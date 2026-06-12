Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih

B.R.
Izleti in počitnice 0
12. 06. 2026 04.00

Če iščete počitnice brez vrveža, gneče in hrupa avtomobilov, je Vrgada morda vaša naslednja najljubša destinacija. Ta majhen, a čaroben otok, ki leži med Biogradom na Moru in otokom Murter, ponuja popolno okolje za družine, ki si želijo sprostitve, narave in pristnega stika z lokalnim življenjem.

Odkrijte Vrgado, otok brez avtomobilov

Majhen otok, veliko miru

Vrgada je majhen otok v severni Dalmaciji, dostopen s trajektom iz Biograda ali s taksijem iz Pakoštan. Vožnja traja približno 20 minut, kar pomeni, da je otok ravno prav oddaljen od vsakdanjega tempa, a hkrati dovolj blizu za enostaven dostop – tudi z majhnimi otroki.

Na otoku živi le okoli 250 prebivalcev, večinoma v edinem naselju, ki nosi enako ime – Vrgada. Prometa skorajda ni, saj na otoku ni avtomobilov, kar pomeni več varnosti in brezskrbnosti za otroke. Ulice so ozke, tlakovane in obdane s kamnitimi hišami ter borovci – kot da bi se čas ustavil.

Peščene plaže, ki jih obožujejo otroci

Ena največjih prednosti Vrgade za družine so čudovite plaže, še posebej glavna peščena plaža Podbrizi. Plitvo morje, mehka mivka in naravna senca borovcev ustvarjajo idealne pogoje za igro, kopanje in sproščeno druženje. Plaža je oddaljena le nekaj minut hoje od središča vasi, zato ne potrebujete prevoza ali dolge poti.

Aktivnosti za vso družino

Čeprav je otok majhen, ponuja dovolj aktivnosti za večdnevni oddih:

Pohodi po otoku: Vzpnite se na najvišji vrh Srabljinovac (112 m) in uživajte v razgledu na Kornate in okoliško obalo.

Zgodovinske znamenitosti: Otok krasijo ostanki bizantinske trdnjave, cerkev sv. Andreja iz 9. stoletja in cerkev sv. Trojice iz 16. stoletja.

Ribolov: Organizirani izleti iz Biograda ali v sodelovanju z domačini – za pristno doživetje morskega vsakdana.

Večeri ob morju: Domače konobe ponujajo tradicionalne jedi, prijetno vzdušje in možnost večernega sprehoda ob obali.

Slavno drevo, ki kljubuje gravitaciji (a previdno z ogledom!).
Slavno drevo, ki kljubuje gravitaciji (a previdno z ogledom!). FOTO: Adobe Stock

Digitalni odklop – zares!

Na Vrgadi ni velikih trgovin, zabaviščnih parkov ali hitrega interneta – in prav to je njen največji čar. Otok vabi k počasnemu življenju, ponovnemu povezovanju z naravo in družino.

Kako do Vrgade?

Trajekt iz Biograda na Moru (Jadrolinija): večkrat na dan, približno 20 minut vožnje.

Taksi čolni: na voljo iz Pakoštan in okoliških otokov.

Avtomobil pustite v Biogradu, saj na Vrgadi promet z motornimi vozili ni dovoljen.

Zakaj izbrati Vrgado za družinske počitnice?

- Varno okolje brez avtomobilov

- Peščene plaže s plitvo vodo

- Pristen stik z naravo in domačini

- Manj turistična in bolj sproščena izkušnja

Pusti me v morju: nevarnosti za morske živali, ko jih jemljemo iz vode
Preberi še
Pusti me v morju: nevarnosti za morske živali, ko jih jemljemo iz vode

Vir: Visit-Croatia.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
družinske počitnice hrvaška otok Vrgada mirne destinacije družinam prijazno Vrgada plaže mir
Naslednji članek
Izleti in počitnice

Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda

Bibaleze.si Rajski otok, primeren za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si Priljubljen hrvaški otok za preživljanje poletnih počitnic
Bibaleze.si Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Bibaleze.si Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Bibaleze.si Najlepše hrvaške plaže za družine z majhnimi otroki
Bibaleze.si Družinski dopust v Ninu – zakaj je ta košček Dalmacije odličen za počitnice z otroki
Zadovoljna.si Hrvaški otok, na katerem so avtomobili prepovedani
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1754