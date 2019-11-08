Čudovit pohod za vse generacije

Mamica vsak konec tedna, če je le napovedano sončno vreme, organizira družinski izlet v naravo. Meni, da je prav, da otroka vsaj za nekaj uric odpelje na zrak in da lahko tekata, se lovita in porabita energijo, ki je imata več kot dovolj. Zadnji konec tedna, ko še ni bilo premrzlo, se je odločila, da svoja sinova, stara štiri in dve leti, odpelje na Klančiše, hrib, ki ji je ostal v lepem spominu še od otroštva. Takrat so jo starši skupaj s sestro in bratom večkrat mahnili tja z malico v nahrbtniku. Mama jim je vedno pripravila kaj dobrega, po navadi je bil to jabolčni zavitek, ki ga je spekla pred odhodom.

Na dan izleta sta bila malčka neučakana, komaj sta čakala na novo pustolovščino. Bila sta izjemno hitra pri umivanju, oblačenju, še za zajtrk sta pojedla vse zdrave jedi, ki jima po navadi ne gredo v tek. Potem so skupaj pripravili sadno malico in se odločili, da si kosilo privoščijo v lovski koči. Ko so že mislili, da se bodo sami trije odpravili na izlet, se jim je pridružil še očka, ki je predčasno prišel iz službe. Odločno so začeli korakati proti vrhu Klančiš iz športno rekreativnega parka Europark. Lahko bi se avanturi naproti odpravili tudi z letališča Ruardi, mogoče drugi ... Mamica je vedela, da njihov mini izlet ne bo tako kratek. Po navadi se do vrha hodi približno uro, no, njena navihančka sta pot prehodila v dveh urah. Saj veste, da otroka lahko mimogrede zmoti kar koli, kar je v okolici. In tukaj resnično lahko veliko vidi, česar ne more opazovati vsak dan. Pot po gozdu je bila tako zabavna kot poučna, ko pa so prišli do vasi, pa je bilo tako ali tako za mala radovedneža kot v živalskem vrtu.

Srečali so dva ponija, najmlajši je zagledal mucko in takoj so jo morali pobožati. Seveda sta fantka takoj navijala, da jo vzamejo domov, a jima je lepo razložila, da ima muca svojo mamico in da je tam doma, da bi bila zelo žalostna. Skupaj so sklenili, da jo pridejo obiskat zelo kmalu. In takrat se bodo potrudili poiskati še njeno mamico. Ampak to še niso bile vse živalce. Srečali so tudi ovce in jih opazovali od daleč. Starejši sin je celo menil, da je ena ovčka popolnoma identična Backu Jonu. Veliko so se smejali in se imeli prav prijetno! V manjšem ribniku so opazovali plavanje zlatih rib in poskušali tako premikati usta, kot počnejo one same. Za vedno ji bodo ostali v spominu ti norčavi trenutki. In ja, čeprav je na trenutke dvomila, da se je prav odločila, je fantoma uspelo priti na vrh. Ponosna je bila na njiju, da sta prehodila za njiju tako dolgo pot. Da jima je uspelo, je želela povedati prav vsem, ki so bili na vrhu. No, pa se je vseeno zadržala, da je ne bi imeli za čudno, in ju je raje ves čas fotografirala, medtem ko sta na vrhu Klančiš občudovala okoliške hribe in mesto. Za dokaz ju je ujela v objektiv. Da bo imela v fotoalbumu njune fotografije, ko bo kot upokojenka sedela ob peči in obujala spomine ne na svoje otroštvo, temveč podvige njenih korenjakov.

Na kosilu sta fantiča govorila in govorila, kako sta bila navdušena nad vsem. In takrat je začela skupaj z njunim očetom razmišljati, da morajo takšno tradicijo obdržati. Vztrajala bosta, da se vedno ob lepem vremenu odpravijo daleč od cest. Tudi domov se niso odpravili takoj. Otroka sta se še gugala, spuščala po toboganu, tako da so večino sobote ostali v objemu narave. Kar pa je odličen recept, če želite, da malčki zvečer en dva tri od utrujenosti zaspijo, je bil še namig naše bralke.

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