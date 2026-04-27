Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah

B.R.
Izleti in počitnice 1
27. 04. 2026 04.00

Če iščete zanimivo destinacijo za družinski izlet ob koncu tedna, ki združuje naravno lepoto, avanturo in dostopnost, je Liechtensteinklamm v Avstriji zagotovo ena od zelo zanimivih izbir.

Soteska Liechtensteinklamm

Ta, ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah, navdušuje obiskovalce s svojimi strmimi skalnimi stenami, mogočnimi slapovi in kristalno čistim potokom, ki si je skozi tisočletja izdolbel pot med skalami.

Kje se nahaja Liechtensteinklamm?

Liechtensteinklamm se nahaja blizu mesta St. Johann im Pongau. Lokacija je enostavno dostopna z avtomobilom ali javnim prevozom, kar omogoča enostaven dostop za družine z otroki.

Naravne znamenitosti in aktivnosti

Impresivna soteska in spiralno stopnišče Helix

Soteska je dolga približno en kilometer, hoja po dobro urejeni poti pa traja okoli 1,5 do 2 uri za celoten krog. Posebnost soteske je spiralno stopnišče Helix, ki se strmo spušča približno 30 metrov v globino in obiskovalcem omogoča osupljiv pogled na okolico. Mostovi, tuneli in varne poti skozi sotesko so primerni tudi za otroke, zato je izlet primeren za celotno družino.

Slapovi in bučni tolmuni

Na koncu poti obiskovalce pričaka mogočen slap, ki je po deževju še posebej impresiven. Zvok bučnih slapov in šumenje potoka ustvarjata nepozabno doživetje v objemu narave.

Družinske pohodniške poti

Poleg glavne soteske je v okolici na voljo več drugih pohodniških poti različnih težavnostnih stopenj, primernih tudi za najmlajše pohodnike. Številne poti so urejene, z jasnimi označbami in ponujajo slikovite razglede na okoliške gore in doline.

Praktične informacije za obiskovalce

Dolžina poti: približno 1 km (ena smer), celoten krog 1,5–2 uri hoje

Vstopnina: 14 evrov, če vstopnice kupite vnaprej prek spleta; 15 evrov na blagajni

Odprto: od maja do oktobra (odvisno od vremenskih razmer)

Najboljši čas za obisk: zgodnje jutro, da se izognete množicam in uživate v miru narave

Priporočila: udobna obutev, primerna oblačila glede na vreme, s seboj vzemite tudi vodo in prigrizke

Dostopnost: pot je primerna tudi za otroke, ni primerna za vozičke ali gibalno ovirane osebe

Kaj še obiskati v bližini?

Če želite izlet podaljšati ali vključiti dodatne aktivnosti, si v bližnji okolici lahko ogledate tudi:

Sigmund-Thun-Klamm: še ena manj znana, a prav tako lepa soteska, ki jo lahko obiščete za še več naravnih doživetij.

Dolina Gastein: znana po termalnih vrelcih, pohodniških in kolesarskih poteh ter prijetnih vaseh, kot sta Bad Gastein in Bad Hofgastein, kjer se lahko spočijete in poskusite lokalno kulinariko.

Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
Preberi še
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
Odlična destinacija za družinski oddih v Beneški laguni
Preberi še
Odlična destinacija za družinski oddih v Beneški laguni

Vir: SalzburgerLand

Liechtensteinklamm izlet z otroki soteska Avstrija družinski izlet
Naslednji članek
Izleti in počitnice

Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emtisunce 27. 04. 2026 12.36
Kam vse rine raja ???
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647