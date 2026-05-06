72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno

Toskana ni le destinacija. Je občutek. Vonj po toplem kamnu, zvok korakov po ozkih ulicah, sladoled, ki se topi hitreje, kot ga lahko pojemo, in tisti trenutki, ko otrokovo navdušenje postane tvoj najlepši spomin. Tokrat pa to ni bilo običajno družinsko potovanje. Kot mama treh otrok sem se zavestno odločila, da si vzamem nekaj dni in jih podarim srednjemu otroku, samo njemu, samo nama. Čas ena na ena, brez deljenja pozornosti, brez hitenja. Samo midva in svet, ki sva ga odkrivala skupaj.

Prvi dan: Lucca in Pisa

Najin prvi dan se je začel v čarobni Lucci, mestu, ki te objame z renesančnimi zidovi in te povabi, da ga raziskuješ počasi, peš, brez zemljevida. Ozke ulice dišijo po kavi, balkončki so polni rož, življenje pa teče mirno, skoraj šepetajoče. Tu sva si privoščila malico in pijačo ter poklepetala, nato pa sva pot nadaljevala do čudovite Pise. Na travnatem trgu Piazza dei Miracoli se dviga ikonični poševni stolp ali Leaning Tower of Pisa, ki resnično kljubuje gravitaciji in logiki. Okoli njega pa belina marmorja, ki se blešči na toskanskem soncu, in občutek, kot da si stopil v film. Ob njem stoji veličastna katedrala Pisa Cathedral, kjer se svetloba lomi skozi starodavne oboke in ustvari skoraj neresničen mir. Midva pa sva seveda naredila tisto "obvezno", igrive fotografije, kjer drživa stolp, ga potiskava in se smejiva, kot da se med gručo turistov nahajava sama v svojem majhnem svetu. Dan sva zaključila s sladkim razvajanjem, poskusila sva lokalni tiramisu, ki je bil popolna pika na i na začetku najinega tridnevnega izleta.

Mesto Lucca, slikovito in zanimivo.

























Drugi dan: Batmanov trajekt, Elba in morje kot iz razglednice

Naslednji dan sva se z zabavnim Batmanovim trajektom odpravila proti otoku Elba. Vožnja je bila sama po sebi doživetje, trajekt je namreč vseboval tudi igralnico za otroke, razgledno palubo in pogled na valovito morje, ki so poskrbeli, da je čas hitro minil. Ko sva prispela na otok Elba, se je vse upočasnilo. Plaže so bile mehke, skoraj biserne, voda pa tako čista, da si videl vsak korak v plitvini. Otrok je tekel, padal, se smejal, brez načrtov, brez ure. Samo morje in svoboda. Poseben čar je bila tudi vožnja z vlakcem do rudnika poldragih kamnov, kot mini ekspedicija v notranjost otoka, kjer kamenje pripoveduje zgodbe preteklosti. Okusi Elbe pa so bili poglavje zase: Schiaccia Briaca, sladka, rahlo vinska tortica in gost kostanjev med, ki te za trenutek ustavi in te spomni, da si v Italiji, kraju, kjer je hrana del kulture, ne le obrok. Seveda sva kupila en lonček z medom ter ga vzela s seboj, da ga bosta lahko poskusila tudi bratec in sestrica.

Otok Elba in muzej poldragih kamnov.



































Tretji dan: slikovite Firence

Zadnji dan sva preživela v veličastnih Firencah, mestu, kjer ima vsak kamen svojo zgodbo. Ko stopiš na ulice, te objame renesansa, Duomo s svojo mogočno kupolo, ki dominira nad mestom, Ponte Vecchio z zlatarskimi trgovinicami, kjer se svetloba odbija od reke Arno, in ulice, kjer umetnost ni razstavljena, temveč je del vsakdana. Obiskala sva tudi Dantejevo rojstno hišo, kjer se zaveš, kako globoko tukaj živi zgodovina. In potem tisti mali trenutki, ki ostanejo: kapučino po kosilu (čeprav ga po lokalnih pravilih v tem času ne bi smela naročiti), pogajanje z uličnimi prodajalci s polovičnim uspehom in najbolj kremast gelato, ki se topi hitreje, kot ga otrok lahko poje.

Slikovite Firence.





















Ti trije dnevi niso bili le ogled mest. Bili so čas med nama. Kot mama treh otrok pogosto razpršim pozornost na vse strani, zato sem to potovanje zavestno namenila enemu otroku. Srednjemu. Tistemu, ki v tišini pogosto čaka svoj trenutek. In prav zato je bilo to potovanje drugačno. Ni šlo za popolne urnike ali idealne fotografije. Šlo je za roko v roki po ulicah Lucce, za smeh ob poševnem stolpu, za pesek v laseh na Elbi in za tiste tihe trenutke v Firencah, ko sva se samo pogledala in vedela, to je to. Včasih otrok ne potrebuje več igrač, več dejavnosti ali več načrtov. Včasih potrebuje samo tebe. V celoti, brez razdeljene pozornosti. In ta Toskana bo za naju vedno to: kraj, kjer sva si bila dovolj. V teh dneh sem bila samo njegova mama. In on je bil v središču mojega sveta. To so trenutki, ki ne ostanejo le v fotoalbumu, ampak predvsem v srcu.