kaj morate biti pozorni pri izbiri čelade za različne aktivnosti ter kako pravilno poskrbeti za njeno vzdrževanje.

Kolesarska čelada

Kolesarska čelada je osnovna zaščita za vse, ki se ukvarjajo s kolesarjenjem, vožnjo s poganjalčkom ali rolanjem. Pri izbiri čelade je zelo pomembno, da se dobro prilega glavi, saj le tako zagotavlja optimalno zaščito v primeru padca. Pri nakupu čelade za otroka je priporočljivo izbrati svetlo barvo, saj bo otrok tako bolj viden v prometu.

Za pravilno nošenje čelade upoštevajte naslednje:

- Čelada naj sega globoko na čelo, približno 2 prsta (približno 3 cm) nad obrvmi. Zadnji del čelade naj ne sega na vrat.

- Zapeti paščki naj tvorijo črko "V" pod ušesi.

Čelada je osnovna oprema, ki zmanjšuje tveganje za poškodbe pri padcih. FOTO: Adobe Stock

- Dolžino paščkov prilagodite, da čelada tesno objame glavo. Med zapetimi paščki in brado naj bo dovolj prostora za en prst.

Pri otrocih do 5. leta starosti so na voljo posebne čelade, ki nudijo dodatno zaščito za zadnji del glave. Ko otrok preraste čelado, je čas, da izberete večjo, ki bo ustrezala njegovim potrebam.

Kdaj je treba kolesarsko čelado zamenjati?

Kolesarsko čelado je treba zamenjati po petih letih, saj plastika postane krhka in ne zagotavlja več enake zaščite. Prav tako jo je treba zamenjati po vsakem trčenju ali padcu, tudi če čelada na prvi pogled ni poškodovana, saj notranja pena izgubi zaščitno funkcijo. Nakup rabljene čelade se odsvetuje, saj ni mogoče vedeti, koliko časa je bila v uporabi in ali je že utrpela udarec.

Čelada za rolkanje

Za rolkanje potrebujete posebno čelado, ki pokriva tudi velik del zadnje strani glave. Ker so padci pri rolkanju pogosti, je čelada izdelana iz materiala, ki omogoča zaščito pred več kot enim blažjim udarcem na isto mesto. Kljub temu je treba čelado zamenjati, če utrpi močnejši udarec ali če na njej opazimo vidne poškodbe.

Opozorilo: Čelada za rolkanje ni primerna za kolesarjenje, razen če je izrecno označeno, da je primerna za več športov.

Izbira primerne čelade, ki se dobro prilega in ustreza varnostnim standardom, je ključnega pomena. FOTO: iStockphoto

Čelada za več športnih dejavnosti

Če se vaš otrok ukvarja z različnimi športi, lahko izberete čelado za več športnih dejavnosti. Takšna čelada je testirana in certificirana za uporabo pri različnih aktivnostih, kot so kolesarjenje, rolanje in rolkanje. Pomembno je, da preverite oznako na čeladi, ki natančno navaja, za katere športne aktivnosti je primerna.

Vzdrževanje in hramba čelade

Čelada je ključna za zaščito otroka med športnimi aktivnostmi, zato je pravilno vzdrževanje zelo pomembno:

Preverjanje stanja čelade: Pred vsakokratno uporabo vedno preverite, da so vsi trakovi in nastavitveni elementi na čeladi pravilno pritrjeni. Čelad, ki jim manjkajo deli ali so poškodovane, ne smemo uporabljati.

Čiščenje čelade: Čelado čistite z blagim detergentom in toplo vodo. Nikoli je ne namakajte in je ne sušite na neposredni sončni svetlobi ali pri visokih temperaturah, saj lahko to poškoduje material čelade.

Hramba čelade: Čelado hranite v prostoru, ki ni izpostavljen visokim ali nizkim temperaturam ter neposredni sončni svetlobi. Ne puščajte je v avtomobilu, saj se lahko plastika pregreje in postane krhka.

Nalepke na čeladi: Nalepk na čelado ne lepite, saj lepilo lahko oslabi material. Uporabite le nalepke, ki so posebej zasnovane za lepljenje na čelado.

Izbira primerne čelade, ki se dobro prilega in ustreza varnostnim standardom, je ključnega pomena. Ob tem je pomembno, da čelado redno preverjamo, jo pravilno vzdržujemo in zamenjamo v primeru poškodb ali po določenem obdobju. Z odgovornim pristopom lahko zmanjšamo tveganje za poškodbe in zagotovimo varno športno udejstvovanje za naše otroke.

Z odgovornim pristopom lahko zmanjšamo tveganje za poškodbe in zagotovimo varno športno udejstvovanje za naše otroke.FOTO: NIJZ

Navodila je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647