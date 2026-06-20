Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil

Otroci se v razposajeni in brezskrbni igri veliko hitreje umažejo, zmočijo, strgajo kakšen kos oblačila in zato je pomembno, da imamo s seboj dovolj stvari, da smo lahko na počitnicah kljub nerodnim situacijam in razposajenosti otrok brezskrbni.

Ste med tistimi, ki že več dni vnaprej začnejo pakirati in s seboj vzamejo celo goro prtljage, ali prav nič ne komplicirate in spakirate zgolj osnovno? Ne glede na to, v katero skupino spadate, je najverjetneje zaradi otrok postalo vaše pakiranje pravi izziv.

Danes so otroci starejši in si veliko že sami spakirajo po lastnem okusu in presoji, kaj bodo potrebovali.

Platforma TikTok je polna starševskih namigov, trikov in idej. Mi pa smo našli eno, ki vam bo zagotovo olajšala vsako pakiranje pred dopustom. Zanj potrebujete le organizator, ki je sicer namenjen temu, da ga obesite na sobna vrata. No, tokrat ga boste uporabili na bolj kreativen način.

V posamezni žepek organizatorja lahko spravite celotno kombinacijo za malčka, to je majico, spodnjice in kratke hlače. Kupček oblačil lepo zarolate v rolico in jo namestite v žepek organizatorja. Tako storite z vsemi poletnimi kombinacijami, ki ste si jih pripravili, organizator pa na koncu lepo zložite v potovalni kovček. Ko prispete na destinacijo pa organizator enostavno obesite na vrata in vaša garderobna omara za otroke je pripravljena. Fantastično, kajne?

Postopek pakiranja si lahko ogledate v spodnjem videu: