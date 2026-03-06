Bibaleze.si
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi

S.B.
06. 03. 2026
06. 03. 2026 04.00

Obiščite slovensko dolino Lepena in spoznajte več o njeni zgodovino, kulturi in naravi ter osupljivih razgledih. Uživajte v raziskovanju gozda, slapov in krajev za ribolov v tej čudoviti mali slovenski vasici.

lepena

Odpravite se na nepozaben družinski izlet v dolino Lepena v Sloveniji, očarljivo vasico z bogato zgodovino in čudovito pokrajino. Uživajte v dih jemajočih razgledih na gorato pokrajino, raziščite čarobne gozdove, odkrijte čudovite slapove in se preizkusite v ribolovu skupaj z otroki.

Lepena ponuja različne aktivnosti, med njimi tudi ribolov.
Lepena ponuja različne aktivnosti, med njimi tudi ribolov. FOTO: Adobe Stock

Odkrijte zgodovino in kulturo doline Lepena

Med raziskovanjem vse lepote, ki jo ponuja dolina Lepena, si vzemite čas, da se ustavite in odkrijete več o njeni edinstveni zgodovini in kulturi. Spoznajte lokalno tradicijo, obiščite ostanke starodavnih cerkva in se naučite nekaj novega o tradicionalnih industrijah tega območja, kot sta premogovništvo in sečnja. Na ta način boste bolje razumeli ta čudovit kraj in bolj cenili bogato preteklost te lepe slovenske doline.

Oglejte si osupljive razglede na gore, jezera in reke

Dolina Lepene je dom nekaterih najbolj dih jemajočih pokrajin in panoram v Sloveniji. Ne glede na to, ali gre za gore, jezera ali reke, na vsakem koraku lahko pričakujete čudovite razglede. 

Sprehodite se skozi vas in si oglejte zasnežene vrhove ali se poleti zapeljite s kanujem po reki Lepenjici, ki teče mimo, in se čudite kristalno čisti vodi in redkim divjim živalim. Ne pozabite posneti fotografij čudovitih sončnih zahodov, ki obsijejo to neokrnjeno pokrajino in resnično poskrbijo za nepozabno doživetje!

Lepena je idealen kraj za sprostitev in uživanje v naravnih lepotah.
Lepena je idealen kraj za sprostitev in uživanje v naravnih lepotah.FOTO: Profimedia

Raziščite gozdove in opazujte divje živali na tem območju

Bujni gozdovi Lepene so kot nalašč za sprehode v naravi in opazovanje ptic. Še posebej otroci so navdušeni nad temi krasnimi pernatimi živalicami. A bodite pozorni, saj na tem predelu živijo tudi nekatere najbolj edinstvene divje živali, kot so rjavi medvedi, jeleni, evrazijski risi in volkovi. 

Uživajte v odkrivanju čudovitih razgledov na zelene travnike in nazobčane apnenčaste pečine, ki sestavljajo ta osupljivi raj. Nikakor ne pozabite doma daljnogleda, kajti vzelo vam bo sapo, ko boste od tu opazovali gore in vrhove (Duplje, Lemež, Vovenk, Predel in Črni vrh). Zagotovo pa si boste želeli tudi vzeti fotoaparat ali telefon v roke in ujeti vse dih jemajoče poglede ter ustvariti čudovite spomine na družinski izlet.

Otroci imajo zelo radi izlete v naravo, ki pa imajo blagodejne koristi tudi na njihovo počutje in zdravje.
Otroci imajo zelo radi izlete v naravo, ki pa imajo blagodejne koristi tudi na njihovo počutje in zdravje.FOTO: Adobe Stock

Obiščite slapove in poiščite mesta za ribolov z otroki

Ko se boste potepali po Lepeni, ne pozabite obiskati katerega izmed dih jemajočih slapov po dolini. Naužijte se nekaj veličastnih razgledov in uživajte v vsem, kar Slovenija ponuja! Na izlet se lahko odpravite tudi z ribiško palico in skupaj z otroki izkoristite ter poiščete mesta, kjer biva potočna postrv. 

Uživajte v pristni slovenski kuhinji in tradiciji

Lepena je odličen kraj za doživetje pristne slovenske kulture in tradicije. Obiščite eno od lokalnih restavracij in poskusite nekaj tradicionalnih jedi, pri čemer vsaka jed pripoveduje zgodbo o preteklosti Lepene. 

Raziščete lahko tudi nekatere lokalne festivale in sejme, kjer se obrtniki zberejo, da pokažejo svoje talente. Ne pozabite pa tudi na posebne nastope glasbenikov, ki skozi glasbo pripovedujejo zgodbe bogate dediščine Lepene.

