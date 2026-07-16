Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti

Prav zato so med družinami vse bolj priljubljeni izleti, kjer je na enem mestu mogoče najti različne aktivnosti. Otroci lahko raziskujejo, se igrajo in preizkušajo nove stvari, starši pa imajo občutek, da je dan dobro izkoriščen. Takšni izleti pogosto postanejo eden najlepših spominov poletja, saj ne ponujajo le zabave, temveč tudi priložnost za druženje in skupno ustvarjanje nepozabnih trenutkov.

Kaj naredi družinski izlet res uspešen?

Pri izbiri izleta danes družine običajno ne iščejo zgolj ene znamenitosti ali kratke aktivnosti. Pomembno jim je, da lahko na izbrani lokaciji preživijo večji del dneva, ne da bi otrokom postalo dolgčas. Velik plus so različne aktivnosti za različne starosti, dovolj prostora za gibanje, možnost počitka v senci ter gostinska ponudba, ki omogoča, da družina ne potrebuje dodatnega načrtovanja. V vročih poletnih dneh so za mnoge pomembne tudi vodne atrakcije, saj otrokom omogočajo igro in osvežitev, staršem pa nekoliko bolj brezskrben izlet. Vedno več družin se zato odloča za destinacije, kjer se prepletajo igra, narava in različna doživetja. Takšni kraji omogočajo, da vsak družinski član najde nekaj zase, ne glede na starost ali interese.

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Izlet, kjer otrokom ne zmanjka idej za zabavo

Če iščete destinacijo, kjer lahko otroci raziskujejo, se igrajo in preizkušajo različne atrakcije, odrasli pa si ob tem vzamejo čas za nekoliko bolj sproščen tempo, je lahko zanimiva ideja tudi obisk Familyparka v avstrijskem Gradiščanskem. Gre za največji zabaviščni park v Avstriji, ki ga številne družine obiščejo kot enodnevni izlet, nekateri pa ga vključijo tudi v krajši družinski oddih. Ena od njegovih prednosti je raznolika ponudba. Park ni namenjen le najmlajšim otrokom, temveč ponuja doživetja za različne starostne skupine. Na enem mestu so združene družinske atrakcije, igrala, tematska območja, zelene površine in gostinska ponudba, zato obiskovalcem običajno ni treba razmišljati, kako zapolniti naslednji del dneva. Ker je večina atrakcij vključena že v ceno vstopnice, je obisk za družine tudi precej enostaven za načrtovanje. Doplačilo je potrebno le za posamezne posebne vsebine, kot so vodni topovi ter atrakciji Herkules in Adlerflug.

icon-expand V Familyparku letos med novostmi izpostavljajo atrakciji Rotonda in Wilder Winzer. FOTO: Arhiv naročnika

Poletje in voda gresta z roko v roki

Medtem ko odrasli visoke temperature pogosto prenašamo nekoliko lažje, otroci vročino občutijo precej hitreje. Po nekaj urah na soncu lahko tudi najbolj zanimiv izlet izgubi svoj čar, zato starši pri izbiri destinacije vedno pogosteje iščejo kraje, kjer se lahko otroci med igro tudi osvežijo. Vodna igrišča, pršilniki, fontane in vodne atrakcije tako niso več zgolj prijetna popestritev, temveč pogosto eden ključnih dejavnikov pri načrtovanju poletnega družinskega dne. Tudi v Familyparku pomemben del poletnega dogajanja predstavljajo vodna igrišča. Obiskovalci se lahko osvežijo na atrakcijah Biberburg, Krokobahn in Fliegende Fische, mlajšim otrokom pa sta namenjeni tudi vodni igrišči Neptuns Wasserwelt in Wasserwerk.

Vedno je dobrodošlo nekaj novega

Mnogi starši vedo, da otroci radi znova obiščejo kraje, kjer so se dobro počutili. Hkrati pa jih navdušujejo tudi nova doživetja in občutek, da jih ob naslednjem obisku čaka nekaj drugačnega. Prav zato izletniške destinacije svojo ponudbo pogosto dopolnjujejo z novimi vsebinami, ki obiskovalcem omogočajo novo izkušnjo in še en razlog za obisk. V Familyparku letos med novostmi izpostavljajo atrakciji Rotonda in Wilder Winzer. Prva stavi predvsem na družinsko doživetje in skupno zabavo, druga pa prinaša nekoliko več hitrosti in razburljivosti. Poleti dogajanje dodatno popestrijo tudi posebni dogodki. Ob sobotah 18. in 25. julija ter 1. in 8. avgusta bodo pripravili poletne zabave z glasbenimi nastopi v živo, akrobatskimi predstavami, poslikavo obraza za otroke in različnimi nastopajočimi po parku. Del dogajanja bo tudi večerni samopostrežni bife v srednjeveško zasnovani restavraciji Filippos.

icon-expand Rotonda prinaša nekoliko več hitrosti in razburljivosti. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj so krajše počitnice vse bolj priljubljene?

V zadnjih letih se vse več družin odloča za več krajših oddihov namesto enega samega dolgega dopusta. Takšen način preživljanja prostega časa je pogosto lažje uskladiti z družinskimi obveznostmi, otrokom pa omogoča več raznolikih doživetij skozi vse poletje. Prednost krajših oddihov je tudi v tem, da družinam omogočajo večjo prilagodljivost. Namesto da vse počitniške načrte strnejo v nekaj tednov, lahko zanimiva doživetja razporedijo čez vse poletje. Otroci tako spoznavajo različne kraje, aktivnosti in okolja, kar dodatno bogati njihove počitniške izkušnje. Tudi Familypark številne družine obiščejo kot enodnevni izlet, nekateri pa ga vključijo v krajši poletni oddih. V bližini je na voljo več hotelov in nastanitev s posebnimi paketi za obiskovalce parka, kar omogoča bolj sproščen obisk. Namesto hitenja od ene atrakcije do druge si lahko družine vzamejo več časa za raziskovanje parka in okolice ter izlet spremenijo v nekajdnevno družinsko dogodivščino.

icon-expand Familypark je bil nagrajen kot najboljši zabaviščni park v Avstriji. FOTO: Arhiv naročnika

Nekaj koristnih informacij pred obiskom