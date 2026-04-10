Posočje: zeleni biser, ki ga morate obiskati

V Posočje se lahko odpravite za en dan, glede na številne znamenitosti in naravne lepote, pa bo še bolje, če si za raziskovanje rezervirate kar cel vikend. Svojo pustolovščino začnite v Kobaridu, kjer se lahko sprehodite po 5 kilometrov dolgi kobariški zgodovinski poti.

Ta povezuje številne pomembne zgodovinske točke in kraje v okolici Kobarida, ki je eno najbolj znamenitih zgodovinskih mest v Sloveniji. Pot vam bo vzela približno 4 ure, na poti pa si boste med drugim lahko ogledali slap Kozjak. Še ena znamenitost na poti je Tonocov grad, skalna vzpetina blizu Kobarida, ki je bila zaradi svoje naravno zavarovane lege skozi stoletja uporabljena kot naselbina.

Da bo pohod tudi poučen, pa se ustavite v Kobariškem muzeju, ki je posvečen dogajanju med prvo svetovno vojno na soški fronti in je leta 1993 prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope. Na kratko je predstavljena tudi zgodovina Kobarida od prazgodovine do danes. Odprt je vse dni v letu.