Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra

Le približno 25 minut vožnje je od kopnega oddaljen otok Ugljan. Trajekt iz zadarske luke Gaženica pristane v največjem in najbolj živahnem kraju na otoku – Preku. Tako na zadarski strani kot tudi v Preku je ob trajektnem pristanišču mogoče parkirati na velikem plačljivem parkirišču, kar je posebej priročno za obiskovalce, ki na otok ne potujejo z avtomobilom. Ob prihodu trajekta so z voznim redom usklajeni tudi avtobusi, ki vozijo proti severnemu in južnemu delu otoka. Iz Preka se cesta razcepi proti severu in jugu otoka. Na eni strani si sledijo Poljana, Sutomišćica, Mali Lukoran, Lukoran, Čeprljanda, Ugljan, Batalaža, Sušica in Muline, na drugi pa Kali, Lamljana, Kukljica in Ždrelac. Ugljan je eden najbolj dostopnih in hkrati raznolikih otokov severne Dalmacije. Znan je kot zeleni otok, saj ga prekrivajo številni oljčni nasadi, borovi gozdovi in sredozemsko rastje. Z okoli 7000 stalnimi prebivalci je eden bolj poseljenih hrvaških otokov. Zato ponuja dobro infrastrukturo, hkrati pa še vedno ohranja umirjen način življenja in pristno otoško vzdušje. Je odličen za družinski oddih, še posebej poleti, ker nudi čisto morje, dovolj sence, sprehode, kolesarjenje in krajše izlete, ki ne zahtevajo dolgih voženj.

Preko leži nasproti Zadra

Preko je prvo srečanje večine obiskovalcev z Ugljanom. Velja za glavno in celo leto živahno mesto s številnimi lokali, trgovinami in nastanitvami. Ena najbolj priljubljenih in najlepših plaž v Preku je plaža Jaz, ki je zaradi plitvega in običajno mirnega morja, peščenega dna, nekaj sence in dostopnosti še posebej primerna za družine z otroki. V bližini je več trgovin, na plaži pa je tudi gostinska ponudba. Dodatno kopalni dan obogatijo odbojka na mivki, fitnes na prostem in vodni tobogan. Do Jaza se lahko iz luke v Preku odpravite peš, saj približno kilometrska pot poteka ob morju, kjer praktično ni prometa. V bližini Jaza je otoček Galevac oziroma Školjić s frančiškanskim samostanom sv. Pavla Puščavnika, ki ga je mogoče obiskati s čolničkom, nekateri pa do njega v plitvem morju tudi zaplavajo ali ga ob oseki prehodijo.

V bližini Jaza je otoček Galevac oziroma Školjić.





Vzpon na Sveti Mihovil ponuja čudovite razglede

Preko je tudi izhodišče za pohod na Sveti Mihovil, eno najbolj znanih razglednih točk zadarskega otočja. Z vrha se odpirajo razgledi na Kornate, Pašman, Dugi otok in Zadar, prelepo je na vrhu pričakati sončni vzhod ali zahod. Do ruševin srednjeveške trdnjave vodi približno tri kilometre dolga pot. Pot deloma poteka po makadamu mimo Osnovne šole Valentina Klarina, nato pa po asfaltirani cesti. Primerna je za družinski pohod, nekoliko zahtevnejša pa za kolesarje, saj se cesta mestoma precej vzpne. Do vrha se je mogoče pripeljati tudi z avtomobilom, saj je tik pod trdnjavo manjše parkirišče. Najvišji vrh otoka Ugljan je sicer Šćah, visok 288 metrov, vendar je nadaljevanje poti od Svetega Mihovila proti vrhu precej zahtevnejše. Pot vodi tudi čez razpoke v skalah in ni najbolj primerna za otroke.

Preko je tudi izhodišče za pohod na Sveti Mihovil, eno najbolj znanih razglednih točk zadarskega otočja.















Kukljica z lepimi plažami v senci borovcev

Na jugovzhodu otoka leži Kukljica, eno najbolj priljubljenih družinskih krajev na Ugljanu. Obkrožajo jo borovi gozdovi, lepi zalivi in pešpoti, ki povezujejo plaže in naselje. Ena najbolj znanih plaž je Zelena punta, kjer so veliko naravne sence, otroško igrišče, peskovnik, poleti napihljiva vodna igrala in gostinska ponudba. Plaža je urejena in primerna za celodnevno kopanje z otroki. Med bolj umaknjenimi sta Velika Sabuša in Mala Sabuša. Do Velike Sabuše vodi asfaltirana pešpot mimo mestnega pokopališča, do Male Sabuše pa nadalje približno 15-minutna ozka gozdna steza. Na plažah s plitvim peščenim dnom ni gostinske ponudbe, zato je treba pijačo in hrano vzeti s seboj. Plaži sta idealni za vse, ki iščejo mir in naravo. Na drugi strani Kukljice je tudi priljubljena Kostanjeva plaža, znana po pesku kostanjeve barve, plitvini in prijetnem kopanju. Do nje vodi ozka pešpot, ki na zadnjem delu ni primerna za vozičke.

Kostanjeva plaža, znana po pesku kostanjeve barve, plitvini in prijetnem kopanju.

Kali z ribiško tradicijo

Kali je največje ribiško naselje na otoku. Kraj ohranja močno ribiško tradicijo, ki je še danes pomemben del lokalnega življenja. Znan je po ribolovu, zlasti tunolovu, in ribjih specialitetah, zato ga radi obiščejo tudi ljubitelji morske kulinarike. Ozke ulice in kamnite hiše pa dajejo kraju resnično pristen dalmatinski značaj. Na drugi strani ležita Vela in Mala Lamljana, mirnejša zaliva, kjer poleti pogosto sidrajo tudi jadrnice.

Zanimive so tudi Poljana, Sutomišćica, Lukoran, Čeprljanda, Batalaža, Ugljan, Sušica, Muline in okolica

Severnejši del otoka je tudi idealen za družine, ki iščejo mirnejši dopust. Ponuja tudi peščene plaže: v Ugljanu je ob samostanu lepa plaža Mostir, v Mulinah pa je čudovita in naravna plaža Južna luka. Lukoran, Mali Lukoran in Čeprljanda so manjša naselja z zalivi, ki so prav tako odlični za kopanje. V Čeprljandi in Batalaži sta tudi igrišči za odbojko na mivki, v Sutomišćici pa je veliko nogometno igrišče ter igrišče za košarko in otroško igrišče.

Na jugovzhodu otoka leži Kukljica, eno najbolj priljubljenih družinskih krajev na Ugljanu.

Dodatna popestritev – kolesarjenje, sprehodi, izleti

Ugljan je prepreden z dobro označenimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi. Mnoge so umaknjene od glavnih prometnic ter vodijo skozi oljčne nasade, borove gozdove, makijo in ob obali. Večina je primerna za družine, ki želijo otok raziskovati na bolj aktiven način. Ena od prednosti Ugljana je tudi bližina drugih zanimivih izletniških točk. Iz Preka vozi katamaran v središče Zadra, tako da si je mogoče brez avtomobila ogledati staro mestno jedro, Morske orgle in Pozdrav soncu. Ugljan je s kratkim mostom v Ždrelcu povezan z otokom Pašmanom, ki ima številne peščene zalive ter je morda za odtenek še bolj umirjen in pristno dalmatinski. Tudi Pašman je odlična izbira za družinsko dopustovanje. Le kratek trajektni ali čolnarski izlet stran od Ugljana leži tudi otok Ošljak, najmanjši naseljeni otok na Hrvaškem. Otok je mogoče prehoditi v krogu, vmes pa se ustaviti na kopanju ali pijači v manjšem lokalu. Trgovine ni, edina restavracija pa je z visoko kulinariko, zato je hrano najbolje prinesti s seboj. Ugljan je odlična izbira za družine. Je dostopen, še vedno dokaj pristen in naraven, s številnimi plažami, kjer otroci zelo uživajo. Prav kombinacija bližine Zadra, sproščenega otoškega utripa in raznolike ponudbe pa so razlogi, da se številni nanj vračajo iz leta v leto.

Otok Ugljan velja za eno lepših destinacij severne Dalmacije.








