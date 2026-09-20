Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet

S.B.
Izleti in počitnice 0
20. 09. 2026 04.00

Če iščete idejo za jesenski družinski izlet, pri katerem ni treba načrtovati zahtevnega pohoda, a se otroci vseeno ne bodo dolgočasili, si na seznam zapišite Kostanjevico na Krki. Majhno mesto skriva nenavadno posebnost, njegovo staro mestno jedro leži na otoku, okoli katerega teče reka Krka. Jeseni, ko se drevesa obarvajo in se turistični vrvež nekoliko umiri, je to lahko prav prijeten družinski pobeg.

Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki je najmanjše in edino slovensko poseljeno mesto na otoku. Staro mestno jedro je nastalo na umetnem otoku v meandru Krke, do njega pa vodijo leseni mostovi. Že to je za otroke nekoliko drugačno od običajnega sprehoda po mestu. Namesto vprašanja "Kdaj bomo prispeli?" lahko izlet hitro postane majhna raziskovalna odprava: kateri most bomo prečkali, kaj se skriva ob reki in kdo bo prvi opazil kakšno zanimivo podrobnost?

Najprej raziskovanje otoka

Najboljši del Kostanjevice je pravzaprav to, da vam za začetek ni treba imeti izdelanega natančnega načrta.

Sprehodite se po starem mestnem jedru, opazujte stare hiše in cerkve ter prečkajte lesene mostove. Reka Krka mesto skoraj objame in mu daje precej drugačen značaj kot večini slovenskih mest.

Za otroke lahko sprehod spremenite v čisto preprost izziv. Kdo bo opazil največ ptic? Koliko različnih oblik mostov boste našli? Kje je reka najbližje hišam? In ali lahko najdete kakšno nenavadno skulpturo?

To je eden tistih izletov, kjer otrokom ni treba ves čas razlagati zgodovine, da bi jih okolje pritegnilo.

Kostanjevica na Krki je jeseni še posebej očarljiva.
Kostanjevica na Krki je jeseni še posebej očarljiva. FOTO: Adobe Stock

Potem med velikanske lesene skulpture

Ko se naveličajo mestnih ulic, je čas za Formo vivo.

V okolici Galerije Božidar Jakac stoji park lesenih skulptur, ki je nastal v okviru mednarodnega kiparskega simpozija, ki v Kostanjevici poteka že od leta 1961. Skulpture so postavljene na prostem, zato ogled ni videti kot klasičen obisk muzeja, pri katerem bi morali otroke ves čas opozarjati, naj se ničesar ne dotikajo.

In prav tu se skriva dobra priložnost za otroško domišljijo.

Namesto da jim poveste, kaj posamezna skulptura predstavlja, jih vprašajte, kaj vidijo oni. Je lesena figura videti kot žival, človek, pošast ali nekaj čisto drugega? Katera skulptura jim je najbolj všeč? Katero bi postavili na domači vrt?

Jesenski gozd in visoka drevesa okoli skulptur pri tem naredijo svoje, prostor ima precej bolj pustolovski občutek kot običajen muzejski ogled.

Ideja za popoln družinski izlet: kraj, kjer otroci spoznajo pastirje, živali in pravo gorsko pravljico
Preberi še
Ideja za popoln družinski izlet: kraj, kjer otroci spoznajo pastirje, živali in pravo gorsko pravljico

Če imate otroke, ki radi raziskujejo

V nekdanjem cistercijanskem samostanu iz 13. stoletja danes domuje Galerija Božidar Jakac, Muzej moderne in sodobne umetnosti. Galerija ima stalne in občasne razstave, posebno zanimiv pa je tudi sam ambient nekdanjega samostana.

Za družine je pomembno, da imajo tudi izobraževalne programe in likovne vsebine. Posamezni obiskovalci, mlajši od 18 let, imajo po trenutno objavljenih podatkih prost vstop, družinska vstopnica za odrasle pa stane 12 evrov.

Če vaši otroci niso ravno ljubitelji galerij, jim lahko obisk zastavite drugače: izberite eno umetnino in jim dovolite, da si zanjo izmislijo zgodbo. Tako umetnost hitro postane igra.

Cistercijanski samostan iz 13. stoletja.
Cistercijanski samostan iz 13. stoletja.FOTO: Adobe Stock

Jesenski bonus: Krka

Kostanjevica ima še eno veliko prednost, reko Krko.

Po uradnih turističnih informacijah je spodnji tok reke miren, zato so vodne aktivnosti, kot sta čolnarjenje in supanje, primerne tudi za začetnike in družine z otroki. Na voljo so tudi rešilni jopiči in osnovni napotki za varno plovbo.

Jeseni pa je dobro preveriti aktualno ponudbo in vremenske razmere, preden bi izlet načrtovali okoli plovbe. Tudi brez čolna je reka eden od razlogov, zakaj je Kostanjevica tako prijetna za sprehod.

In kaj s Kostanjeviško jamo?

Kostanjeviška jama bi bila sicer odlična dodatna ideja za družinski izlet, saj je po informacijah turistične organizacije ogled primeren tudi za otroke. Toda jeseni 2026 je ne morete vključiti v načrt, saj je zaradi prenove zaprta do 15. aprila 2027.

To je tudi dober razlog, da letošnji obisk zastavite nekoliko drugače: otok, reka, mostovi, Forma viva in samostanski kompleks so že dovolj za nekaj ur raziskovanja.

Kostanjevica na Krki je super ideja za izlet z otroki.
Kostanjevica na Krki je super ideja za izlet z otroki.FOTO: Adobe Stock

Zakaj bi šli prav jeseni?

Prednost izbire Kostanjevice na Krki za družinski izlet je v tem, da lahko družina v nekaj urah kombinira več različnih stvari: kratek sprehod po otoškem mestnem jedru, opazovanje reke, lesene mostove, nenavadne skulpture na prostem in po želji še obisk galerije.

Poleg tega je jesenska narava tukaj posebej lep spremljevalec izleta. Kostanjevica leži med Krakovskim gozdom, ravnicami in Gorjanci, turistična organizacija pa okolico izpostavlja prav zaradi raznolike narave in številnih možnosti za sprehode.

Če želite izlet, na katerem ni treba prehoditi deset kilometrov, ampak imate vseeno občutek, da ste nekam šli, nekaj doživeli in videli, je Kostanjevica na Krki zelo dobra jesenska ideja.

Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Preberi še
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Izlet na Čemšeniško planino: Odkrijte čarobno naravo in legendo o zmaju
Preberi še
Izlet na Čemšeniško planino: Odkrijte čarobno naravo in legendo o zmaju
družinski izlet Kostanjevica na Krki jesenski izlet Forma viva kam z otroki
Naslednji članek
Prosti čas

Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje

Bibaleze.si Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Bibaleze.si Ideja za družinski pobeg na krasno slovensko poletno destinacijo
Bibaleze.si Manj kot pol ure iz Ljubljane: čudovit družinski izlet, kjer boste pozabili na mestno vročino
Bibaleze.si Le uro iz Ljubljane se skriva pravi naravni čudež: izlet, ki bo navdušil otroke
Bibaleze.si Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Bibaleze.si Super ideja za družinski izlet s kolesi
Bibaleze.si Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1933