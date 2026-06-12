Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih

Majhen otok, veliko miru

Vrgada je majhen otok v severni Dalmaciji, dostopen s trajektom iz Biograda ali s taksijem iz Pakoštan. Vožnja traja približno 20 minut, kar pomeni, da je otok ravno prav oddaljen od vsakdanjega tempa, a hkrati dovolj blizu za enostaven dostop – tudi z majhnimi otroki. Na otoku živi le okoli 250 prebivalcev, večinoma v edinem naselju, ki nosi enako ime – Vrgada. Prometa skorajda ni, saj na otoku ni avtomobilov, kar pomeni več varnosti in brezskrbnosti za otroke. Ulice so ozke, tlakovane in obdane s kamnitimi hišami ter borovci – kot da bi se čas ustavil.

Peščene plaže, ki jih obožujejo otroci

Ena največjih prednosti Vrgade za družine so čudovite plaže, še posebej glavna peščena plaža Podbrizi. Plitvo morje, mehka mivka in naravna senca borovcev ustvarjajo idealne pogoje za igro, kopanje in sproščeno druženje. Plaža je oddaljena le nekaj minut hoje od središča vasi, zato ne potrebujete prevoza ali dolge poti.

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock 1 / 4 Odkrijte Vrgado, otok brez avtomobilov







Aktivnosti za vso družino

Čeprav je otok majhen, ponuja dovolj aktivnosti za večdnevni oddih: Pohodi po otoku: Vzpnite se na najvišji vrh Srabljinovac (112 m) in uživajte v razgledu na Kornate in okoliško obalo. Zgodovinske znamenitosti: Otok krasijo ostanki bizantinske trdnjave, cerkev sv. Andreja iz 9. stoletja in cerkev sv. Trojice iz 16. stoletja. Ribolov: Organizirani izleti iz Biograda ali v sodelovanju z domačini – za pristno doživetje morskega vsakdana. Večeri ob morju: Domače konobe ponujajo tradicionalne jedi, prijetno vzdušje in možnost večernega sprehoda ob obali.

icon-expand Slavno drevo, ki kljubuje gravitaciji (a previdno z ogledom!). FOTO: Adobe Stock

Digitalni odklop – zares!

Na Vrgadi ni velikih trgovin, zabaviščnih parkov ali hitrega interneta – in prav to je njen največji čar. Otok vabi k počasnemu življenju, ponovnemu povezovanju z naravo in družino.

Kako do Vrgade?

Trajekt iz Biograda na Moru (Jadrolinija): večkrat na dan, približno 20 minut vožnje. Taksi čolni: na voljo iz Pakoštan in okoliških otokov. Avtomobil pustite v Biogradu, saj na Vrgadi promet z motornimi vozili ni dovoljen.

Zakaj izbrati Vrgado za družinske počitnice?

- Varno okolje brez avtomobilov - Peščene plaže s plitvo vodo - Pristen stik z naravo in domačini - Manj turistična in bolj sproščena izkušnja