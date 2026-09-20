Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet

Kostanjevica na Krki je najmanjše in edino slovensko poseljeno mesto na otoku. Staro mestno jedro je nastalo na umetnem otoku v meandru Krke, do njega pa vodijo leseni mostovi. Že to je za otroke nekoliko drugačno od običajnega sprehoda po mestu. Namesto vprašanja "Kdaj bomo prispeli?" lahko izlet hitro postane majhna raziskovalna odprava: kateri most bomo prečkali, kaj se skriva ob reki in kdo bo prvi opazil kakšno zanimivo podrobnost?

Najprej raziskovanje otoka

Najboljši del Kostanjevice je pravzaprav to, da vam za začetek ni treba imeti izdelanega natančnega načrta. Sprehodite se po starem mestnem jedru, opazujte stare hiše in cerkve ter prečkajte lesene mostove. Reka Krka mesto skoraj objame in mu daje precej drugačen značaj kot večini slovenskih mest. Za otroke lahko sprehod spremenite v čisto preprost izziv. Kdo bo opazil največ ptic? Koliko različnih oblik mostov boste našli? Kje je reka najbližje hišam? In ali lahko najdete kakšno nenavadno skulpturo? To je eden tistih izletov, kjer otrokom ni treba ves čas razlagati zgodovine, da bi jih okolje pritegnilo.

icon-expand Kostanjevica na Krki je jeseni še posebej očarljiva. FOTO: Adobe Stock

Potem med velikanske lesene skulpture

Ko se naveličajo mestnih ulic, je čas za Formo vivo. V okolici Galerije Božidar Jakac stoji park lesenih skulptur, ki je nastal v okviru mednarodnega kiparskega simpozija, ki v Kostanjevici poteka že od leta 1961. Skulpture so postavljene na prostem, zato ogled ni videti kot klasičen obisk muzeja, pri katerem bi morali otroke ves čas opozarjati, naj se ničesar ne dotikajo. In prav tu se skriva dobra priložnost za otroško domišljijo. Namesto da jim poveste, kaj posamezna skulptura predstavlja, jih vprašajte, kaj vidijo oni. Je lesena figura videti kot žival, človek, pošast ali nekaj čisto drugega? Katera skulptura jim je najbolj všeč? Katero bi postavili na domači vrt? Jesenski gozd in visoka drevesa okoli skulptur pri tem naredijo svoje, prostor ima precej bolj pustolovski občutek kot običajen muzejski ogled.

Če imate otroke, ki radi raziskujejo

V nekdanjem cistercijanskem samostanu iz 13. stoletja danes domuje Galerija Božidar Jakac, Muzej moderne in sodobne umetnosti. Galerija ima stalne in občasne razstave, posebno zanimiv pa je tudi sam ambient nekdanjega samostana. Za družine je pomembno, da imajo tudi izobraževalne programe in likovne vsebine. Posamezni obiskovalci, mlajši od 18 let, imajo po trenutno objavljenih podatkih prost vstop, družinska vstopnica za odrasle pa stane 12 evrov. Če vaši otroci niso ravno ljubitelji galerij, jim lahko obisk zastavite drugače: izberite eno umetnino in jim dovolite, da si zanjo izmislijo zgodbo. Tako umetnost hitro postane igra.

icon-expand Cistercijanski samostan iz 13. stoletja. FOTO: Adobe Stock

Jesenski bonus: Krka

Kostanjevica ima še eno veliko prednost, reko Krko. Po uradnih turističnih informacijah je spodnji tok reke miren, zato so vodne aktivnosti, kot sta čolnarjenje in supanje, primerne tudi za začetnike in družine z otroki. Na voljo so tudi rešilni jopiči in osnovni napotki za varno plovbo. Jeseni pa je dobro preveriti aktualno ponudbo in vremenske razmere, preden bi izlet načrtovali okoli plovbe. Tudi brez čolna je reka eden od razlogov, zakaj je Kostanjevica tako prijetna za sprehod.

In kaj s Kostanjeviško jamo?

Kostanjeviška jama bi bila sicer odlična dodatna ideja za družinski izlet, saj je po informacijah turistične organizacije ogled primeren tudi za otroke. Toda jeseni 2026 je ne morete vključiti v načrt, saj je zaradi prenove zaprta do 15. aprila 2027. To je tudi dober razlog, da letošnji obisk zastavite nekoliko drugače: otok, reka, mostovi, Forma viva in samostanski kompleks so že dovolj za nekaj ur raziskovanja.

icon-expand Kostanjevica na Krki je super ideja za izlet z otroki. FOTO: Adobe Stock

Zakaj bi šli prav jeseni?