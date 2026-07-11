Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine

Ugledna turistična revija Condé Nast Traveler je predstavila tri hrvaške destinacije, ki ponujajo vse, kar si družina lahko zaželi: lepe plaže, mir, pristnost, lepote narave in domačnost – brez gneče.

1. Vis – otok, ki ohranja svojo dušo

Vis je najbolj oddaljen naseljen otok na Hrvaškem, kar pomeni, da tja ne pride veliko množičnih turistov – in prav zato je postal sinonim za "avtentično Dalmacijo". Otok se ponaša z divjo naravo, kristalno čistim morjem, mirnimi plažami in prijaznimi domačini." Za družine je še posebej primerna Komiža, slikovito ribiško mestece, kjer tudi sredi poletja najdete kotiček zase. Mesto ima lepo urejeno promenado, plaže v bližini so peščene ali prodnate, okolica pa vabi na sprehode, kolesarjenje ali izlete z ladjico. Če želite svojim otrokom pokazati nekaj posebnega, jih odpeljite v bližnjo Modro špiljo na otoku Biševo.

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock 1 / 4 Vis







2. Brač – več kot samo Bol

Čeprav je Brač znan predvsem po Zlatnem ratu v Bolu, je pravo odkritje otoka na njegovi severni strani, kjer leži Pučišća – slikovito kamnito mestece, ki deluje, kot da se je čas ustavil. Ulice so tlakovane s svetlim braškim kamnom, pristanišče je mirno, turistov je manj, a ponudba za družine vseeno odlična. V Pučišćah se nahaja tudi znana kamnoseška šola, ki jo lahko obiščete z otroki. Otroci bodo navdušeni nad ogledom delavnic in spoznavanjem, kako nastajajo kamnite mojstrovine. Poleg tega pa so plaže v zalivu zelo primerne za družine – voda je mirna in čista, senco pa ponuja naravna vegetacija.

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Adobe Stock 1 / 3 Pučišća – slikovito kamnito mestece





3. Rovinj – barviti biser Istre

Če si želite nekaj bolj urbanega, a še vedno dovolj umirjenega, je Rovinj v Istri odlična izbira. Starodavno mestno jedro z barvitimi hišami, ozkimi tlakovanimi ulicami brez prometa in številnimi lokalnimi kavarnami tik ob morju je idealno za družinske sprehode in večerne užitke. Rovinj ni le estetsko privlačen, ampak tudi dostopen – do njega vodijo dobre ceste, nastanitve so primerne za družine, in kar je najbolj pomembno: večina plaž je dovolj prostorna, da ne boste imeli občutka prenatrpanosti, tudi v sezoni.