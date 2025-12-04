Kam decembra z otroki? Najlepša praznična doživetja po Sloveniji

Ko se prižgejo praznične luči, se začne eden najlepših delov leta. Številni kraji po Sloveniji vsako leto ustvarijo svoje adventne zgodbe, pri čemer sodelujejo občine, lokalna društva, rokodelci in številni navdušenci. Mestne ulice zaživijo ob glasbi, sejmih, nastopih, drsališčih, obiskih dobrih mož in ustvarjalnih delavnicah. V veselem pričakovanju se čuti živahno decembrsko vzdušje in družine doživljajo lepe, nepozabne skupne trenutke. Veseli december je obenem odličen čas za družinske izlete. Starši pogosto iščemo aktivnosti, ki so zanimive za otroke, dostopne in hkrati prijetne tudi za odrasle. Množico prazničnih idej in trajnostno naravnanih doživetij so zbrali na uradnem slovenskem turističnem portalu I feel Slovenia in izpostavljamo najbolj družinam prijazne.

icon-expand Slovenija v decembru postane čarobna praznična zgodba. Mesta žarijo v soju luči, pravljice oživijo, dobri možje hodijo naokrog … FOTO: Profimedia

Najlepši so sprehodi po praznično okrašenih mestih

Decembra se življenje v skoraj vseh mestih preseli na ulice in trge. Ob zvokih prazničnih melodij žari na tisoče lučk, širi se vonj po vročem čaju in prazničnih dobrotah ter čuti se radost na vsakem koraku. Ljubljana je vsako leto okrašena po umetniškem konceptu Urbana Modica. Letošnja tematika izpostavlja povezanost med ljudmi in naravo. Družine se lahko sprehodijo po starem mestnem jedru, ob Ljubljanici, si ogledajo jaslice, praznične stojnice in koncerte na prostem. Vilinski Maribor krasijo svetlobne skulpture in "čarobne niti", ki simbolizirajo povezanost. Otroci obožujejo drsališče, Božično vas in številne delavnice. Celje vsako leto pripravi več kot sto dogodkov; izjemno priljubljeni in brezplačni so obiski pravljičnih vil in otroških junakov ter ustvarjalne delavnice. Koper zasije v podobi Fantazime. Svetlobne projekcije na Pretorski palači in drsališče ob morju so odlična izbira za družine, ki jim je ljubše decembrsko doživetje brez snega. Kranj krasijo Prešernovi verzi in ročno izdelane lesene jaslice, pravljični gozdiček na Glavnem trgu pa je čudovita postojanka za najmlajše. Sladka Radovljica je okrašena v duhu naravnih materialov – ročno izdelane jaslice, ilustracije na oknih in domačno vzdušje pritegnejo številne družine. Praznično dogajanje je tudi v Novem mestu, na Ptuju, v Kamniku, Piranu, Portorožu, Škofji Loki, Tržiču in Brežicah. Povsod vas čakajo drsališča, lokalne stojnice, koncerti in sprehodi v soju lučk, vse našteto pa je idealno za enodnevni družinski izlet. Z vlakom v praznična mesta Vožnja z vlakom je za otroke zanimiva pustolovščina. Slovenske železnice decembra pogosto okrepijo linije do večjih mest, v nekaterih krajih pa otroke ob prihodu pričaka tudi pravljični vlak z dobrim možem in animacijo. Tako je decembrsko potovanje po Sloveniji še prijetnejše, dodatna prednost pa je, da se izognete gneči in skrbem glede parkiranja.

Brezplačni dogodki, jaslice, pravljične dežele in sejmi

icon-expand Otroci v veselem decembru uživajo v drsanju, ustvarjalnicah in obiskih jaslic. FOTO: Profimedia

Po vsej Sloveniji najdete številne brezplačne pravljične kotičke, kjer otroci srečajo Miklavža, Božička ali dedka Mraza ter druge pravljične junake. V Kranju je čudovita izkušnja obisk pravljičnega gozdička, v Celju potekajo številne brezplačne animacije, v vilinskem Mariboru ustvarjalnice, na domišlijskem Ptuju pa sta za otroke privlačna drsališče in bogata adventna okrasitev. V mnogih mestih se vrstijo tudi brezplačne lutkovne predstave in delavnice: izdelovanje okraskov, lantern, peka piškotov ali ustvarjanje daril. Denimo, Festival Loka v snegu v Škofji Loki povezuje ustvarjalne delavnice, predstave in odprte rokodelske ateljeje, kjer lahko otroci izdelajo darilce po svoji domišljiji. Raznolika je tudi tradicija jaslic in večina ogledov je brezplačna. Žive jaslice v Žiganji vasi pri Tržiču so domača, pristna uprizoritev pod vaško lipo, čudovite so tudi stacionarne jaslice na Bledu, v Vipavski dolini, pri izviru Krupe v Beli krajini in na Ljubljanskem gradu. Žive jaslice v Postojnski jami in Mojstrani sicer sodijo med najimenitnejše in najbolj veličastne, a so plačljive. Še posebej zanimive pa so tudi jaslice z živalmi v Pravljičnem gozdu na Ptuju. Popolnega prazničnega dogajanja ni brez stojnic, ki v obiskovalcih prebudijo toplino in ustvarijo pravo decembrsko razpoloženje. Lokalni ponudniki v prikupnih lesenih hiškah poleg rokodelskih izdelkov ponujajo tudi pestro gostinsko ponudbo – od toplih napitkov do sladkih in slanih dobrot. Praznični sejmi so po vsej Sloveniji, od Kranjske Gore, Ljubljane in Maribora do Celja, Portoroža in Bleda.

icon-expand December je popoln čas za družinske izlete, sprehode med lučkami, srečanja z dobrimi možmi in ustvarjalne delavnice. FOTO: Profimedia

Aktivnosti na prostem – sneg, drsališča, pohodi z lučkami

V številnih krajih so decembra drsališča, ponekod pa organizirajo pohode z lučkami, ki so za otroke nepozabna izkušnja. Če zapade sneg, lahko izkoristite bližnje hribčke za sankanje in prve smučarske zavoje, kar je brezplačno in izredno zabavno. V Sloveniji je tudi veliko družinam prijaznih smučišč in term, ki ponujajo odličen zimski oddih.

Naj bo december čas novih skupnih spominov

Zadnji mesec v letu ponuja nešteto čarobnih trenutkov. Sprehodi po osvetljenih mestih, ustvarjalnice, drsanje, jaslice in vožnja z vlakom ostanejo v otroških spominih veliko dlje kot darila pod smrečico. Uživajte v praznikih in naj bo letošnji december priložnost za družinsko povezanost, toplino in drobne radosti.