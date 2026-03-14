Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji

Krčnik je naravni kamniti most, ki ga je v apnenčasto steno pod vasjo Kožbana izklesala deroča voda potoka Kožbanjšček. V tisočletjih je voda izdolbla okoli 40 metrov dolgo korito, ki se začne s 6 metrov globoko kotanjo (imenovano draslja), oblikovano z vrtenjem prodnikov in peska v vodnem toku.

Na sredini korita se dviga zaobljen in gladek naravni most, ki velja za enega najlepših tovrstnih pojavov v Sloveniji. Njegova elegantna oblika priča o izjemni moči narave – naravna skulptura, ki jo je ustvaril čas.