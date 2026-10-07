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Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Halloween z otroki brez nočnih mor? Ta park ponuja čarovnijo, buče in ravno prav strahu

M. A.
Izleti in počitnice 0
07. 10. 2026 04.00

Če imate doma majhnega ljubitelja buč, čarovnije in pisanih kostumov, hkrati pa vas ob besedi Halloween nekoliko skrbi, ali bo vse skupaj za otroka preveč strašljivo, je letošnji jesenski program v Familyparku zasnovan prav zanimivo. Namesto ene same različice noči čarovnic ponuja namreč različna doživetja za tiste, ki si želijo nekoliko več adrenalina.

Walking Acts Halloween (c) Familypark
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Avstrijski Familypark bo oktobra Halloween praznoval v dveh ločenih delih. Od 16. do 18. oktobra 2026 bo na vrsti Halloween Warm-Up, nekakšno ogrevanje pred glavnim dogodkom, od 23. oktobra do 1. novembra 2026 pa bo park zaživel v znamenju večjega dogodka Fiesta de los Muertos.

Prav možnost izbire je eden od razlogov, zakaj je takšen izlet lahko zanimiv tudi za družine z različno starimi otroki. Medtem ko bo en otrok navdušen nad čarovniško predstavo in poslikavo obraza, bo starejši morda že zbiral pogum za Haunted House. In nikakor ni treba, da vsi počnejo vse.

Halloween v Familyparku
Halloween v FamilyparkuFOTO: Arhiv naročnika

Najprej ogrevanje: Halloween Warm-Up

Za družine, ki želijo doživeti praznično vzdušje, še preden se začne glavni halloween festival, je namenjen vikend med 16. in 18. oktobrom.

Park bo že takrat dobil svojo jesensko-halloweensko podobo, dogajanje pa bo osredotočeno predvsem na zabavni program na prostem. Na odprtem odru bo nastopila maskota Minky, obiskovalce bodo presenečali različni nastopajoči in walking acti, na programu bodo akrobatika, čarovnija ter druge predstave. Otroci bodo lahko svoje jesenske preobleke dopolnili tudi s poslikavo obraza, med nekoliko bolj nenavadnimi prebivalci parka pa bodo letos ponovno tudi tri pojoče buče.

Warm-Up je tako dobra izbira za družino, ki si želi predvsem kombinacijo običajnega dneva v zabaviščnem parku in dodatnega halloween programa. Atrakcije, predstave, pisane dekoracije in kostumirani liki ustvarijo občutek posebnega dne, ne da bi moral biti ves obisk posvečen strašenju.

Za pogumnejše bosta odprti tudi dve strašljivi hiši, The Underground in Nightmare Manor. Ti predstavljata intenzivnejši del programa in sta priporočeni od 14. leta dalje, zato ju lahko družine preprosto izpustijo, če obiskujejo park z mlajšimi otroki.

Ko park postane pisana Fiesta de los Muertos

Teden pozneje se vzdušje spremeni še precej bolj. Od 23. oktobra do 1. novembra bo Familypark gostil Fiesto de los Muertos.

Ime morda najprej prikliče podobe okostnjakov, vendar pri dogodku ne gre za deset dni temačnega horrorja. Park se bo spremenil v barvit domišljijski svet, pri katerem vizualno podobo navdihujejo pisano cvetje, okrašene lobanje, glasba in izraziti kostumirani liki. In prav tu se začne otroški del zgodbe.

Eden od osrednjih dogodkov bo velika predstava s Filippom in Minkyjem v cirkuškem šotoru. Poleg nje se bodo po parku vrstile čarovniške predstave, walking acti, nastopi ter velika halloween parada. Za majhne obiskovalce je lahko že samo raziskovanje parka del dogodivščine: za naslednjim ovinkom jih lahko pričaka nenavaden lik, drugje čarovnik, tretjič glasba ali velika pisana parada.

Med zanimivostmi bodo tudi Moustache Brothers s komično-akrobatsko predstavo, umetniško izrezovanje buč in poslikava otroških obrazov. Tako Halloween ni omejen zgolj na kostume in sladkarije, ampak se razširi v celodnevni program.

Halloween v Familyparku
Halloween v FamilyparkuFOTO: Arhiv naročnika

Kaj pa otroci, ki se želijo malo prestrašiti?

Vsaka družina ima svojo definicijo besede strašno. Nekaterim otrokom je že pajek na dekoraciji dovolj, drugi pri dvanajstih iščejo najtemnejšo atrakcijo v parku. Familypark zato bolj intenzivne vsebine ločuje od preostalega programa.

Za starejše otroke, najstnike in odrasle, ki uživajo v napetosti, sta na voljo Haunted House The Underground in Nightmare Manor, pri čemer sta izkušnji priporočeni od 14. leta dalje. Med Fiesto bodo v cirkuškem šotoru tudi večerne predstave, namenjene starejšemu občinstvu.

To pomeni, da lahko štiričlanska družina isti dan doživi praktično štiri različne različice Halloweena. Najmlajši lahko lovi Minkyja in občuduje parade, drugi otrok čarovnike in akrobate, najstnik preveri, koliko poguma ima v Haunted Houseu, starši pa vse skupaj združijo še z vožnjami na atrakcijah.

Halloween je lahko tudi pisan, smešen in čaroben

Starši majhnih otrok se ob halloween dogodkih pogosto znajdemo pred dilemo: otrok si želi sodelovati, starši pa ne vemo, koliko strašljivih podob ga bo pričakalo.

Letošnji koncept Familyparka je zanimiv prav zato, ker strašenje ni edina vsebina dogodka. Glavnino družinskega programa predstavljajo predstave, kostumirani liki, glasba, čarovnija, akrobatika, parade in ustvarjalne aktivnosti. Strašljivi hiši sta posebna, ločena izkušnja za tiste, ki si je želijo.

Pred obiskom je dobro preveriti točen program in odpiralni čas izbranega dne, saj se Halloween Warm-Up in Fiesta de los Muertos med seboj razlikujeta, razlikujejo pa se lahko tudi posamezni dnevi. Prav tako velja upoštevati, da so nekatere posebne vsebine, med drugim predstave v cirkuškem šotoru, Haunted Houses in otroška poslikava obraza, na voljo z ločeno rezervacijo oziroma doplačilom. Izvedba posameznih aktivnosti je lahko odvisna tudi od vremena in drugih operativnih pogojev.

Halloween v Familyparku
Halloween v FamilyparkuFOTO: Arhiv naročnika

Če si želite jesenski družinski izlet spremeniti v nekaj bolj posebnega, je zato najboljši recept preprost: najprej se skupaj odločite, koliko poguma boste vzeli s seboj.

Več informacij najdete na strani Familyparka. Zaradi omejenih kapacitet pri posameznih vsebinah je priporočljiv nakup vstopnic vnaprej prek spletne trgovine Familypark.

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