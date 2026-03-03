Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati

1. Južna Štajerska – Bad Radkersburg in okolica (Avstrija) Le streljaj od slovenske meje se nahaja termalni biser Bad Radkersburg, ki združuje zdraviliški turizem in čudovito naravo. Sprehodite se po starem mestnem jedru, obiščite termalni park z bazeni za vse generacije ali se s kolesom zapeljite po urejenih poteh ob Muri. Okolica ponuja tudi možnost za obisk vinskih kleti, sadovnjakov in lokalnih tržnic z domačimi izdelki – odlična priložnost za kulinarično razvajanje.

Dodaten plus: Termalni vrelci in wellness centri nudijo sprostitev tudi staršem, medtem ko otroci uživajo v zabavnih vodnih igrah in bazenih.

icon-expand Bad Radkersburg FOTO: Adobe Stock

2. Notranja Istra – Hum, Motovun, Grožnjan (Hrvaška) Notranjost Istre ponuja številne slikovite kraje, ki so kot nalašč za družinski izlet. Najmanjše mesto na svetu – Hum – je zanimivo že zaradi svojega naziva, v Motovunu lahko obiščete staro mestno jedro in uživate v razgledih, Grožnjan pa slovi kot umetniško mesto z galerijami in kulturnimi dogodki. Za otroke so zanimive tudi razvaline, starinska arhitektura in sprehodi po ozkih tlakovanih ulicah. Po poti se ustavite še na domačiji z istrskim pršutom ali tartufi. Dodaten plus: V času poletja in jeseni so v teh krajih pogosto tudi otroške delavnice, festivali in tržnice, kjer lahko družine spoznajo lokalno kulturo in običaje.

icon-expand Motovun FOTO: Adobe Stock

3. Venzone in dolina reke Tagliamento (Italija) Venzone je slikovito srednjeveško mestece na severu Italije, ob vznožju Julijskih Alp. Poleg sprehoda po kamnitih ulicah ponuja tudi zanimiv muzej mumij ter možnosti za krajši pohod ali izlet do reke Tagliamento. Ta reka z razvejano strugo in prodnatimi plažami ponuja neokrnjeno naravo, kjer otroci lahko raziskujejo, nabirajo kamenčke in uživajo v svobodi divjega okolja.

Dodaten plus: Območje je primerno tudi za družine, ki imajo radi adrenalin – blizu so možnosti za rafting in druge vodne športe (primerno za starejše otroke).

icon-expand Venzone FOTO: Adobe Stock

4. Dolina Neretve in delta (Hrvaška/BiH) Če si želite nekaj drugačnega, eksotičnega in hkrati dostopnega, je dolina Neretve odlična izbira. Mogočna reka se tukaj razširi v edinstveno delto, ki spominja na pravo džunglo. Z družino se lahko odpravite na vožnjo z ladjico po kanalih, obiščete lokalne sadovnjake (mandarine, pomaranče) in uživate v avtentični morsko-rečni kulinariki.

Dodaten plus: Območje je bogato tudi z zgodovinskimi znamenitostmi in tradicionalno arhitekturo, ki dajeta vpogled v lokalno kulturo in način življenja.

icon-expand Dolina Neretve FOTO: Adobe Stock

5. Narodni park Kozara (BiH) Narodni park Kozara, znan kot zelena lepotica Krajine, ponuja številne sprehajalne poti, otroška igrišča, rekreacijske površine in čudovite razglede. Park ima bogato zgodovino in spomenik NOB, primeren pa je tudi za izobraževalne izlete – otroci bodo uživali v raziskovanju gozdnih poti, razglednih stolpov in muzeju na prostem.

Dodaten plus: V parku so urejene tudi piknik površine in kolesarske poti, kar omogoča celodnevno aktivno preživljanje časa za vso družino.