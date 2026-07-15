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Ideja za popoln družinski izlet: kraj, kjer otroci spoznajo pastirje, živali in pravo gorsko pravljico

S.B.
Izleti in počitnice 0
15. 07. 2026 04.00

Če iščete idejo za izlet, kjer se bodo otroci zabavali, odrasli pa končno odpočili, si velja zapomniti to ime: Velika planina. Čudovita gorska planota nad Kamnikom je eden tistih slovenskih kotičkov, kjer se zdi, da se je čas ustavil. Namesto mestnega vrveža vas pričakajo zeleni travniki, lesene pastirske koče, zvonci krav in razgledi, ki ostanejo v spominu.

Velika planina

Če iščete izlet, kjer bodo uživali tako otroci kot odrasli, je Velika planina odlična izbira. Le nekaj več kot pol ure vožnje iz Ljubljane se odpre popolnoma drugačen svet, prostrani travniki, lesene pastirske koče, svež gorski zrak in občutek, kot da ste stopili v pravljico.

Za najmlajše je to prava mala pustolovščina. Že vožnja z nihalko je posebno doživetje, saj se med vzponom odpirajo vedno lepši pogledi na okoliške hribe in doline. Ko stopite na planino, pa se začne pravo raziskovanje, otroci lahko opazujejo živali, spoznajo tradicionalno pastirsko življenje in se brezskrbno podijo po travnikih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poseben čar Veliki planini daje pastirsko naselje, kjer obiskovalce pričakajo značilne lesene koče in zgodbe o življenju nekoč. Poleti je planina še posebej živa, saj se na pašnikih pasejo krave, iz koč pa zadiši po domačih dobrotah.

Izlet je primeren tudi za družine z mlajšimi otroki, saj si lahko dan prilagodite po svojih željah, od kratkega sprehoda do daljšega raziskovanja poti in razglednih točk. Največji plus? Otroci se bodo zabavali brez telefonov in ekranov, starši pa bodo uživali v naravi.

Velika Planina je odlična ideja za družinski izlet.
Velika Planina je odlična ideja za družinski izlet.FOTO: Damjan Žibert

Za družinski dan je dovolj že krajši sprehod do razglednih točk, lahko pa izlet podaljšate tudi do naravnih znamenitosti, kot sta jama Veternica ali vrh Gradišče.

Načrt za popoln družinski dan:

- zjutraj prihod do nihalke in vzpon na planino,

- raziskovanje pastirskega naselja,

- pokušina domačih dobrot,

- počitek na travniku z razgledom,

- fotografija za spomin, ki bo dokazovala, da je Slovenija res prava mala pravljica.

Velika planina je eden tistih izletov, kjer ne iščete atrakcij, ker je največja atrakcija kar narava sama. Otroci bodo domov odšli z nasmehom, starši pa z občutkom, da so preživeli dan, ki ga bodo še dolgo pomnili.

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