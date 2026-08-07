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Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Le uro iz Ljubljane se skriva pravi naravni čudež: izlet, ki bo navdušil otroke

S.B.
Izleti in počitnice 0
07. 08. 2026 03.15

Če iščete idejo za vikend izlet, kjer boste združili gibanje, raziskovanje in čudovito naravo, je Rakov Škocjan ena tistih destinacij, ki preseneti tudi tiste, ki mislijo, da poznajo vse najlepše kotičke Slovenije. Le približno uro vožnje iz Ljubljane se skriva kraška dolina, kjer otroke čakajo skrivnostni gozdovi, naravni mostovi, šumeča voda in občutek, kot da so stopili v prizor iz pravljice.

Rakov Škocjan je znan predvsem po dveh spektakularnih naravnih znamenitostih, Velikem in Malem naravnem mostu.

Kjer narava piše svoje zgodbe

Rakov Škocjan je zavarovana kraška dolina v Notranjskem regijskem parku, ki je nastala z udiranjem in preoblikovanjem kraških jam. Danes je znana predvsem po dveh spektakularnih naravnih znamenitostih, Velikem in Malem naravnem mostu.

Otroci bodo navdušeni nad raziskovanjem poti skozi gozd, opazovanjem skalnih sten, poslušanjem žuborenja reke Rak in iskanjem zanimivih kotičkov, kjer se skriva bogata narava.

Rakov Škocjan je znan predvsem po dveh spektakularnih naravnih znamenitostih, Velikem in Malem naravnem mostu.
Rakov Škocjan je znan predvsem po dveh spektakularnih naravnih znamenitostih, Velikem in Malem naravnem mostu.FOTO: Adobe Stock

Izlet, ki je kot nalašč za male raziskovalce

Rakov Škocjan ni klasičen izlet, kjer pridete do ene točke in se obrnete nazaj. Prav čar tega kraja je v raziskovanju. Pot vas vodi mimo travnikov, gozdnih poti, razglednih točk in kraških posebnosti.

Družine lahko izberejo krajši sprehod do najzanimivejših znamenitosti ali pa se podajo na daljši krog po dolini.

Otroci bodo še posebej uživali pri:

- iskanju Velikega naravnega mostu,

- opazovanju reke Rak,

- raziskovanju gozdnih poti,

- fotografiranju nenavadnih skalnih oblik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mali naravni most: kraj, ki ga otroci ne pozabijo

Ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Rakovega Škocjana je Mali naravni most, pod katerim je nekoč tekla voda in ustvarila mogočen kamnit obok. Pogled nanj je res nekaj posebnega, še posebej za otroke, ki si lahko predstavljajo, kako je narava skozi tisočletja ustvarjala ta čudovit naravni grad.

Kaj vzeti s seboj?

Ker večina poti poteka v naravi, je dobro, da se pripravite:

- udobni pohodni čevlji (pot je lahko mokra in spolzka),

- dovolj vode,

- malica ali piknik,

- pokrivala in zaščita pred soncem,

- rezervna oblačila za otroke.

Voziček za majhne otroke ni najboljša izbira, zato je za najmlajše bolj primerna nosilka.

Pot vas vodi mimo travnikov, gozdnih poti, razglednih točk in kraških posebnosti.
Pot vas vodi mimo travnikov, gozdnih poti, razglednih točk in kraških posebnosti.FOTO: Adobe Stock

Zakaj bo Rakov Škocjan navdušil družine?

Rakov Škocjan je izlet, ki združuje vse, kar si družine želijo od dneva v naravi. Otroci lahko skozi raziskovanje spoznavajo skrivnosti kraškega sveta, odkrivajo nenavadne skalne oblike, opazujejo rastline in živali ter se ob tem zabavajo. 

Čudovite naravne znamenitosti, kot sta Veliki in Mali naravni most, ustvarijo pravo pustolovščino, prijetna senca gozdov pa je še posebej dobrodošla v vročih poletnih dneh. To je popoln pobeg od mestnega vrveža, kjer si lahko cela družina napolni baterije in preživi kakovosten čas skupaj.

Rakov Škocjan je odlična ideja za družinski izlet.
Rakov Škocjan je odlična ideja za družinski izlet. FOTO: Adobe Stock

Namig za popoln družinski dan

Če se boste odpravili v Rakov Škocjan, si vzemite čas. Ne načrtujte le hitrega ogleda, ampak pustite otrokom, da raziskujejo, prav v tem je največji čar tega izleta.

V bližini lahko izlet podaljšate še z obiskom Cerkniškega jezera, kjer se lahko sprehodite, opazujete naravo in otrokom predstavite eno najbolj zanimivih kraških posebnosti Slovenije.

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Vir: Notranjski regijski park – Rakov Škocjan

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