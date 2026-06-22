Kaj spakirati v potovalno lekarno?

Seveda moramo pred potovanjem preveriti, kako je z zdravstveno oskrbo in lekarnami v kraju, kamor potujemo ter če morda potrebujemo kakšno dodatno zavarovanje zase in otroke, vendar nikoli ni odveč, da imamo ob sebi nekaj najnujnejših pripomočkov za prvo pomoč, ki bodo pomagali pri najpogostejših težavah, na katere lahko naletimo med dopustovanjem.

Najboljše je, da za shranjevanje zdravil in pripomočkov poiščete toplotno izolirano torbico, ki bo ščitila zdravila pred svetlobo in morebitnimi visokimi temperaturami. Hranite jo na dostopnem mestu, vendar nedosegljivo otrokom. Zdravila pa shranite v originalni embalaži, vključno z navodili za uporabo.