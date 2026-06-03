Popoln družinski izlet v osrčju Kočevskega

Gre za priljubljeno izletniško točko na Kočevskem, kjer se v objemu gozdov Stojne nahajata izvir Jelenov studenec in Koča pri Jelenovem studencu, ki skupaj tvorita čudovito izhodišče za krajše ali daljše pohode.

Kje se nahaja Jelenov studenec?

Jelenov studenec leži nad Kočevjem, na približno 850–900 metrih nadmorske višine, v gozdnatem območju Stojne. Do njega vodijo označene gozdne poti, izhodišče pa je običajno pri Koči pri Jelenovem studencu. Gre za lahek, družinam prijazen cilj, ki ga je mogoče doseči v približno eni uri hoje iz Kočevja ali bližnjih izhodišč.

icon-expand Pohod je primeren za družine z otroki. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je Jelenov studenec tako priljubljen?

Jelenov studenec je poseben zato, ker gre za stalni izvir vode, ki ne presahne niti v sušnih obdobjih. Po pripovedih gozdarjev so ga poimenovali zato, ker se je na njem pogosto zbirala in napajala divjad, predvsem jeleni. Ob izviru so danes urejene tudi skulpture in kamniti elementi z motivom jelenov, kar prostoru daje prav poseben, skoraj pravljičen občutek.

Koča pri Jelenovem studencu: postanek za oddih

Le nekaj korakov stran od izvira stoji Koča pri Jelenovem studencu, priljubljena planinska koča, ki je odprta predvsem ob koncih tedna in praznikih.

To je idealen kraj, kjer si lahko družina po pohodu privošči počitek, otroci pa se sproščeno igrajo v naravi. Ideja za družinski načrt izleta 1. start: Kočevje ali parkirišče pri koči 2. pohod: lahka gozdna pot (pribl. 45–60 min hoje) 3. cilj: Jelenov studenec – ogled izvira 4. postanek: Koča pri Jelenovem studencu 5. dodatno: kratek sprehod do razglednih točk na Mestni vrh Celotna krožna tura je lahko dolga približno 2–3 km, kar je primerno tudi za otroke.

icon-expand Otroci bodo navdušeni nad hojo po gozdnih poteh. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko doživijo otroci?