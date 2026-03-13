Super ideja za družinski izlet s kolesi

Od čudovite Mojstrane se nam med kolesarjenjem skozi gozd Martuljek ob poti odpirajo čudoviti razgledi na martuljško skupino gora, možnosti za kratke izlete v stranske doline pa so tudi številne. To je super ideja za enodnevni aktivni izlet z družino. Pot lahko začnete že na Jesenicah, lahko pa jo tudi podaljšate vse do znamenite Planice.
Gre za eno najbolj urejenih kolesarskih steza v Sloveniji, ki poteka po nekdanji trasi železnice. Primerna je za družine, tudi z manjšimi otroki, saj ne vsebuje prevelikih strmin, ponuja pa čudovito pot, obdano z naravo in razgledi na okoliške gore in hribe. Če se pripeljete iz smeri Jesenic, je vaše izhodišče pri prenovljenem počivališču pred Mojstrano, ki vključuje tudi urejena parkirišča, igrala in gostinsko ponudbo, kjer se lahko pred štartom tudi okrepčate.
Čas vožnje: Za 30 km dolgo vožnjo v obe smeri in 170 višinskih metrov boste potrebovali približno 2 uri in pol aktivnega kolesarjenja.
Ko se boste pripeljali do naselja Mojstrana, ob vključevanju na glavno cesto zavijte desno proti Kranjski Gori, ko pa boste prečkali most čez Savo, pa zavijte levo na kolesarsko stezo.
Namig: Če se odločite svojo pot nekoliko podaljšati in se s kolesi odpeljete proti Podkorenu, nadaljujte peš do Zelencev, kjer izvira reka Sava. Zagotavljamo, da vam ne bo žal. Med kolesarjenjem lahko naredite piknik postanek, kolesa postavite ob drevo in se usedete v varno zavetje senčke ter popijete vodo ali sok in pojeste kakšen pripravljen sendvič ali sadje.
Kranjska Gora je v vročih poletnih dneh ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih turističnih destinacij. Ohladite se lahko tudi ob jezeru Jasna ali v bližini gorskega potoka Pišnica, kjer bodo še posebej uživali vaši malčki, ko se bodo lahko igrali ob gladini vode in vanjo metali kamenčke ali gradili utrdbe.
Zanimivosti: V Mojstrani si lahko ogledate planinski muzej, v Kranjski Gori pa obiščete Kekčevo deželo.
Vir: Revija Pogled
