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Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kam na morje z otroki? Rovinj je top izbira za družine

B.R.
Izleti in počitnice 2
21. 06. 2026 04.00

Zaradi odlične prometne povezanosti, čudovite narave in bogate ponudbe za otroke je Rovinj odlična destinacija za družine, ki iščejo sproščujoč oddih ob morju.

Rovinj

Rovinj je iz Ljubljane dosegljiv v dobrih dveh urah vožnje

To slikovito obmorsko mesto na zahodni obali Istre združuje čarobno zgodovinsko mestno jedro, kristalno čisto morje in številne aktivnosti, prilagojene družinam z otroki. Njegova prijetna in sproščena atmosfera omogoča staršem, da si oddahnejo, medtem ko otroci uživajo v varnem in zabavnem okolju.

Rovinj ponuja raznolike možnosti nastanitve za vse okuse in proračune – od udobnih hotelov in zasebnih apartmajev do sodobno opremljenih kampov, ki so posebej priljubljeni med družinami.

Plaže, prilagojene družinam

Rovinj se ponaša s plažami, ki so kot nalašč za družine z otroki.
Rovinj se ponaša s plažami, ki so kot nalašč za družine z otroki. FOTO: Adobe Stock

Rovinj se ponaša s plažami, ki so kot nalašč za družine z otroki. Obala je večinoma prodnata, obdana z borovci, ki nudijo prijetno naravno senco, in se postopoma spuščajo v morje, kar omogoča varno kopanje tudi za najmlajše.

Na nekaterih lokacijah so urejena otroška igrišča, dostop za vozičke ter urejene poti za sprehode in kolesarjenje. Družine lahko izkoristijo tudi ponudbo lokalnih barov in restavracij ob obali, medtem ko številne plaže ponujajo možnost najema vodnih športov in nosijo oznako modre zastave, kar pomeni visoko kakovost in čistočo kopališč.

Zabava in aktivnosti za otroke

Rovinj in njegova okolica ponujata veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa z otroki:

– tematski park z dinozavri v naravni velikosti, vlakcem, igrišči in malim živalskim vrtom. Primeren za otroke od 2 do 12 let.

- opazovanje delfinov – vznemirljivi družinski izleti z ladjo, med katerimi otroci spoznajo morske živali skozi igro in zgodbe.

- kolesarske in pešpoti – okolica Rovinja ponuja številne urejene poti, idealne za družinske izlete v naravo.

- družinski izleti z ladjo - okoli Rovinja najdete prikupne male otočke, ki so vredni ogleda.

Opazovanje delfinov
Opazovanje delfinov FOTO: Adobe Stock

Kulturne in izobraževalne vsebine

Tudi tisti, ki želijo počitnice združiti z učenjem in kulturo, bodo v Rovinju prišli na svoj račun:

- Muzej Rovinj Heritage – ponuja otrokom prijazne delavnice in oglede, kjer spoznavajo zgodovino ter umetnost mesta.

- Akvarij Rovinj – manjši, a poučen akvarij, kjer otroci od blizu spoznajo bogat morski svet Jadrana.

Rovinj je odlična izbira za družinske počitnice – ponuja varno, sproščeno okolje, obilo možnosti za zabavo, raziskovanje in počitek. Ne glede na to, ali si želite poležavati na plaži, kolesariti v naravi ali otrokom omogočiti nova spoznanja, Rovinj nudi vse to na dosegu roke.

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Komentarji (2)

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medwd 15. 06. 2025 21.16
Plačan oglas? A v Sloveniji ni družinske destinacije???
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sherlock2 15. 06. 2025 20.09
Opozorilo tistim, ki se ukvarjajo s potapljanjem. IZOGIBAJTE SE TEGA ŠPORTA !!!!
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