Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih

Čeprav evropske mestne prestolnice pogosto povezujemo z romantičnimi pobegi ali kulturnimi vikendi za odrasle, se vse bolj kaže, da so nekatere destinacije izjemno primerne tudi za družine z otroki. Ena takšnih je francosko mesto Nancy, ki ga britanski mediji označujejo kot enega najbolj presenetljivih družinskih mestnih oddihov. Mesto, ki leži na severovzhodu Francije in je znano po svoji bogati zgodovini ter arhitekturi, obiskovalce navduši predvsem z elegantnimi trgi, muzeji in prijetnimi parki, ki omogočajo sproščeno raziskovanje tudi z otroki.

icon-expand Nancy, Francija. FOTO: Profimedia

Zgodovina, umetnost in sproščen tempo

Nancy je nekoč bilo prestolnica Lorene, danes pa velja za pravo zakladnico umetnosti in arhitekture. Eden od najbolj priljubljenih je Stanislas Square, ki se imenuje Unescova svetovna dediščina. Trg, ki ga je sredi 18. stoletja zasnoval Emmanuel Héré, je obkrožen z dovršeno izdelanimi vrati, okrašenimi z zlatom, ki jih je ustvaril kovač Jean Lamour ter dvema veličastnima fontanama, ki ju je oblikoval Barthélémy Guibal. Od leta 1831 v središču trga, ki nosi njegovo ime, stoji kip Stanislava Leszczyskega, nekdanjega poljskega kralja, ki je postal vojvoda Lorene. Mestna hiša, operna hiša in Muzej lepih umetnosti sodijo med najpomembnejše stavbe na trgu Place Stanislas, ki danes velja za eno najbolj prepoznavnih mestnih znamenitosti. Poleg tega lahko obiskovalci raziskujejo Muzej likovnih umetnosti, park Pépinière ali pa se podajo na sprehod po znameniti poti art nouveau arhitekture, ki zaznamuje celotno mestno jedro. Med letoma 1890 in 1914 so namreč nekateri najbogatejši prebivalci Nancyja, podporniki novega gibanja art nouveau, naročali gradnjo hiš v slogu École de Nancy. Mesto je tako postalo prava eksplozija detajlov in arhitekturnih značilnosti novega evropskega umetniškega gibanja. S svojim veličastnim vojvodskim palačnim kompleksom Lorene, mrežo uličic, čudovitimi zgodovinskimi stavbami in tlakovanimi ulicami ima Nancy poseben čar, ki ga je najbolje odkrivati peš, z dvignjenim pogledom proti arhitekturnim detajlom.

icon-expand Nancy je nekoč bilo prestolnica Lorene, danes pa velja za pravo zakladnico umetnosti in arhitekture. FOTO: Profimedia

Primeren tudi za družine

Čeprav Nancy ni klasična destinacija, na katero bi peljali otroke, ponuja dovolj raznolikih aktivnosti, da v njem uživajo tudi družine. Parki in odprti prostori omogočajo igro in sprostitev, muzeji pa pogosto ponujajo vsebine, prilagojene mlajšim obiskovalcem. Mesto je tudi zelo dostopno. Do njega je mogoče hitro priti z vlakom iz Pariza, kar ga naredi idealnega za kratek vikend izlet.

icon-expand Mesto, ki leži na severovzhodu Francije in je znano po svoji bogati zgodovini ter arhitekturi FOTO: Profimedia

Hrana in kulinarična doživetja

Kulinarika v Nancyju združuje francoske in regionalne vplive. Mesto je znano po slaščicah in tradicionalnih jedeh, ki jih ponujajo tako v preprostih bistrojih kot v bolj prestižnih restavracijah. Starši lahko uživajo v gastronomiji, medtem ko otroci raziskujejo mestne ulice in parke.

icon-expand Place Stanislas, je pod Unescovo zaščito in velja za enega najlepših baročnih trgov v Evropi. FOTO: Profimedia

Veličastno mesto Nancy se vse bolj uveljavlja kot alternativa bolj znanim evropskim mestom, ki so pogosto prenatrpana s turisti. Njegova kombinacija kulture, dostopnosti in sproščenega tempa ga postavlja med zanimive izbire za družinski mestni oddih, še posebej za tiste, ki si želijo nekaj drugačnega od klasičnih turističnih destinacij.