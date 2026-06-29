Čudovita obmorska destinacija za sproščene počitnice z otroki

Sperlonga je eno najlepših obmorskih mestec v Italiji in vse bolj priljubljena tudi med družinami. Združuje brezskrbno kopanje, kulturno raziskovanje in udobje, prilagojeno otrokom. Če iščete varno, urejeno in ne preveč turistično destinacijo za sproščene počitnice, je Sperlonga odlična izbira.

Zakaj je Sperlonga primerna za družine?

1. Varne, peščene plaže Sperlonga ima plitve, čiste plaže z mehkim peskom, kar je idealno za majhne otroke. Med najbolj priljubljenimi za družine so: - Spiaggia di Ponente in Spiaggia Salette, kjer je voda mirna in dno pada zelo počasi, - Lido Bazzano in Baia Azzurra, ki ponujata senčnike, ležalnike, otroška igrišča in animacijo.

icon-expand Sperlonga, obmorski biser za družine, ki iščejo mir, sprostitev in varne plaže za otroke FOTO: Adobe Stock

Večina plaž ima certifikat Bandiera Verde, ki ga podeljujejo italijanski pediatri za varno in otrokom prijazno okolje. 2. Umirjen, nepreobremenjen kraj Sperlonga je manj turistična kot številna druga italijanska letovišča. Čeprav jo obiskujejo številni italijanski turisti (predvsem Rimljani), ni množičnega turizma kot na Amalfijski obali ali Sardiniji. To pomeni: - Mirnejše plaže, zlasti zunaj julija in avgusta, - Več lokalnega vzdušja, manj množičnih hotelov, - Domača kuhinja in gostoljubje, prilagojeno družinam. - Najbolj mirni meseci: maj, junij, september. - Več obiskovalcev: julij in avgust, a tudi takrat ni pretirane gneče. 3. Poučna kultura in zgodovina Sperlonga ponuja tudi kulturne vsebine, zanimive tako za otroke kot za starše: - Grotta di Tiberio in arheološki muzej, kjer si lahko ogledate antične kipe in zgodbe o Odiseju (Scila, Polifem), - Torre Truglia, obalni stražni stolp, primeren za razgled in krajši družinski izlet. Muzej ima urejene previjalnice in dostop za vozičke. 4. Aktivnosti v naravi in na morju Za bolj aktivne družine Sperlonga ponuja: - Vožnjo s čolni in izlete do skritih zalivov (npr. Blue Grotto), - Snorklanje, kajak in SUP, - Organizirane otroške igre in športne dejavnosti na plaži (mini odbojka, iskanje školjk ipd.).

icon-expand Sperlonga ima prijetno sredozemsko podnebje FOTO: Adobe Stock

5. Temperature – kdaj je idealno? Sperlonga ima prijetno sredozemsko podnebje, zaradi česar je primerna za obisk od pozne pomladi do zgodnje jeseni. V maju so temperature zraka običajno med 22 in 25 C, morje pa je še nekoliko hladnejše, okoli 19 do 20 C – idealno za sprehode ob obali in mirne počitnice brez gneče. Junija se zrak ogreje na 26 do 28 C, temperatura morja pa doseže prijetnih 22 do 23 C. To je odličen mesec za družinski dopust, saj je vreme že zelo toplo, a turistični vrh še ni dosežen. Julija in avgusta, v glavni sezoni, se temperature zraka gibljejo med 29 in 33 C, morje pa doseže najvišje vrednosti – od 25 do 27 C. Takrat je v Sperlongi največ obiskovalcev, a še vedno manj kot v bolj množično obiskanih letoviščih. September prinaša rahlo ohladitev, a je še vedno zelo primeren za dopust. Dnevne temperature so med 26 in 28 C, morje pa ostane prijetno toplo, okoli 24 do 25 C. Mesto se nekoliko umiri, kar je idealno za družine, ki iščejo sproščeno vzdušje. 6. Kako do Sperlonge? Pot iz Ljubljane do Sperlonge vodi čez Italijo po avtocestah mimo Benetk, Bologne, Firenc in Rima. Razdalja je približno 900 km (iz Ljubljane), vožnja pa brez postankov traja med 10 in 12 ur. Pri potovanju z otroki je priporočljivo načrtovati vsaj en postanek za počitek, na primer v Firencah. Najenostavnejša in najhitrejša rešitev je let do Rima (iz Trsta so na voljo redni neposredni leti do Rima – Fiumicino). Let traja približno 1 uro in 10 minut, nato pa vožnja z najetim avtomobilom ali vlakom. Vožnja z avtomobilom iz Rima do Sperlonge traja približno 1,5 do 2 uri, odvisno od prometnih razmer. Pot poteka po avtocesti A1 in lokalnih cestah, ki so v dobrem stanju. Če se odločite za vlak, iz Rima (postaje Roma Termini ali Roma Tiburtina) redno vozijo vlaki do postaje Fondi-Sperlonga, ki je najbližja železniška postaja mestu Sperlonga. Vožnja z vlakom traja približno 1 do 1,5 ure. Iz postaje Fondi-Sperlonga do Sperlonge lahko nadaljujete z lokalnim avtobusom ali taksijem, kar je približno 15 km oziroma 20–30 minut vožnje.

icon-expand Sperlonga FOTO: Adobe Stock