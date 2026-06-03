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Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Popoln družinski izlet v osrčju Kočevskega

S.B.
Izleti in počitnice 0
03. 06. 2026 04.00

Če iščete idejo za sproščen družinski izlet v naravo, kjer se otroci lahko razgibajo, starši pa uživajo v miru gozda, je Jelenov studenec pri Kočevju odlična izbira.

jelenov studenec

Gre za priljubljeno izletniško točko na Kočevskem, kjer se v objemu gozdov Stojne nahajata izvir Jelenov studenec in Koča pri Jelenovem studencu, ki skupaj tvorita čudovito izhodišče za krajše ali daljše pohode.

Kje se nahaja Jelenov studenec?

Jelenov studenec leži nad Kočevjem, na približno 850–900 metrih nadmorske višine, v gozdnatem območju Stojne. Do njega vodijo označene gozdne poti, izhodišče pa je običajno pri Koči pri Jelenovem studencu.

Gre za lahek, družinam prijazen cilj, ki ga je mogoče doseči v približno eni uri hoje iz Kočevja ali bližnjih izhodišč.

Pohod je primeren za družine z otroki.
Pohod je primeren za družine z otroki.FOTO: Adobe Stock

Zakaj je Jelenov studenec tako priljubljen?

Jelenov studenec je poseben zato, ker gre za stalni izvir vode, ki ne presahne niti v sušnih obdobjih. Po pripovedih gozdarjev so ga poimenovali zato, ker se je na njem pogosto zbirala in napajala divjad, predvsem jeleni.

Ob izviru so danes urejene tudi skulpture in kamniti elementi z motivom jelenov, kar prostoru daje prav poseben, skoraj pravljičen občutek.

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Koča pri Jelenovem studencu: postanek za oddih

Le nekaj korakov stran od izvira stoji Koča pri Jelenovem studencu, priljubljena planinska koča, ki je odprta predvsem ob koncih tedna in praznikih.

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To je idealen kraj, kjer si lahko družina po pohodu privošči počitek, otroci pa se sproščeno igrajo v naravi.

Ideja za družinski načrt izleta

1. start: Kočevje ali parkirišče pri koči

2. pohod: lahka gozdna pot (pribl. 45–60 min hoje)

3. cilj: Jelenov studenec – ogled izvira

4. postanek: Koča pri Jelenovem studencu

5. dodatno: kratek sprehod do razglednih točk na Mestni vrh

Celotna krožna tura je lahko dolga približno 2–3 km, kar je primerno tudi za otroke.

Otroci bodo navdušeni nad hojo po gozdnih poteh.
Otroci bodo navdušeni nad hojo po gozdnih poteh.FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko doživijo otroci?

Otroci bodo navdušeni nad hojo po gozdnih poteh, iskanjem "živalskih sledi", opazovanjem narave, igro na jasi pri koči in raziskovanjem izvira vode. To je izlet, kjer narava sama postane igrišče.

Jelenov studenec je ena tistih destinacij, kjer se združita mir gozda in preprost družinski užitek. Ni prenatrpan, ni zahteven, a vseeno ponuja dovolj doživetij, da ga otroci in starši ne pozabijo hitro. Če si želite kratek pobeg iz mesta, svež zrak in nekaj družinskega časa brez hitenja, je to ena najboljših izbir na Kočevskem.

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