Posočje: zeleni biser, ki ga morate obiskati

Izleti in počitnice
10. 04. 2026 04.00

Vikendi v toplejši polovici leta so kot nalašč za odkrivanje skritih kotičkov Slovenije, med katerimi je tudi veliko takšnih, nad katerimi bodo navdušeni tudi najmlajši. Če imate radi neokrnjeno naravo, potem je Posočje zagotovo regija, ki jo morate obiskati. Zelena narava, svež zrak in smaragdne reke ... To je le nekaj razlogov, zakaj Posočje v toplejših mesecih privabi toliko obiskovalcev.

Posočje

V Posočje se lahko odpravite za en dan, glede na številne znamenitosti in naravne lepote, pa bo še bolje, če si za raziskovanje rezervirate kar cel vikend. Svojo pustolovščino začnite v Kobaridu, kjer se lahko sprehodite po 5 kilometrov dolgi kobariški zgodovinski poti

Ta povezuje številne pomembne zgodovinske točke in kraje v okolici Kobarida, ki je eno najbolj znamenitih zgodovinskih mest v Sloveniji. Pot vam bo vzela približno 4 ure, na poti pa si boste med drugim lahko ogledali slap Kozjak. Še ena znamenitost na poti je Tonocov grad, skalna vzpetina blizu Kobarida, ki je bila zaradi svoje naravno zavarovane lege skozi stoletja uporabljena kot naselbina.

Da bo pohod tudi poučen, pa se ustavite v Kobariškem muzeju, ki je posvečen dogajanju med prvo svetovno vojno na soški fronti in je leta 1993 prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope. Na kratko je predstavljena tudi zgodovina Kobarida od prazgodovine do danes. Odprt je vse dni v letu.

Tolminska korita
Tolminska korita FOTO: iStock

Posočje je zelo dobro poznano tudi po Tolminskih koritih, pravijo celo, da so ena od najlepših vstopnih vrat v Triglavski narodni park. Krožna pot vas bo vodila skozi divja korita Tolminke in Zadlaščice, med potjo pa boste lahko občudovali tudi slikovita skalnata korita, si ogledali Dantejevo jamo in se sprehodili čez Hudičev most. Priporočamo tudi ogled Termalnega izvira. Krožna pot je dolga približno štiri kilometre in precej nezahtevna. 

Najmlajši bodo navdušeni tudi nad slapom Veliki Kozjak, ki sodi med najlepše slapove pri nas. Ta se nahaj v spodnjih koritih potoka Kozjak pri Kobaridu. Avto lahko pustite na parkirišču, ki se nahaja nekaj metrov nižje od Napoleonovega mostu (čezenj je namreč korakala Napoleonova vojska). 

Od tam vas bo urejena pešpot vodila do slapu. Za njo boste potrebovali približno pol ure. Če imate srečo in se bosta tja odpravili v dopoldanskem času, lahko v skalnatem amfiteatru, v katerem se bohoti slap, ujamete čarobno igro svetlobe. 

Gore v okolici Kobarida pa nudijo izvrstne pogoje za planinarjenje, jadralno padalstvo, gorsko kolesarstvo in alpinizem.

Slap Kozjak.
Slap Kozjak. FOTO: iStock
posocje kobardi izlet slovenija
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Milan Rijavec 25. 05. 2023 11.38
Ne hodit puste stati obiscite rajsi ljubljano .... Čim bolj dalec od posocja ...
ODGOVORI
0 0
