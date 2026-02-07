Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji

Letošnji pust, z glavno pustno soboto 14. februarja 2026 in pustnim torkom 17. februarja 2026, prinaša v Slovenijo izjemno pestro in živahno dogajanje. Po vsej državi bodo organizirani številni pustni karnevali in prireditve, ki so idealni za družinski obisk z otroki. Ti dogodki niso le zabavni, temveč tudi bogati z etnografsko dediščino, kar omogoča otrokom spoznavanje slovenske tradicije na igriv in nepozaben način. Ključne destinacije vključujejo Ptuj, Ljubljano in Cerknico, vendar pa bodo tudi številna manjša mesta in kraji po državi pripravili svojstvena praznovanja, prilagojena vsem generacijam. Pripravljajo se raznovrstni programi, ki vključujejo otroške povorke, ustvarjalne delavnice, predstave in seveda obilico krofov ter drugih pustnih dobrot.

Kurentovanje na Ptuju: Mednarodni karneval s programom za vse starosti

Ptuj, najstarejše slovensko mesto, bo med 7. in 17. februarjem 2026 znova prizorišče največjega in najbolj prepoznavnega pustnega dogodka v Sloveniji – Kurentovanja. Ta enajstdnevni festival, ki je vpisan na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine, je obvezna destinacija za vse družine. Otroci bodo navdušeni nad otvoritveno etno povorko (7. februar), kjer se lahko sprehodijo ob boku tradicionalnih pustnih likov, kot so kurenti, kopjaši, cigani in orači. Poseben program je namenjen najmlajšim; 14. februarja poteka Otroško pustno rajanje, ki vključuje glasbene nastope in zabavne dejavnosti. Na pustno nedeljo, 15. februarja, poteka Mednarodna karnevalska povorka, največji tovrstni dogodek v Sloveniji, ki privabi več tisoč mask in tradicionalnih likov iz različnih držav, zagotavljajo organizatorji. Kurenti, simbol odganjanja zime, vodijo glavno povorko skozi staro mestno jedro in s svojim zvonjenjem ustvarjajo edinstveno in vznemirljivo vzdušje. Mesto ponuja številne dejavnosti, vključno z delavnicami in predstavami, ki so idealne za izobraževanje otrok o pustnih običajih. Obisk Kurentove hiše, ki je odprta celo leto, omogoča vpogled v zgodovino Kurentovanja, s poudarkom na etnoloških vidikih.

icon-expand Zmajev karneval v Ljubljani FOTO: Bobo

Zmajev karneval v Ljubljani: Sodobni pust v prestolnici

V središču Ljubljane bo 14. februarja 2026 potekal Zmajev karneval, osrednji pustni dogodek prestolnice, ki je zasnovan za privabljanje družin z otroki. Sprevod se začne ob 11. uri na Novem trgu in poteka skozi zgodovinske ulice, prek Čevljarskega mostu in Tromostovja, vse do Kongresnega trga, ki bo središče dogajanja. Poudarek karnevala je na ustvarjalnosti in trajnosti; številne skupinske maske, ki predstavljajo pravljične junake, so izdelane po načelih ponovne uporabe materialov, kar otroke uči pomembnosti recikliranja. Na Kongresnem trgu se obiskovalci lahko veselijo glasbenih nastopov, otroških predstav in posebnega poudarka na nastopih otroških pustnih mask, ki prikazujejo raznovrstne izvedbe njihovih kreativnih zamisli. Za še bolj živahno vzdušje skrbijo etnološke skupine iz Slovenije in Hrvaške ter pihalni orkester, ki celotnemu dogajanju dodajajo pristen karnevalski ton. Dogodek vključuje tudi stojnico s sladkimi dobrotami in pijačo, kar prispeva k popolnemu družinskemu doživetju.

Pust v Cerknici: Oživitev tradicije zlate ohceti

Cerknica, poznana po enem od najbolj prepoznavnih in zabavnih pustnih dogodkov v Sloveniji, se leta 2026 med 9. in 18. februarjem predstavlja s temo 'Zlata ohcet', ki obljublja poklon zgodovini in praznovanju 50-letnice društva RE-CI Butale. Cerknica bo znova privabila množice obiskovalcev s svojimi legendarnimi liki, kot so coprnica Uršula, Zmaj in Povodni mož. Letošnji pust bo poseben poklon prvemu cerkniškemu karnevalu iz leta 1976, znanemu kot 'Kmečka ohcet', pri čemer 'Zlata ohcet' simbolizira poroko, ljubezen in družabno veselje. Celoten program, objavljen na spletni strani društva, vključuje pustne povorke, kjer se bodo vsem generacijam prikazali tradicionalni in sodobni liki. Za otroke so predvideni posebni nastopi in dogodki, ki jih bodo navdušili s svojo edinstvenostjo in igrivostjo. Sašo Avsenik, ambasador pusta za leto 2026, s svojo energijo in karizmo pooseblja veselje in povezanost, ki sta srce cerkniškega pustovanja, ter obljublja še bolj nepozabno izkušnjo. To pustovanje ostaja ključna prireditev, ki uspešno prepleta zgodovinski pomen karnevala s sodobnim praznovanjem, privlačna za lokalne prebivalce in turiste, kar ustvarja idealno okolje za celotno družino.

icon-expand Cerknica Butalci FOTO: Pustno društvo Cerknica

Pustni karnevali po državi: Šelmarija, Pust Mozirski in ostala družinska rajanja

Medtem ko so veliki karnevali, kot so Ptuj, Ljubljana in Cerknica, priljubljeni, pa ne smemo pozabiti na številne regionalne pustne prireditve, ki ponujajo izjemne družinske izkušnje. Pust Mozirski 2026 se bo z več kot 130-letno tradicijo začel že na debeli četrtek in kulminiral z otroško maškarado na pustno nedeljo, 15. februarja, ob 15. uri. Na tej prireditvi otroke pričakujejo napihljiva igrala, krofi in zabaven program pod vodstvom Malega buja in pravljičnih junakov, kar zagotavlja smeh, ples in čarobne trenutke v varnem okolju. V Ilirski Bistrici škoromati, ki so del najstarejšega pustnega običaja, ki se prenaša iz roda v rod in predstavlja kulturno dediščino, poskrbijo za edinstveno etnološko izkušnjo. Tu bo na pustno soboto, 14. februarja, ob 14. uri, organizirano otroško pustovanje z izborom najlepše družinske maske, ki ga bodo obiskovalci nedvomno pozdravili z navdušenjem. Pust Šoštanjski, prav tako 14. februarja, ponuja barvite maske, mednarodne skupine in lokalne Koše šoštanjske, ki prikazujejo zanimivo zgodbo. Organizatorji Šoštanjskega karnevala zagotavljajo, da "Karneval navdušuje s svojo domiselnostjo in raznolikostjo mask." Ta dogodek prepleta zgodovino, kulturo in sodobno zabavo ter je privlačen za vse, ki želijo doživeti pristno pustno vzdušje v Šaleški dolini, saj so tudi manjši dogodki osredotočeni na lokalno občinstvo, zlasti na otroke.

