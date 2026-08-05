Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine

Sredi zelenih gozdov se skriva eno najlepših visokih barij v Sloveniji, kraj, kjer vas pričakajo lesene stezice nad močvirjem, majhna skrivnostna jezerca, svež gorski zrak in občutek, kot da ste stopili v pravljični svet. Lovrenška jezera ležijo na Lovrenškem barju, med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Gre za posebno naravno območje na nadmorski višini okoli 1500 metrov, kjer se skriva med 11 in 22 manjših jezerc, njihovo število je odvisno od količine vode. Posebnost območja je šotno barje, ki ga obdaja značilno ruševje in redke rastline.

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Pot, ki bo navdušila male raziskovalce

Najbolj priljubljeno izhodišče za družinski izlet je Rogla. Od tam vodi označena, nezahtevna pot proti Lovrenškim jezerom. Del poti poteka skozi čudovite pohorske gozdove, nato pa vas pričaka nekaj posebnega, lesene brvi, ki vodijo čez močvirnat svet in otroke hitro spremenijo v prave male raziskovalce narave. Otroci bodo med potjo lahko opazovali mahove, gozdne rastline, poslušali zvoke narave in iskali sledi živali. Največje navdušenje pa jih običajno čaka ob prihodu do jezer, kjer se lahko sprehodijo po lesenih poteh in opazujejo skrivnostno pokrajino.

Razgled, ki ga ne smete zamuditi

Ob robu Lovrenških jezer stoji tudi razgledni stolp, na katerega se splača povzpeti. Z vrha se odpre čudovit pogled na okoliško pohorsko pokrajino. Otroci pa bodo še posebej navdušeni, ker bodo barje lahko videli tudi iz ptičje perspektive.

icon-expand Lovrenška jezera FOTO: Adobe Stock

Koliko časa potrebujete za izlet?

Če se odpravite z Rogle, je pot do jezer primerna tudi za družine, ki so vajene hoje. Pot od izhodišča do Lovrenških jezer je dolga približno 5 kilometrov v eno smer, krožna različica pa traja približno tri do štiri ure hoje. Premagati je treba okoli 270 metrov višinske razlike. Za mlajše otroke je dobro načrtovati dovolj postankov, vzeti s seboj prigrizke, dovolj tekočine in udobne pohodne čevlje. Lesene poti so čudovite, a so lahko ob dežju spolzke.

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Namig za družine: izlet združite z doživetji na Rogli

Ker je izhodišče Rogla, lahko družinski dan podaljšate še z drugimi aktivnostmi. Pohorje ponuja številne možnosti za otroke, od sprehodov in razgledov do drugih naravnih doživetij. Tako lahko iz običajnega pohoda naredite celodnevni družinski izlet. Lovrenška jezera so dokaz, da za nepozabne počitnice pogosto ne potrebujemo daleč. Včasih je dovolj le nekaj kilometrov poti, dobra obutev in radovedni otroci, ki jim pustimo, da naravo odkrivajo s svojimi očmi.

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