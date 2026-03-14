Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji

Kaj je Krčnik?
Krčnik je naravni kamniti most, ki ga je v apnenčasto steno pod vasjo Kožbana izklesala deroča voda potoka Kožbanjšček. V tisočletjih je voda izdolbla okoli 40 metrov dolgo korito, ki se začne s 6 metrov globoko kotanjo (imenovano draslja), oblikovano z vrtenjem prodnikov in peska v vodnem toku.
Na sredini korita se dviga zaobljen in gladek naravni most, ki velja za enega najlepših tovrstnih pojavov v Sloveniji. Njegova elegantna oblika priča o izjemni moči narave – naravna skulptura, ki jo je ustvaril čas.
Slikovita dolina Kožbanjščka
Potok Kožbanjšček je ustvaril še eno naravno čudo – kotline, tri zaporedna korita, vklesana v približno 10 metrov visoko skalnato steno. Tu voda oblikuje brzice, slapove, tolmune in korita, ki so nekoč služila kot priljubljeno zbirališče briške mladine. Danes pa v teh kotičkih narave ohladitev iščejo tudi številni obiskovalci in ljubitelji miru.
Kako do tja?
V vasi Neblo zavijete proti Golemu Brdu. Na koncu vasi Hruševlje (pri domačiji Peternel) se usmerite v dolino Kožbanjščka. Cesta vas pripelje proti Kožbani, od koder se lahko pripeljete skoraj do samih Kotlin in Krčnika, veliko lepše pa je, da si vzamete čas in se po dolini odpravite peš.
Družinski izlet s pridihom osvežitve
Če iščete kratek, a doživetij poln izlet, ki še ni množično obiskan in ponuja možnost ohladitve v poletnih dneh, je Krčnik odlična izbira. Območje je skrito očem množic, zato ohranja svoj pristni naravni čar in spokojnost.
Uporabne informacije:
Regija: Goriška, Goriška Brda
Primerno za otroke: Da, z dodatno pazljivostjo pri strmih delih
Najprimernejši čas za obisk: pomlad, poletje, jesen
Nasvet: s seboj vzemite vodo, prigrizke in primerno pohodniško obutev
Vir: Turizem Brda
