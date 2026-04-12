5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala

Bibaleze.si
Izleti in počitnice 1
12. 04. 2026 04.00

V Sloveniji lahko izbiramo med več kot 1300 jezeri, večino teh je manjših ribnikov in bajerjev, ki niso nič manj očarljivi od večjih in bolj znanih. Veliko jezer najdemo v visokogorju, kamor pozimi težje dostopamo. Zato smo za vas izbrali 5 čudovitih nižje ležečih jezer, ki jih lahko obiščete v pomladnem času in se naužijete spokojnosti ter blagodejnega miru.

Čudovit sprehod ob jezeru Završnica 

Bistro jezero v bližini Žirovnice napaja potok Završnica, ki izvira visoko med Begunjščico in Stolom. Okoli jezera je speljana lepo urejena sprehajalna pot, ki je nadvse primerna za tek in sprehode za družine z majhnimi otroki. Z jezera se odpira lep pogled proti Julijskim Alpam s Triglavom in okoliškimi gorami. V bližini je urejeno veliko parkirišče, od koder se odpravite na sprehod s čudovitim razgledom. 

Sprehod ob jezeru je odlična ideja za izlet z otroki. FOTO: Adobe Stock

Mostički, pomoli in brvi okoli Šmartinskega jezera

Severno od Celja na poti proti Vojniku leži romantično Šmartinsko jezero, kjer nas očarajo lepo urejene lesene sprehajalne poti in vijugaste stezice, ki vodijo skozi gozd ob jezeru. Med obiskom si lahko ogledamo bližnji srednjeveški grad Šmartno iz 13. Stoletja in cerkev Sv. Martina iz 17. Stoletja. Jezero je dom številnim pticam različnih vrst, ki jih lahko opazujemo med sprehodom. 

Ob jezeru Pristava prezimijo ptice selivke

Jezero Pristava leži v kraju Močna v bližini Maribora. Okoli jezera vodi urejena sprehajalna pot s klopmi za počitek, z gugalnico za najmlajše in s skritimi kotički za uživanje v spokojni naravi. Jezero je priljubljeno med ribiči, saj so v njem ujeli enega največjih somov v Sloveniji. V okolici jezera prezimijo ptice selivke, ki so prava paša za oči. 

Jezero Pristava leži v kraju Močna v bližini Maribora. FOTO: Kam za vikend

Bloško jezero krasijo lesene skulpture divjih živali

Bloško jezero leži v bližini vasice Volčje na Bloški planoti. O teh krajih je pisal že Valvasor, saj so bili v njegovem času Bločani posebnost v srednji Evropi, ki so edini uporabljali smuči za hojo po globokem snegu. Jezero krasijo lesene skulpture, ki ponazarjajo tamkajšnje divje živali. Krasna okolica, obdana z gozdom, pa nas napolni z novo energijo. V bližini se nahaja tudi brunarica, kjer nudijo toplo okrepčilo.

Bloško jezero se ponaša s čudovito okolico.FOTO: Kam za vikend

Naravoslovna učna pot okoli Kočevskega jezera

Izredno čisto Rudniško ali Kočevsko jezero je globoko do 40 m, obala pa meri okoli 3 kilometre, kjer je speljana enako dolga naravoslovna učna pot. Ta pelje mimo vseh glavnih značilnosti jezera. Slednje je odlično rekreacijsko in počitniško prizorišče za druženje v idilični naravi. Lepo urejena pot je posejana s klopmi in pomoli in je primerna tudi za otroške vozičke. V bližini se nahaja gostišče z okrepčilno ponudbo. 

Kočevsko jezero je odlično rekreacijsko prizorišče. FOTO: Kam za vikend
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
User1568683 17. 09. 2023 09.45
+1
V teh jezerih se mirne duše "očedite", če se doma niste...
ODGOVORI
1 0
