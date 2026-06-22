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Kaj spakirati v potovalno lekarno?

S.B.
Zdrav otrok 0
22. 06. 2026 04.00

Ker so malčki nekoliko bolj dovzetni za razna prehladna obolenja in otroške bolezni, ravno tako pa se med igro in navdušenostjo nad novo okolico hitro lahko spotaknejo in padejo, je dobro da s seboj na pot vedno vzamemo mini potovalno lekarno.

Prva pomoč

Seveda moramo pred potovanjem preveriti, kako je z zdravstveno oskrbo in lekarnami v kraju, kamor potujemo ter če morda potrebujemo kakšno dodatno zavarovanje zase in otroke, vendar nikoli ni odveč, da imamo ob sebi nekaj najnujnejših pripomočkov za prvo pomoč, ki bodo pomagali pri najpogostejših težavah, na katere lahko naletimo med dopustovanjem. 

Najboljše je, da za shranjevanje zdravil in pripomočkov poiščete toplotno izolirano torbico, ki bo ščitila zdravila pred svetlobo in morebitnimi visokimi temperaturami. Hranite jo na dostopnem mestu, vendar nedosegljivo otrokom. Zdravila pa shranite v originalni embalaži, vključno z navodili za uporabo.

Malčki se hitro lahko poškodujejo in med igro pridobijo kakšno prasko ali dve.
Malčki se hitro lahko poškodujejo in med igro pridobijo kakšno prasko ali dve.FOTO: Shutterstock

Kakšna pa naj bo vsebina potovalne lekarne?

V svojo torbico za prvo pomoč shranite naslednja zdravila:

Zdravilo proti slabosti,
zdravilo zoper zaprtje,
zdravilo za lajšanje želodčnih težav,
rehidracijske praške za primer driske in bruhanja,
zdravila za zniževanje visoke temperature,
otroški sirup proti bolečinam,
tablete proti bolečinam in
po potrebi sirup proti alergijskim reakcijam.

Hkrati pa vam bodo prav prišli naslednji pripomočki:

Fiziološka raztopina,
razkužilo,
mazilo za zdravljenje in celjenje površinskih ran,
vodoodporni obliži,
termometer,
škarjice,
pinceta,
sterilna gaza,
povoji.

Potovalno lekarno vedno hranite nedosegljivo otrokom.
Potovalno lekarno vedno hranite nedosegljivo otrokom. FOTO: Shutterstock

S seboj pa nikar ne pozabite vzeti tudi:

Kremo za zaščito pred soncem,
čistilne/osvežilne robčke,
negovalni losjon po sončenju,
pripomočke za čiščenje zamašenega noska,
otrokom prijazen repelent proti komarjem in klopom.

Boljše je, če smo pripravljeni na določene neprijetnosti in nepredvidljive situacije, ki jih pravzaprav lahko omilimi sami, kot pa da na vrat na nos iščemo zdravniško pomoč in delujoče ambulante v tujih krajih. Vsekakor pa se na pot odpravite le v primeru, da ste vsi družinski člani zdravi in se dobro počutite in nikar ne pozabite na veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja ali zdravstveno zavarovanje za tujino.

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