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Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to

S.B.
Izleti in počitnice 0
28. 07. 2026 04.00

Počitnice ob morju so za otroke eden najbolj pričakovanih delov leta: kopanje, igre v vodi, gradnja gradov iz peska in dolgi dnevi na plaži. A strokovnjaki opozarjajo, da lahko prav sproščeno poletno vzdušje starše hitro zavede v lažen občutek varnosti.

otrok na plaži

Pred odhodom na morje bi morali starši preveriti eno najpomembnejših stvari: kako varno je okolje, kjer se bo otrok kopal, in kdo bo dejansko skrbel za njegov nadzor v vodi.

Pediatri opozarjajo, da se nesreče v vodi lahko zgodijo zelo hitro in pogosto brez glasnega opozorila. Otrok se lahko začne utapljati v nekaj sekundah, zato pri majhnih otrocih "saj ga nekdo gleda" ni dovolj.

Največja napaka staršev? Mislijo, da se utapljanje vedno opazi

Mnogi si utapljanje predstavljajo kot glasno klicanje na pomoč in mahanje z rokami, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je v resnici pogosto tiho.

Otrok v vodi morda nima dovolj moči, da bi poklical pomoč, zato je lahko že nekaj trenutkov nepazljivosti dovolj za nevarno situacijo. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da morajo biti otroci v bližini vode ves čas pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.

Še posebej ogroženi so najmlajši otroci, saj nimajo dovolj razvitega občutka za nevarnost in lahko nepričakovano stečejo proti vodi.

Otrok v vodi morda nima dovolj moči, da bi poklical pomoč, zato je lahko že nekaj trenutkov nepazljivosti dovolj za nevarno situacijo.
Otrok v vodi morda nima dovolj moči, da bi poklical pomoč, zato je lahko že nekaj trenutkov nepazljivosti dovolj za nevarno situacijo.FOTO: Adobe Stock

Pred dopustom preverite: kdo bo skrbel za varnost in nadzor ob vodi?

Eden najpomembnejših nasvetov pediatrov je, da se družina pred prihodom na plažo dogovori, kdo bo v določenem trenutku odgovorna oseba za spremljanje otrok.

To pomeni:

- odrasla oseba mora aktivno gledati otroka,

- telefon, knjiga ali klepet ne smejo prevzeti pozornosti,

- nadzor se ne sme prenašati na "vse okoli nas",

- majhni otroci naj bodo v vodi vedno v neposredni bližini odraslega.

Strokovnjaki opozarjajo, da je ena najpogostejših napak prepričanje, da bo nekdo drug opazil, če bo šlo kaj narobe.

Pisani plavalni pripomočki, rokavčki in napihljive igrače so otrokom zabavni, vendar starši ne bi smeli računati nanje kot na varnostno opremo.
Pisani plavalni pripomočki, rokavčki in napihljive igrače so otrokom zabavni, vendar starši ne bi smeli računati nanje kot na varnostno opremo.FOTO: Shutterstock

Plavalni obroč ni zaščita pred utopitvijo

Pisani plavalni pripomočki, rokavčki in napihljive igrače so otrokom zabavni, vendar starši ne bi smeli računati nanje kot na varnostno opremo.

Otroci, ki še ne znajo dobro plavati, potrebujejo ustrezne pripomočke za plovnost, še posebej pri vožnji s čolnom ali v globlji vodi. Vendar noben pripomoček ne nadomesti pozornega odraslega nadzora.

Pred odhodom na plažo preverite še to

Pediatri svetujejo, da starši pred kopanjem preverijo:

- Ali je na plaži reševalec iz vode?

- Plaže z usposobljenimi reševalci so varnejša izbira, saj lahko hitreje ukrepajo v primeru nevarnosti.

- Kakšne so razmere v vodi?

Močni tokovi, valovi in opozorila glede kakovosti vode lahko vplivajo na varnost kopanja.

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Ali otrok pozna osnovna pravila?

Otroka je dobro že pred dopustom naučiti:

- da ne gre v vodo brez dovoljenja odraslega,

- da ne teče po spolzkih površinah,

- da ne skače v neznano vodo,

- da se ob slabem počutju takoj oglasi.

Kopanje ni edina poletna nevarnost

Na morju starši pogosto pomislijo predvsem na vodo, vendar strokovnjaki opozarjajo tudi na druge nevarnosti: močno sonce, dehidracijo, opekline in poškodbe zaradi ostrih predmetov ali morskih živali.

Otroška koža je bolj občutljiva, zato so pomembni zaščitna krema, pokrivalo, senca in redni odmori.

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Nekaj minut priprave lahko spremeni vse

Počitnice naj bodo sproščene in brez strahu, vendar varnost otrok ne sme biti prepuščena naključju. Preden družina stopi na plažo, je vredno preveriti nekaj osnovnih stvari, predvsem pa se zavedati, da je najboljša zaščita vedno pozoren odrasel človek.

Morje bo otrokom ostalo v lepem spominu predvsem takrat, ko bo zabava združena z varnostjo.

Viri: CDC, Healthychildren.org

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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