Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah

Ta, ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah, navdušuje obiskovalce s svojimi strmimi skalnimi stenami, mogočnimi slapovi in kristalno čistim potokom, ki si je skozi tisočletja izdolbel pot med skalami.
Kje se nahaja Liechtensteinklamm?
Liechtensteinklamm se nahaja blizu mesta St. Johann im Pongau. Lokacija je enostavno dostopna z avtomobilom ali javnim prevozom, kar omogoča enostaven dostop za družine z otroki.
Naravne znamenitosti in aktivnosti
Impresivna soteska in spiralno stopnišče Helix
Soteska je dolga približno en kilometer, hoja po dobro urejeni poti pa traja okoli 1,5 do 2 uri za celoten krog. Posebnost soteske je spiralno stopnišče Helix, ki se strmo spušča približno 30 metrov v globino in obiskovalcem omogoča osupljiv pogled na okolico. Mostovi, tuneli in varne poti skozi sotesko so primerni tudi za otroke, zato je izlet primeren za celotno družino.
- FOTO: Adobe Stock
- FOTO: Adobe Stock
- FOTO: Adobe Stock
- FOTO: Adobe Stock
- FOTO: Adobe Stock
Slapovi in bučni tolmuni
Na koncu poti obiskovalce pričaka mogočen slap, ki je po deževju še posebej impresiven. Zvok bučnih slapov in šumenje potoka ustvarjata nepozabno doživetje v objemu narave.
Družinske pohodniške poti
Poleg glavne soteske je v okolici na voljo več drugih pohodniških poti različnih težavnostnih stopenj, primernih tudi za najmlajše pohodnike. Številne poti so urejene, z jasnimi označbami in ponujajo slikovite razglede na okoliške gore in doline.
Praktične informacije za obiskovalce
Dolžina poti: približno 1 km (ena smer), celoten krog 1,5–2 uri hoje
Vstopnina: 14 evrov, če vstopnice kupite vnaprej prek spleta; 15 evrov na blagajni
Odprto: od maja do oktobra (odvisno od vremenskih razmer)
Najboljši čas za obisk: zgodnje jutro, da se izognete množicam in uživate v miru narave
Priporočila: udobna obutev, primerna oblačila glede na vreme, s seboj vzemite tudi vodo in prigrizke
Dostopnost: pot je primerna tudi za otroke, ni primerna za vozičke ali gibalno ovirane osebe
Kaj še obiskati v bližini?
Če želite izlet podaljšati ali vključiti dodatne aktivnosti, si v bližnji okolici lahko ogledate tudi:
Sigmund-Thun-Klamm: še ena manj znana, a prav tako lepa soteska, ki jo lahko obiščete za še več naravnih doživetij.
Dolina Gastein: znana po termalnih vrelcih, pohodniških in kolesarskih poteh ter prijetnih vaseh, kot sta Bad Gastein in Bad Hofgastein, kjer se lahko spočijete in poskusite lokalno kulinariko.
Vir: SalzburgerLand
