Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj

Družinski izleti ne pomenijo nujno dolge vožnje ali zahtevnih vzponov v oddaljene gore. V Ljubljani je izjemen zeleni zaklad z gozdom, kjer popolnoma pozabite, da ste dejansko v urbani prestolnici. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je največja zelena površina v Ljubljani. Kot eno najpomembnejših rekreacijskih območij v mestu ponuja nešteto poti za sprehod, tek, kolesarjenje in raziskovanje. Na lepo junijsko dopoldne smo se tja z Dolenjske odpravili tudi mi. Za izhodišče smo izbrali vznožje Rožnika pri Živalskem vrtu Ljubljana, kjer smo parkirali in se odpravili približno 200 metrov proti središču mesta. Na levi strani ceste je več gozdnih poti, ki vse vodijo na vrh, mi pa smo izbrali označeno pot proti Rožniku. Vzpon se je začel po široki makadamski poti, ki je dobro označena in lahkotna. Že po nekaj minutah so mestni hrup zamenjali zvoki ptičjega petja in tudi v vročem junijskem dnevu smo hodili po osvežilni senci. Po približno pol ure zmerne hoje smo prispeli na Cankarjev vrh (394 metrov), ki je najbolj znana točka Rožnika. Na vrhu stoji cerkev Marijinega obiskanja, ena najbolj prepoznavnih ljubljanskih cerkva, ki izvira iz 18. stoletja. Ob njej je tudi priljubljena gostilna, kjer si lahko privoščite postanek.

icon-expand FOTO: Š.Z.

icon-expand FOTO: Š.Z.

icon-expand FOTO: Š.Z.

icon-expand FOTO: Š.Z.

icon-expand FOTO: Š.Z. 1 / 5 Družinski izlet v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.









Okolica Rožnika je odlična izbira tudi za družine z mlajšimi otroki. Trasa je dobro označena z več kažipoti in informacijskimi tablami. Večinoma poteka v senci in na njej ni zahtevnih odsekov. Med hojo smo srečevali številne sprehajalce, tekače in kolesarje. Če se držite širših makadamskih poti, je del trase primeren tudi za otroške vozičke. V toplejših mesecih je priporočljivo imeti s seboj dovolj tekočine za ustrezno hidracijo.

Po grebenu do najvišje točke parka

S Cankarjevega vrha smo nadaljevali mimo gostilne po gozdni poti proti Šišenskemu hribu, ki je s 429 metri najvišja točka krajinskega parka in kjer stoji telekomunikacijski oddajnik. Pot ni zahtevna; primerna je tudi za družine z otroki, ni pa na sam Šišenski hrib možno z vozičkom, saj tja vodi ožja, gozdna pot. Čeprav večina obiskovalcev krajinskega parka kot glavni cilj pozna predvsem Cankarjev vrh, je Šišenski hrib s 429 metri nadmorske višine pravzaprav najvišja vzpetina celotnega območja.

Tivoli: zelena oaza sredi mesta

Na celotni poti so informativne table z naravnimi in kulturnimi značilnostmi območja. Ogledali smo si tudi del Jesenkove poti, na kateri je na približno tri kilometre dolgi trasi predstavljenih 30 vrst dreves in grmov, označenih s tablami. Po raziskovanju gozdnega grebena smo pot nadaljevali proti Tivoliju. Po široki makadamski poti smo se spustili proti urejenemu mestnemu parku, kjer nas je pričakalo bolj urbano, a vseeno umirjeno vzdušje. Mestni park je kljub bližini centra miren, zelen in poln prelepih kotičkov. Postanek smo si privoščili v Švicariji, od koder smo občudovali lep pogled proti Jakopičevemu sprehajališču. Sledil je sproščen sprehod po parku, kjer je največ pozornosti požel Tivolski ribnik. Ob njem smo opazovali labodjo družino s štirimi "grdimi rački", za piko na i pa nas je med drevjem pričakala tudi veverička. Tivoli ponuja tudi veliko senčnih travnatih površin, kjer si lahko privoščite malico ali zgolj oddih v senci.

Krožna vrnitev skozi Mostec

Po krajšem oddihu in raziskovanju Tivolija smo za povratek izbrali drugo stran krožne poti, ki vodi skozi priljubljeno rekreacijsko območje Mostec. Med Ljubljančani je zelo priljubljena zaradi urejene trim steze in lepe narave. Med Šišenskim hribom in Mostecem smo naleteli na zanimive ostanke nekdanje športne infrastrukture. Med drevesi so še danes vidni nekdanja smučarska skakalnica, v bližini pa stoji tudi zapuščen sodniški oziroma opazovalni stolp. Pot nas je nato pripeljala nazaj proti Večni poti in izhodišču pri ZOO Ljubljana.

icon-expand FOTO: Š.Z.

icon-expand FOTO: Š.Z.

icon-expand FOTO: Š.Z.

icon-expand FOTO: Š.Z. 1 / 4 Družinski izlet v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.







Družinski izlet v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Izhodišče: ZOO Ljubljana Dolžina poti: približno 10 kilometrov

Čas hoje: približno 2,5 do 3 ure

Čas z odmori: približno 3 do 4 ure

Najvišja točka: Šišenski hrib (429 metrov)

Zahtevnost: lahka Primerno za: vse – družine, sprehajalce, tekače, kolesarje ...

Priporočena oprema: športni copati ali pohodni čevlji, voda ter po želji malica in pohodne palice

Kaj je otroke najbolj navdušilo?

Čeprav je bila celotna pot zanimiva in kljub junijski vročini zelo osvežujoča, so otrokom v spominu ostali predvsem najbolj zanimivi trenutki. Največ navdušenja je požela labodja družina s štirimi mladički v Tivoliju, ki smo jih opazovali z varne, spoštljive razdalje. Prav tako jih je presenetila veverička, ki je za nekaj trenutkov obstala pod drevesom ter se nato povzpela na deblo in izginila med krošnjami. Veliko zanimanja je vzbudilo raziskovanje gozdnih poti, kjer so otroci iskali pravo smer proti različnim vrhovom, poseben vtis pa so pustili tudi ostanki nekdanjih športnih objektov v okolici Mosteca.

Vse na enem območju

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo preživeli čudovit družinski dan. V nekaj urah umirjene hoje smo raziskovali gozdne poti, uživali v razgledih, se sprehodili skozi mestni park in opazovali živali, vse skoraj v središču Ljubljane. Večina poti je potekala v prijetni gozdni senci, ki je zakrivala razgled, na posameznih mestih pa so se nam vendarle odprli tudi pogledi proti mestu. Dodaten plus so trim steze z vadbenimi postajami, ki popestrijo izlet za bolj aktivne obiskovalce, vmes pa so bila tudi otroška igrišča.

Foto utrinke poti si lahko ogledate v fotogaleriji: