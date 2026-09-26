Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino

Čudovita prestolnica Bosne in Hercegovine leži v objemu gora, v dolini pa je moč slikovite zgodbe balkanskega mesta razbrati s kamnitih tlakovcev, starih mogočnih zgradb, cerkva, džamij in sinagog, ulic ter seveda znamenite Miljacke. Svoje pripovedi pred naključnimi obiskovalci skrivajo prebivalci, ki pa po drugi strani na široko razkrivajo tople osebnosti srčnih, dobrih, prijaznih in gostoljubnih ljudi. Tako nepozabno smo Sarajevo med tridnevnim obiskom doživeli mi. Izbrali smo nastanitev na odlični lokaciji samo nekaj korakov od živahne Baščaršije, kjer je bil sprehod po starodavnih tlakovanih učličicah potovanje skozi čas, kjer so se radovedne oči napasle na pisanih trgovinicah in stojnicah s spominki in bakrenimi obrtniškimi izdelki, kjer je omamno dišalo po čevapčičih ter sveže pečenih lepinjah, bureku in pitah "ispod sača" (izpod peke).

icon-expand Izbrali smo nastanitev na odlični lokaciji samo nekaj kratkih korakov od živahne Baščaršije. FOTO: Špela Zupan

V mestnem središču smo sleherni dan odkrili nekaj novega. Vsak izmed nas je kar nekajkrat naredil dolge požirke vode iz vodnjaka Sebilj, zaradi česar zdaj velja, da se bomo zagotovo še vrnili. Seveda smo brez slabe vesti in odvečnega štetja kalorij uživali v bosanski kulinariki. Do sitega smo se najedli res okusnih čevapčičev v lepinji s kajmakom ter poskusili raznovrstne tradicionalne bosanske slaščice, sladke baklave, mesne bureke in sirnice 'izpod peke'. Vsako dopoldne smo si privoščili bosansko kavico, postreženo s kockami sladkorja, ki so jih z veliko vnemo in užitkom polizali otroci. In cene? Nizke, kajti realno gledano smo v povprečju plačevali tretjino, kot bi za podobno odšteli v Sloveniji. Med drugim smo si v treh dneh ogledali Gazi Husrev-Begovo džamijo, ki je odprta za obiskovalce, in tik pred nedeljsko sveto mašo mogočno sarajevsko katedralo. Obiskali smo mestno tržnico Markale z lokalno ponudbo svežih pridelkov, proizvodov, začimb in ročnih izdelkov, videli stolp z uro Sahat kula in se sprehodili mimo mestne hiše. Pri Principovem mostu smo stopili ob repliko avtomobila in spominsko obeležje s stopinjami na mestu, od koder je Gavrilo Princip streljal na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in sprožil začetek prve svetovne vojne. Fotografirali smo se pred večnim ognjem, ki je posvečen padlim med drugo svetovno voljno, in obnemeli ob pogledu na sarajevske rože, ki označujejo mesta, kjer so padale granate med vojno 1992–1995. Zelo nas je pretresel pogled na veliki mestni park s spomenikom umrlim otrokom obkoljenega Sarajeva, pred katerim smo obstali v nekajminutni tišini.

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan

icon-expand FOTO: Špela Zupan 1 / 10 Družinski izlet v Sarajevo.



















Nedeljsko sončno dopoldne smo izkoristili za uživanje v naravi. Z gondolo smo se povzpeli na hrib Trebević, s katerega se ponuja prekrasen pogled na mesto. Ob prihodu smo se razveselili stojnic s sladkimi in slanimi priboljški, pravo bosansko kavico in pijačo. Po osvežitvi smo se podali po ostareli znameniti olimpijski progi za bob, na kateri smo med sprehodom uživali v barvitih grafitih nadarjenih umetnikov. Pred odhodom smo na najvišji foto točki posneli še obvezno fotografijo za spomin in se polni lepih vtisov znova spustili v dolino. Popoldne smo med potjo nazaj obiskali Muzej iluzij, preostanek dneva pa smo prihranili za ogled Muzej vojnega otroštva (Muzej ratnog djetinstva). Nagrajena zbirka hrani predmete, ki so zaznamovali otroštvo, in opisuje zgodbe otrok, kako so doživljali vojno vihro. Sarajevo se nam je vtisnilo v nepozaben spomin s toplo gostoljubnostjo, bogato zgodovino in pristno, domačo kulinariko. Otroci so se veliko naučili o različnih kulturah in zgodovini, enotnosti, povezovanju, sprejemanju in odpuščanju. V mestu, ki je vstalo iz pepela po enem od najdaljših obleganj v sodobnih vojnah, vsaka zgradba šepeta svojo zgodbo. Zvok mujezinovega petja se prepleta z zvonjenjem zvonov, ulice so galerije. Na vsakem koraku je čutiti upanje in voljo do življenja, do sprave, do svobode. Opazi se moč obnove in želja po novih začetkih. Za vse nas je bilo edinstveno doživetje in obisk Sarajeva z veliko dušo vsekakor priporočamo vsem. V vseh letnih časih. Mi pa smo veseli, ker že vemo, da se bomo še vrnili. Tudi, ker smo pili vodo in ker je bilo preprosto premalo časa za ogled vseh znamenitosti in lepot. Naslednjič bodo na nujnem spisku Sarajevski olimpijski muzej, tuneli pod mestom in izvir reke Bosne. Sarajevo, hvala, in se zagotovo spet vidimo!