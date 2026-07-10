Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo

Čeprav njeno ime zveni nekoliko strašljivo, obiskovalce pričaka prav nasprotno: hladna gozdna senca, šumenje vode, mahovite skale in slapovi, ki ustvarjajo eno najlepših naravnih doživetij v okolici prestolnice.

Soteska, kjer narava pokaže svojo moč

Sotesko Pekel je skozi tisočletja izoblikoval potok Borovniščica, ki se je prebijal skozi skalnato pokrajino in ustvaril slikovite tolmune, brzice ter slapove. Pot obiskovalce vodi po urejeni, a mestoma zahtevnejši poti, kjer pomagajo tudi lesene brvi in varovala. Največji čar izleta je prav občutek, da se v nekaj minutah umaknemo iz vsakdanjega sveta in stopimo v skoraj pravljično gozdno okolje. Poleti je soteska še posebej prijetna, saj ponuja naravno senco in osvežitev ob vodi.

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Sedem slapov in razgledi, ki nagradijo pohod

Na poti skozi sotesko lahko obiskovalci občudujejo več slapov. Med njimi je najbolj znan Veliki slap, ki je visok približno 29 metrov in predstavlja enega najbolj impresivnih delov poti. Celotna krožna pot je prava izbira za ljubitelje narave, ki si želijo nekaj več kot le kratek sprehod. Posamezni deli poti so nekoliko bolj strmi in zahtevajo previdnost, zato je priporočljiva primerna obutev.

Ideja za popoln enodnevni izlet

Izlet lahko začnete v Borovnici, kjer pustite avtomobil in se odpravite proti vhodu v sotesko. Za pohod si je najbolje vzeti nekaj ur časa, saj je škoda hiteti mimo številnih naravnih zanimivosti.

Predlog izleta:

Dopoldne: - prihod v Borovnico, - pohod skozi sotesko Pekel, - ogled slapov in počitek ob poti. Popoldne: - obisk Borovniškega viadukta, ene najbolj znanih tehniških znamenitosti v okolici, - sproščeno kosilo ali postanek za sladico v bližnji okolici.

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Za koga je izlet primeren? Soteska Pekel je odlična izbira za: - pare, ki iščejo romantičen izlet v naravo, - družine s starejšimi otroki, - pohodnike začetnike, ki želijo nekaj več kot ravninski sprehod, - vse, ki želijo odkriti manj turistično stran Slovenije. Za zelo majhne otroke ali ljudi z omejeno gibljivostjo pa pot ni najbolj primerna, saj vsebuje strmejše odseke in stopnice.

Zakaj obiskati prav Pekel?